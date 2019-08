České zastoupení švédského úpravce BSR už do své nabídky zařadilo rovněž tuningové kity pro nejsilnější vznětové a benzinové motorizace Škody Kodiaq. Mluvíme tedy o úpravách řídící jednotky pro benzinový přeplňovaný čtyřválec 2.0 TSI ve standardním Kodiaqu a vznětový dvakrát přeplňovaný čtyřválec 2.0 TDI, který najdete v ostrém Kodiaqu RS.

Sériový Kodiaq RS si normálně musí vystačit s výkonem 176 kW (240 koní) a točivým momentem 500 N.m, přeprogramovaní v rámci tuningového kitu BSR Stage 1 však dokáže velmi jednoduše zajistit hodnoty 214 kW (292 koní) a točivý moment 591 N.m. Za tento zásah si BSR účtuje 20.753 korun.

K úpravě dochází připojením PPC jednotky do diagnostické zástrčky OBD a instalací nového softwaru. Tento proces navíc zvládne i sám zákazník, přičemž BSR nabízí i vypůjčení PPC jednotky, abyste si ji k pouhému přeprogramování nemuseli kupovat. V tomto případě lze navíc ušetřit asi 5 tisíc korun.

Kodiaq s motorem 2.0 TSI pak standardně nabízí 140 kW (190 koní) a točivý moment 320 N.m, což zvládne BSR stejným procesem navýšit na hodnoty 207 kW (282 koní) a 431 N.m. Tady je cenovka rovněž stanovena na 20.753 korun. Výkonem se tedy obě úpravy Kodiaqu blíží k dalším výkonných SUV koncernu VW, například Cupře Ateca nebo chystanému VW Tiguanu R.

K oběma kitům mimochodem dílna přidává v ceně i znaky BSR na karoserii a hlavně záruku na samotnou úpravu jednotky a taky záruku na pohonné ústrojí, kryjící veškeré případné škody na hnacím traktu, které by nebyly kryty zárukou výrobce či prodejce vozu. Platnost záruky je do 4 let stáří vozu, nebo do 120.000 km, podle toho, co nastane dříve.