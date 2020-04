Škoda Kodiaq RS 2.0 BiTDI se loučí edicí Challenge. Může stát přes 1,7 milionu Kč

Že to má Škoda Kodiaq RS s naftovým biturbem pod kapotou pomalu spočítané, jsme psali už téměř před dvěma měsíci. Motor je to sice povedený, byl by však překážkou při snaze co nejvíce snížit flotilové emise. Letos zmizí také z nabídky Volkswagenů Tiguan (v českém konfigurátoru Tiguanu Allspace už není teď kvůli delším dodacím lhůtám), Arteon a Passat, přičemž první dva zmíněné modely dostanou nepřímou náhradu v podobě plug-in hybridního ústrojí.

Kodiaq RS se vždy prodával jen s motorem 2.0 BiTDI, ukončení výroby agregátu pro něj ale úplnou stopku neznamená. Škoda zvažuje alternativy a je dost možné, že se pod kapotou prodejně úspěšné verze (loni měla v rámci nabídky kodiaqu podíl 17 procent, na některých trzích i více) na určitou dobu objeví třeba motor 2.0 TSI. Z dlouhodobého hlediska dává největší smysl plug-in hybrid se základem v motoru 1.4 TSI, který dostala i nová Škoda Octavia RS iV. Kodiaq RS jej ale zřejmě dostane až v rámci faceliftu, který proběhne v polovině příštího roku.

Ve středu 1. dubna vešly v platnost nové ceníky vozů Škoda pro český trh a zlevňování se rozhodně nekonalo. „Základní“ Škodu Kodiaq RS za 1.2 milionu korun už nekoupíte. Místo ní se v nabídce objevila akční verze Challenge za 1.399.900 Kč, kterou můžeme považovat za takové rozloučení s naftovým biturbem pod kapotou. I standardní ereso se s cenou mohlo dostat přes 1,4 milionu, ale až po zahrnutí všech příplatkových prvků.

Pro verzi Challenge je tato částka odrazovým můstkem. Nejde totiž o sestavu výbavy, kterou si můžete personalizovat pouze výběrem laku karoserie. V soupisu další výbavy najdete třeba i nový design 20palcových kol (Ignite), která se ale v katalogu originálního příslušenství objevila už loni. Ilustrační snímky v galerii pocházejí z konfigurátoru.

Výbava Škody Kodiaq RS Challenge zahrnuje třeba nový tříramenný sportovní volant, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívané čelní sklo a přední i zadní sedadla, třízónovou klimatizaci, elektrické nastavení sedadel, bezdotykové otevírání víka kufru, 20palcová kola Extreme, devět airbagů, adaptivní podvozek, čalounění kombinující Alcantaru a kůži, 9,2palcový infotainment Columbus s navigací, adaptivní tempomat či plně diodové světlomety s funkcí adaptivního svícení.

V základní ceně je šedý lak Steel (na snímcích v galerii) a metalízy, za červený odstín Velvet a černý Crystal se připlácí 7500 Kč. Zmiňovaná kola Ignite jsou za 11.000 Kč, panoramatická střecha stojí 39.000 Kč, za nezávislé topení dáte 29.900 Kč, kožené čalounění sedadel s ventilací vychází na 25.000 Kč a za 18.900 Kč můžete mít nástupní prahy. Za třetí řadu sedadel dáte 18.800 Kč. To by bylo z nejdražších příplatků všechno, z těch praktických pak nechybí třeba paket pro špatné cesty (5300 Kč), tažné zařízení (14.500 Kč), paket pro spaní (6100 Kč), rolety zadních oken (3600 Kč) či síťový program v kufru (1700 Kč).

Když koncem roku 2018 přicházela Škoda Kodiaq RS na náš trh, zkoušeli jsme vybrat v konfigurátoru všechnu doplňkovou výbavu a dostat se na nejvyšší cenu. Nakonec se vyšplhala na 1.469.100 Kč, pro akční verzi Challenge však nebude problém ji překonat už po započtení panoramatické střechy a nezávislého topení. Pokud na peníze nehledíte a chcete naftový Kodiaq RS „v topu“ připravte si 1.732.500 Kč. V této částce je zahrnutý i příplatek 103.200 Kč za přeplacený servis na 5 let/150.000 kilometrů.