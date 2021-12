Správné sportovní auto musí mít benzinový motor, čteme často v diskusích na internetu. Opravdu je ale čtyřválec TSI zrovna pro Škodu Kodiaq RS to pravé?

Radosti Velký vnitřní prostor, vysoký komfort Perfektní sladění motoru a převodovky Přesné řízení Výborně dávkovatelné brzdy Starosti Vyšší spotřeba, když se nehlídáte Falešný zvukový doprovod by se měl stát historií Mírná nervozita na hrbolatém povrchu v zatáčkách Vysoká cena 8 /10 Škoda Kodiaq RS s benzinovým motorem je na českém trhu už hezkých pár měsíců. Během té doby ale stihla dvakrát zdražit a momentálně stojí skoro totéž co extrasilný Enyaq iV s pohonem všech kol. Nevěříte? Tak tady je pár čísel: Když ereso vstupovalo v květnu letošního roku na náš trh, stálo 1.249.900 Kč. Ještě relativně nedávno byste v konfigurátoru našli cenu 1.268.900 Kč a aktuálně je vůz oficiálně k dispozici za nejméně 1.313.900 Kč. Jen za poslední půlrok to máme 64.000 Kč navrch, přičemž zmíněný Enyaq iV 80x s výkonem 195 kW stojí jenom o šest tisíc více. Proč nová auta zdražují, není tak těžké uhodnout: inflace je nejvyšší za posledních několik let, rostou ceny vstupních materiálů, autoprůmysl snáší tvrdé rány kvůli nedostatku čipů a tak dále. Srovnáme-li si současnou cenu Kodiaqu RS s cenou z podzimu 2018, kdy vůz vstupoval na český trh, dostáváme se na rozdíl 124.900 Kč v neprospěch současného provedení po modernizaci. A to je sakra dost… Škoda opět zdražuje. Kodiaqu připsala 64.000 Kč, Octavia překročila půl milionu Zamyšlení: Je TSI lepší než BiTDI? Dnes to vezmu z jiného konce, než je u mých redakčních testů zvykem: od motoru. Kodiaq RS dostal úplně nový motor s vyšším výkonem, lehčí převodovku DSG a shodil desítky kilogramů tam, kde to je žádoucí. Teoretických náhradníků za skvělý dvakrát přeplňovaný naftový dvoulitr bylo více, nakonec ale zvítězil dvoulitr TSI Evo z Octavie RS či Golfu GTI. Výsledek na papíře nevypadá špatně a Kodiaq RS by skutečně mohl být sportovnější než předchozí naftová verze, opravdu je ale sportovnost to, co od podobného auta primárně očekávat a chtít? Osobně si myslím, že o sportovnost v takovém smyslu, v jakém je nejčastěji vnímána, tady nejde. Kodiaq RS se stal hitem díky výkonnému motoru 2.0 BiTDI, který pod kapotou jiná škodovka nikdy neměla a už ani mít nebude, a protože prostě vypadal skvěle. Nemusíte se mnou souhlasit, ale oproti už téměř neviditelným verzím Style a Ambition, kterých na silnicích potkáváme nejvíce, to bylo nebe a dudy. I menší karoq šel před faceliftem hodně na dračku v provedení Sportline a Octavia RS s naftovým motorem letos v objednávkách drtí povedené dvoulitrové TSI, a dokonce i plug-in hybrid, navzdory všem jeho legislativním výhodám. Podle mě by byl o Škodu Kodiaq RS zájem, i kdyby místo silného dvoulitru BiTDI, se kterým jsme se museli ve vozech koncernu VW rozloučit už dávno, pod kapotou skončil dvoulitr TDI Evo s výkonem 147 kW. V octaviích RS a Scout jde na dračku, má sílu a čistější emise díky dvojici SCR katalyzátorů, takže z hlediska běžného použití si vlastně není na co stěžovat. Jenže stran výkonu a dynamiky, tedy hodnot, kterých si člověk hned všimne, by to byl krok zpátky. Škoda ukazuje výrobu vylepšeného Kodiaqu v Kvasinách. Detaily si ale chrání Kodiaq RS 2.0 TSI Evo je s výkonem 180 kW o 4 kW silnější než staré BiTDI, samotný motor je o 60 kilogramů lehčí a 5,2 kilogramů ušetřila převodovka DQ 381 namísto DQ 500, která byla u nafťáku nezbytná kvůli točivému momentu 500 N.m. Zlepšilo se zrychlení z nuly na stovku (6,5 vs. 7,0 sekundy) a zvýšila se i maximální rychlost (234 vs. 220 km/h). Možnost táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 2500 kg pětimístnému benzinovému eresu zůstala, navíc u sedmimístné verze dokonce došlo k navýšení ze 1750 na 2000 kilogramů. Takže vítězství na všech frontách? No, jak se to vezme. „Nábojů“ pro sdělení, že je Kodiaq RS TSI lepší než RS BiTDI, měla Škodovka rázem až až, ono ale také dost záleží na tom, jak vůz používáte. Stojíte pořád na plynu a motor držíte ve vysokých otáčkách? Pak budete spokojení, protože 2.0 TSI má výkon 180 kW položený v rozmezí 5250 až 6500 otáček, zatímco 176 kW nafťáku vrcholilo ve čtyřech tisících otáčkách. Jak ale zjistili kolegové ze Světa motorů, při pružném zrychlení má nafťák s točivým momentem 500 N.m posazeným v 1750 otáčkách navrch. A jak můžete vidět v tabulce níže, rozdíly nejsou zanedbatelné. Porovnání pružnosti podle Světa motorů Motor 2.0 TSI 2.0 BiTDI Pružnost 60-100 km/h 4. stupeň 6,0 s 4,4 s 5. stupeň 8,7 s 5,6 s Pružnost 80-120 km/h 4. stupeň 6,3 s 5,0 s 5. stupeň 8,7 s 5,9 s 6. stupeň 10,8 s 7,3 s 7. stupeň 16,0 s 10,5 s Měření pružného zrychlení na jednotlivé rychlosti napevno zvolené v manuálním režimu řazení

