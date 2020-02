Motor 2.0 BiTDI (176 kW, 500 N.m) se ve vozech koncernu VW nabízí řadu let. Má jej Passat, Arteon, Tiguan a Škoda Kodiaq RS, prostě středně velké mainstreamové modely. Že tento motor skončí kvůli emisím, se vědělo už dlouho. Třeba v Kodiaqu RS vypouští s každým ujetým kilometrem 167 g CO 2 , což je v době, kdy automobilky dělají všechno pro to, aby se vešly do flotilového limitu 95 g CO 2 /km emisí, opravdu moc.

Výroba motoru 2.0 BiTDI podle našich informací skončí zhruba v polovině roku, konkrétně v 25. kalendářním týdnu. S jistotou víme, že se neobjeví v modernizovaných Volkswagenech Tiguan Allspace a Arteon, které dorazí na podzim. Agregát zmizí také z Volkswagenu Passat, který prošel modernizací v loňském roce. Nebude mít přímou náhradu, což ale neznamená, že nebude mít ani náhradu nepřímou. Třeba hybridní.

Konec silného turbodieselu by mohl znamenat zánik Škody Kodiaq RS, která se nabízí jen tímto motorem. Jenže tohle Škodovka nedovolí, protože verze RS na některých trzích tvoří až 20% prodejní podíl modelu Kodiaq jako (v ČR to loni bylo 17 %). Zdroj blízký automobilce nám sdělil, že se bude Kodiaq RS ve stávajícím provedení prodávat zhruba do podzimu letošního roku. Odhadnout, co bude dál, je ale v tuto chvíli složitější.

Možná to neví ani samotná Škoda, střípky informací z dřívějška ale pomáhají utvořit si zajímavý nástřel situací. Šéf českého zastoupení Škody Auto nám totiž během světové premiéry modelů Citigoe iV a Superb iV prozradil, že další plug-in hybridní Škodou bude Kodiaq. A protože je o verzi RS velký zájem, zabila by automobilka dvě mouchy jednou ranou, protože verze s tak velkým prodejním podílem a spotřebou okolo dvou litrů na sto kilometrů by pomohla rychle snížit emisní průměr Kodiaqu.

Teď také začíná dávat smysl, proč motor 2.0 BiTDI nedostal Seat Tarraco, sourozenec Kodiaqu a Tiguanu Allspace. Ten tuto fázi života přeskočil a loni ve Frankfurtu se rovnou ukázal v plug-in hybridní verzi o výkonu 180 kW, která zrychlí z nuly na stovku za 7,4 s. Kodiaq RS tento sprint zvládne za 6,9 s, na příkladu Volkswagenu Touareg je ale krásně vidět, že o dynamiku ostrých verzí v budoucnu až tak nepůjde. Nový R Hybrid je totiž na stovce o 0,7 sekundy pomaleji než verze V8, kterou letos nahradí.

Náš zdroj nám nicméně nepotvrdil, že s koncem naftového Kodiaqu RS okamžitě přijde náhrada. Může se klidně stát, že po ukončení výroby motoru 2.0 BiTDI pod kapotou na chvíli zaskočí klasický turbobenzin, nebo že Škoda verzi RS na chvíli uspí. Spekuluje se totiž o tom, že se plug-in hybrid objeví v modelu Kodiaq až s jeho modernizací, která proběhne zhruba v půlce příštího roku.

Běžně se stává, že automobilky vybrané modely na určitý čas stahují z prodeje kvůli homologacím podle přísnějších norem. Jenže tohle je jiný případ. Motor Škody Kodiaq RS zcela zmizí z nabídky, a pokud Škoda nechce o úspěšný model přijít, musí vymyslet náhradní řešení. Možností je v tuto chvíli více, náš tip je ale takový, že RS dopadne stejně jako Touareg V8 - konvenční motor bude dříve či později nahrazen hybridem.