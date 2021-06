Snímky maskovaných prototypů Karoqu se objevily již v loňském roce a nyní k nim přibyly další, které dávají jasnější představu, jakými změnami si škodovácké rodinné auto projde. Je celkem zřejmé, že snahou designérů bude sjednocení designu do linie, nastavené novou Octavií, Scalou, Kamiqem a relativně nedávno představeným faceliftem Kodiaqu.

Kromě povinných změn na předních a zadních náraznících by měla novinka dle kolegů z webu kolesa.ru dostat štíhlejší přední světla, zřejmě s dynamickými LED blikači. Změny by se měly dotknout i zadních světlometů, které by měly získat sofistikovaněji působící členění. Tvary průduchů ve spodní části předního nárazníku by měly zůstat zachovány, stejně jako světelné prvky pod předními světlomety. V duchu doby by se také mohl objevit název automobilky na pátých dveřích v psané podobě.

Větší změny nelze čekat po stránce skladby motorů, Karoq bude zřejmě nadále nabízen buď dvoulitrovým TDI o výkonech 85 a 110 kW, s litrovým benzinovým TSI s 81 kW a patnáctistovkou TSI o výkonu 110 kW. Přesné datum premiéry vylepšeného crossoveru prozatím neznáme, dá se však čekat, že k ní dojde ještě v průběhu letošního roku.