Od měření k pocitům Z tabulky na přechozím listu vyčtete, že lehčí a výkonnější benzinová verze je v běžně používaných režimech jízdy pomalejší. Měření pružnosti probíhalo s manuálně zařazenou rychlostí a bez podřazení, nafťák ale ani v reálu při zrychlení kolikrát nepodřazoval a využíval nízko položený točivý moment. Benziňák dlouho odolává, ale nakonec podlehne a nechá se sedmistupňovou převodovkou vyhnat do otáček. Má sílu a dere se srdnatě vpřed, chybí mu ale ta krásná hloubka tahu. Kodiaq RS TSI letí rychle, ale připadá vám, jako by klouzal těsně nad povrchem, zatímco naftové biturbo vás vystřelilo do oblak. Připomnělo mi to doby, kdy Volvo přecházelo z pětiválců na čtyřválce Drive-E – síla tam byla, ale taková neslaná, nemastná. Nejdražší Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI může vypadat takto. Připlácí se i za maličkosti Znamená to, že je Kodiaq RS TSI horší než BiTDI? To záleží také na preferencích řidiče. V těch nejpoužívanějších otáčkách a zřejmě nejčastějších situacích, jaké můžete na silnicích zažít, z mého pohledu více vynikal turbodiesel, který jste nemuseli honit do vysokých otáček a táhnul jako lokomotiva. Ereso s benzinovým motorem je jiné - má výkon položený vysoko a dost možná je takové, jaké mělo v očích skalních fanoušků sportovnějších SUV, a hlavně diskusních hrdinů, být od samotného začátku. Ještě teď si vzpomínám, jak si někteří Kodiaq RS dobírali za naftový motor s tím, že benzin je jediná přijatelná volba. Chtěli jste ho? Tak tady ho máte. Kila dole jsou znát O pár odstavců výše jsem uvedl, že Kodiaq RS díky zástavbě benzinového motoru dost zhubnul, nemyslete si ale, že se z něj hned stala baletka. I nejnižší provozní hmotnost (tedy pohotovostní hmotnost vozu plus řidič) atakuje 1,8 tuny a nejvybavenější sedmimístné kousky nemají daleko do dvou tun. Méně hmotnosti na předních kolech ale poznáte snad od první zatáčky. Ereso zatáčí s daleko větší radostí a bez přehánění vám připadá, jako byste řídili o třídu menší auto. S volantem se nemusíte prát ani ve sportovním režimu, progresivní řízení nemá chybu a dovolí vám přesně kopírovat čáry na silnici. TEST Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW: Dává smysl, jen trochu jiný Pořád si ale nejsem jistý, jestli je krouhání zatáček zrovna to, co chci s Kodiaqem RS dělat. Když jsem byl v polovině letošního roku na prezentaci ve Francii a najížděl první testovací kilometry, jízdu jsem si užil, protože probíhala v mnou dosud nenavštíveném prostředí s krásnými zatáčkami a nádhernými výhledy. U nás už se ale Kodiaq RS znova vrátil hlavně do role pohodlného a reprezentativního sluhy, od nějž požadujete perfektně odvedenou práci (jak by taky ne, za ty peníze) a co nejméně řečí okolo. I z toho důvodu jsem jezdil hlavně v komfortním režimu tlumičů DCC a v Individualu vypínal generátor „sportovního“ zvuku motoru, který eresu zůstal i po modernizaci. Chápu, že se to někomu líbí, ale mně zase tak moc ne. S nafťákem jsem běžně jezdil za nějakých sedm až devět litrů podle toho, zda to bylo pianko na dálnici a mimo město, nebo poskakování v městských kolonách. Ani turbobenzin na tom nebyl ve většině případů špatně: předpisové tempo na dálnici zvládnul za 8,5 l/100 km a mimo město se blížil k osmi litrům, jen ve městě to bylo klidně i dvanáct litrů a pár rychle projetých zatáček na okresce spotřebu vyhnalo ještě výš. Motor TSI je navíc více citlivý na jízdní styl, takže když bouchnou saze, čekejte vír v nádrži. Škoda Kodiaq RS vs. mistr světa v rallye: Zklamání, nebo nadšení? Nejde mi ale jenom o spotřebu paliva. Nafťák byl totiž celkově relaxovanější a nebojím se říct, že při dlouhých přesunech i pohodlnější, a to také jezdil na 20palcových kolech. S menší hmotnosti na přední nápravě se totiž benzinové ereso více „rozdovádělo“ a na nekvalitním povrchu není tak klidné jako dříve. Snad jediná oblast, kde jsem neshledal žádné zlepšení (ale ani zhoršení), je odhlučnění podvozku. Zadní kola na nerovnostech pořád občas bubnují a to jsem kontroloval i tlaky pneumatik, jestli náhodou někomu neujela ruka. Neujela.