Když před lety dorazila Škoda Kodiaq RS na trh, spousta lidí kritizovala použití naftového motoru. Přitom z historického hlediska to vlastně dávalo smysl. Turbodiesel měla už první Škoda Fabia RS, nafťák slaví úspěch také v Octavii RS, navíc motor v Kodiaqu RS nebyl jen tak ledajaký. Šlo o první aplikaci dvoulitru BiTDI v rámci automobilky Škoda a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Kodiaq RS byl prodejní trhák v Lucembursku, Švýcarsku, Německu či v České republice a celkově měl zhruba 11% podíl.

Jenže doba se změnila a silné nafťáky začínají být z hlediska emisí přítěží. Příkladem je ukončení výroby osmiválce TDI a jeho nahrazení motorem 4.0 TFSI ve vozech Audi SQ7 a SQ8, respektive plug-in hybridem 3.0 TSI eHybrid ve Volkswagenu Touareg. Dvoulitrové BiTDI už nenajdete ani ve vozech Volkswagen, prostě už se nevyrábí. Přitom to byly motory, které měly velkou sílu a nízkou spotřebu, což je kombinace, na kterou zákazníci slyší.

Škoda Kodiaq RS dostala v rámci modernizace motor 2.0 TSI o výkonu 180 kW. Jde o jednotku EA888 Evo známou z Octavie RS, Golfu GTI či Cupry Leon, jenže zatímco v kompaktech pohání pouze přední kola, pro SUV z Kvasin je standardem čtyřkolka. Škoda říká, že je nový motor o 60 kg lehčí než BiTDI, dalších 5,2 kg ušetřila lehčí automatická převodovka DSG, projev je dynamičtější a rychlost vyšší. Takže vítězství na všech frontách? Uvidíme.

Zvenku nová, uvnitř skoro stejná

Byly doby, kdy jste modernizovanou Škodovku poznali pouze podle pár nových detailů zvenku a uvnitř, ale to u kodiaqu neplatí. SUV dostalo zcela novou příď s úzkými světlomety (LED už v základu, poprvé jsou dostupné i světlomety Matrix LED), jiné jsou oba nárazníky (přední koresponduje s Octavií RS), maska chladiče i kapota, spoiler nad zadním oknem je delší a po vzoru fabie se v nabídce objevují i litá kola s plastovými aerodynamickými kryty, které u kodiaqu mohou zlepšit emise CO 2 až o dva gramy na ujetý kilometr (u jiných modelů to tolik být nemusí). A to je strašně moc!

Zatímco u standardních provedení vozu bylo cílem vyjádřit robustnost (i proto, že běžné verze převzaly prvky derivátu Scout, který už se po faceliftu nenabízí), u derivátu RS, s nímž jsem toho na prezentaci najel nejvíce, je to sportovnost. Zda se to povedlo, posuďte sami, za sebe ale říkám, že změny prospěly na všech frontách. Byť musím uznat, že zejména u běžných verzí s kombinací tmavého laku karoserie (třeba modrá Lava) a menších kol vůz z některých úhlů působí kompaktněji než dříve. Eresu zůstaly i pořádné koncovky výfuku, navíc nyní jsou funkční obě a ne pouze jedna jako v době, kdy pod kapotou pracoval naftový motor.

Uvnitř mnoho změn nečekejte, ale vzhledem k tomu, jak v rámci modernizací dopadli koncernové sourozenci od Volkswagenu a Seatu, je to vlastně dobře. Na mysli mám panel klimatizace, který mají vozy Tiguan a Tarraco osazený dotykovými lištami pro nastavení teploty klimatizace, zatímco kodiaqu zůstala klasika s velkými otočnými ovladači. Vlastně jedinou změnou jsou nové kulaté reproduktory na předních dveřích, které se připojují k dosavadním osmi reprákům. Jednou ze slabin interiéru kodiaqu byla madla dveří, která po čase nepříjemně povrzávala. U nových testovacích kousků jsem to nezaznamenal, stran dílenského zpracování se však madla na první pohled nezměnila a stále mají ne zcela dokonale očištěné hrany.

Ačkoliv někdo od vozů RS očekává sportovní náčiní, ve skutečnosti to jsou stále hlavně pohodlné vozy se silnějšími motory. Vůz, se kterým jsem během prvního dne prezentace ujel asi 150 km, měl krásná kožená sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, masážní funkcí a ventilací vpředu, tříramenný volant potažený perforovanou kůží (pro RS standard) či palubní desku s rudými švy. Je to auto pro dlouhé a pohodlné cestování, proto jsme k němu takto po většinu času přistupovali a na komfort si nemohli stěžovat. A to i navzdory 20palcovým kolům, která má ereso standardně. Samozřejmě by se hodilo srovnání s korejskou či německou konkurencí, která za škodovkou nezaostává, v rámci prvních jízd to ale není proveditelné.

Lehkost je znát, spotřeba s otazníkem

Během prezentace jsme si s kolegy často pokládali dotazy, proč Kodiaq RS dostal „pouze“ 180kW turbomotor, když má Škodovka v superbu i silnější verzi s 206 kilowatty. Odpovědí může být hned několik. Třeba emise, které u kodiaqu nemůže vyvažovat plug-in hybrid, zatímco u superbu ano. Nebo fakt, že superb až do příchodu elektrického enyaqu zastával funkci vlajkové lodi automobilky a jako takový musel nabídnout něco navíc. Anebo zkrátka Škoda chtěla sjednotit motory Octavie RS a Kodiaqu RS. Všechny možnosti mi dávají smysl.

