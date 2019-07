Škoda Karoq bude nejspíš vznikat v Turecku. VW tam postaví nový závod

O místě nového koncernového závodu VW nebylo dosud přesně rozhodnuto a dříve se mluvilo o Bulharsku nebo Turecku. Dle německého časopisu Automobilwoche už má být ovšem dozorčí rada VW rozhodnuta, že nová továrna vznikne právě v Turecku, poblíž města Izmir. Na oficiální potvrzení těchto zpráv si ale budeme muset ještě počkat.

Tento krok se přitom týká rovněž české Škodovky. Nový závod VW bude totiž místem produkce i dalších modelů koncernových značek. Německá publikace uvádí, že do Turecka by se přesunula výroba Škody Karoq a Seatu Ateca, zatímco do roku 2023 bude do českého závodu v Kvasinách přesunuta výroba Volkswagenu Passatu po boku Superbu.

Poslední zmíněný přesun by tedy mohl vyvrátit obavy továrny v Kvasinách, že výroba nově chystané generace Passatu, a hlavně jeho českého dvojčete Škody Superb, bude rovněž přestěhována do Turecka. Podniková rada v Kvasinách se obávala o ztrátu Superbu, který je zde vyráběn od jeho moderního počátku.

Celé stěhování produkce některých modelů je koneckonců vyvoláno nutností udělat místo k výrobě nových elektromobilů koncernu VW. Klíčové modely pro elektromobiltu chce společnost produkovat v domácích závodech v Emdemu, Hannoveru a Cvikově.

Projektu nové továrny v Turecku se měl ujmout sám šéf koncernu Herbert Diess, přičemž na výběr tohoto místa měl tlačit i Katar, který vlastní 17% podíl VW. Mluvčí dozorčí rady koncernu nakonec uvedl agentuře Reuters, že plány na novou továrnu se vyjasnily, ale že ještě nebyly dokončeny. Informaci přinesla ČTK.