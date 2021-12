Radosti Mimořádně tichý a kultivovaný motor Nizká spotřeba paliva Skvěle fungující automat Velký vnitřní prostor Komfort i na velkých kolech Starosti Vyšší cena Houpání v komfortním režimu tumičů DCC 9 /10

V diskusích nejenom pod našimi redakčními testy se často setkávám s názorem, že když si někdo může dovolit auto za řekněme jeden a půl milionu, má tolik peněz, že ho nějakých pár stovek navíc na projeté nádrži moc pálit nebude. Moje zkušenosti s majiteli takových aut jsou ale jiné, navíc ani majitelé elektromobilů nejsou výjimkou. Mívají sice karty a čipy pro nabíjení, stejně ale čas od času u obchoďáků „sockují“ (to slovo jsem si nevymyslel, elektromobilisté ho fakt používají) energii zdarma a mohou vyletět z kůže, když u nabíječky někdo stojí byť o chvíli déle, než je záhodno.

Kdyby takhle u obchoďáků nabízeli pár minut tankování zdarma, silně pochybuji, že bychom u stojanů viděli jenom řidiče, kteří mají hlouběji do kapsy. Obzvláště v době, kdy jsou ceny benzinu a nafty vysoké a jezdit se musí. To si pak zájemce o Kodiaq RS, který se po nedávné modernizaci dělá pouze s benzinovým motorem o výkonu 180 kW, může říct, že nějaké ty kilowatty v zájmu nižší spotřeby oželí a spokojí se s autem, které sice nemá punc eresa, ale až na pár detailů vypadá zvenku velmi podobně, uvnitř v podstatě stejně, má velkou sílu a nižší spotřebu. Pro takové lidi je tady Kodiaq Sportline s nejvýkonnějším naftovým motorem v nabídce.

Proč RS Junior?

Schválně se podívejte na fotky a uznejte, že se zkoušený Kodiaq Sportline na první pohled liší od dříve testovaného erese pouze tvarem nárazníků, absencí koncovek výfuku a designem kol. Sportline má dokonce i černou masku chladiče, kryty vnějších zpětných zrcátek a může mít i 20palcová kola. A právě disky Vega za příplatek 17.500 Kč z mého pohledu kodiaqu sluší více než dvacítky s plastovými kryty, které má RS v základu. Pravda, chybějící koncovky výfuku by mě trochu štvaly, protože chromovaná lišta v zadním nárazníku sportlinu je z hlediska funkčnosti platná stejně jako vycpávky rozkroku. Efekt tam je, ale jinak je to k ničemu. Snad všechny v současnosti dostupné „lajny“ jsou na tom ale stejně – prapodivnými vizuálními prvky si hrají na něco, čím ve skutečnosti nejsou.

Ani slovo však nemohu říci po usednutí za volant. Vždyť tohle je ereso! Tedy až na pár detailů: Kodiaq Sportline nemá rudé prošívání tříramenného volantu a přístrojové desky, liší se úvodní animace na displeji, rozměrná a mimořádně pohodlná sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu mají na bocích klasickou koženku a nikoliv variantu připomínající uhlíkové vlákno a materiál Suedia ve výplních dveří není perforovaný. Asi posledním rozdílem je nápis na plaketě ve volantu, více jsem toho už nenašel.

Obecně vzato by se dalo o zkoušené naftové verzi Sportline hovořit jako o eresu pro spořivé řidiče, protože úroveň komfortu naprosto odpovídá. Vzpomínám si na první testování modernizovaného kodiaqu a vaše dotazy ohledně úrovně zpracování interiéru. Zatímco tenkrát se nám dostala do rukou sotva zajetá auta, zkoušený sportline měl v době našeho zimního testování na krku už více než 14.000 km a vypadal i fungoval, jako by právě sjel z výrobní linky. Vypadá to, že výrobce s letošním faceliftem vyřešil i vrzající kliky dveří.

Dokonce i stran softwaru vůz fungoval skvěle. Infotainment se nesekal, bezdrátová konektivita pracovala na jedničku, jen to automatické přepnutí zobrazení v digitálním přístrojovém štítu na mapu navigace v případě, že při jízdě používáte třeba aplikaci Waze, mi pořád vadí, protože systém do mapy nepřenese navádění z aplikace. Oproti eresu jsem ale nemusel po každém nastartování měnit jízdní režim ve snaze uchránit sluch před akustickým šidítkem snažícím se navodit sportovní zvuk motoru. V eresu funguje i v defaultním režimu Normal (v Individualu se dá vypnout), Sportline ale nic takového nemá. A to je z mého pohledu jenom dobře.