Na první pohled díky přítomnosti benzinového motoru převažují pozitiva. Kodiaq RS TSI vpředu nemá tolik hmotnosti, z nuly na stovku to zvládne za 6,5 sekundy, tedy o 0,5 sekundy dříve než s motorem BiTDI, a maximální rychlost je 234 km/h, o 14 km/h více než dříve. Navíc pořád utáhne až 2,5 tuny, což se také počítá. Se 180 kW má motor 2.0 TSI o zanedbatelné 4 kW vyšší výkon než naftové biturbo, s 370 N.m točivého momentu mu však na starý motor chybí citelných 130 N.m. Maximum krouťáku však máte u motoru TSI dříve a ve větším rozsahu než u biturba 2.0 TDI.

Zajímavé je, že i benzinovému eresu zůstal systém Dynamic Sound Booster, který simuluje sportovní zvuk motoru a výfuku. Jde v podstatě o reprák umístěný u levé koncovky výfuku, který zvuk směřuje primárně ven a nikoliv do kabiny, jak to dělají akustická šidítka ve vozech jiných značek. Asi jenom těžko někdo uvěří, že generovaný zvuk je skutečně mechanický, na druhou stranu je fajn, že se jej můžete snadno zbavit přepnutím vozu do komfortního režimu. To pak slyšíte jen hladký běh benzinového čtyřválce, nicméně pokud v komfortu přepnete převodovku do sportovního módu, generátor se probudí.

Na dálnici byl pro nás komfortní režim jasnou volbou. Lehké řízení, měkčí adaptivní podvozek DCC a hladký běh motoru na dlouhých tazích uklidňují, ale nemyslete si, že by tím ereso výrazně otupělo. Potenciál rychlejšího SUV předkládá na požádání, podřazuje rychle a logicky a jsem toho názoru, že u běžného auta pro každý den více výkonu ani nepotřebujete. Jasně, bylo by to fajn, nicméně silnější motor není nezbytně nutný. Navíc ani spotřeba není přehnaná. Při dodržování rychlostních limitů jsme se dostali na nějakých 8,5 l/100 km, dlouhodobá průměrná spotřeba zkoušeného kusu však výrazně převyšovala desetilitrovou hranici. A nám brzo došlo, proč tomu tak bylo.

Po přejezdu ze Švýcarska do Francie se totiž silnice začala náramně klikatit a my začali nabírat výškové metry. Režim Sport přišel vhod, ani v něm se s volantem zrovna nepereme a díky standardně dodávanému progresivnímu řízení krájíme i ostré zatáčky bez přehmatávání. Brzdy stíhají, ovšem nepochybuji o tom, že se najdou takoví, kteří je utahají už po pár zatáčkách. Kodiaq RS TSI je příjemně rychlé auto, nečekejte však od něj, že bude jezdit jako Octavia RS se stejným motorem. Větší hmotnost a rozměry v zatáčkách poznáte, motor ze sebe vydává to nejlepší někde okolo 4500 otáček za minutu a výše už mu chybí ten správný švih.

V porovnání s naftovým biturbem je rozdíl v točivém momentu znát (TSI vás neodmění tak hutným zátahem), v zatáčkách ale pracujete s menší hmotnosti na předních kolech. Je to něco za něco. Vůbec největším překvapení však byl podvozek. Na dálnici a při klidných přesunech po okreskách je krásně „vláčný“ a pohodlný, ve sportovním režimu podrží vysokou karoserii bez větších náklonů a kola neuskakují. Narazili jsme úseky s fakt hnusným asfaltem, ani ty ale ereso nevykolejily. Hlučnost od podvozku je druhá věc. Od zadní nápravy kodiaqu na nerovnostech stále slyšíte lehké bubnování, kola se však asfaltu drží statečně.

Závěr

Pokud byla zástavba benzinového motoru jedinou možností, jak udržet Škodu Kodiaq RS při životě až do příchodu nové generace, nemám s tím jediný problém. Staré naftové biturbo, které se už kvůli vysokým emisím stáhlo ze všech modelů koncernu VW, mělo své kouzlo a velkému SUV pasovalo, nový motor TSI ale také není špatný. Je výrazně lehčí než turbodiesel, má o malinko vyšší výkon, spotřeba při běžné jízdě není kdoví jak vysoká a zůstala i možnost táhnout až 2,5tunový přívěs. Když si k tomu připočtete hladší běh motoru, je tady spousta argumentů, pro které je dobré brát nový Kodiaq RS v úvahu.

Už před modernizací nebyla Škoda Kodiaq RS levné auto. Se základní cenou 1.249.900 Kč je nyní o 60.000 Kč dražší než v roce 2018, kdy oficiálně vstupovala na český trh, už tehdy ale nebyl problém dostat s další příplatkovou výbavou k hranici 1,4 milionu korun. Pro běžné zákazníky z České republiky je to samozřejmě moc, avšak vzhledem k tomu, jakých prodejních úspěchů nejenom u nás Kodiaq RS dosahoval, si nemyslím, že bude zdražení velkou překážkou.