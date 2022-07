Zatímco vnějšek si s předfaceliftem nespletete, uvnitř se žádná větší designová divočina nekoná. Máme zde nové možnosti stran výbavy: třeba elektricky ovládané sedadlo spolujezdce s pamětí, příplatkovou třízónovou klimatizaci, nové typy čalounění nebo dekoračních lišt, vícebarevné LED osvětlení prostoru pro nohy a ve výplních dveří – i těch zadních. Jinak Škoda v rámci oživení v půlce produktového cyklu neměnila to, co funguje, což je jen dobře.

Závěr: Vylepšení, která neškodí

Někomu se možná bude zdát, že se Škoda při faceliftu svého stěžejního modelu příliš nenadřela, ale ono toho kromě aerodynamiky a stylu opravdu nebylo moc co vylepšovat. Změn je sice hromada, ale jsou často tak malé, že si jich stěží všimnete. Pochvalu si zaslouží za to, že nerezignovala na srozumitelné a přehledné ovládání, nabídku motorů pro penzisty i zájemce o svižnější jízdu a v případě TDI 4x4 nabízí auto, které za vcelku rozumné peníze (jsme v roce 2022) bude umět ještě po mnoho let vše, co může čtyřčlenná rodina potřebovat.

Spotřeba je velmi slušná, potěší pořádná nádrž, kultivovanost i dynamika jsou na úrovni doby. Sem tam je po stránce materiálů interiéru a jeho designu znát, že se původní Karoq zrodil v trochu jiné době, než je ta dnešní, plná sci-fi tvarů á la filmy Blade Runner nebo Demolition Man, ale možná i proto padne každému do ruky snadno a rychle.

Škoda Karoq - souhrn cen Základní cena vozu 638.900 Kč (1.0 TSI Ambition/81 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 973.900 Kč (2.0 TDI 4x4 Style E./110 kW) Cena zkoušeného vozu 1.141.800 Kč (2.0 TDI 4x4 Style E./110 kW)

Technické údaje: Škoda Karoq Rok • stupeň výbavy 2022 • Style Exclusive

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 968 cm 3

Vrtání • zdvih 81,0 mm • 95,5 mm

Stupeň komprese 16,0:1

Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 000 až 4 200 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 360 Nm při 1 600 až 2 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,7 s

Nejvyšší rychlost 204 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 521 l • 1 630 l

Objem palivové nádrže 55 l

Hmotnost: provozní • celková 1 598 kg • 2 105 kg

Prům. spotřeba: komb. 5,5 l/100 km

Rozvor náprav 2 638 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 576 mm • 1 541 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 390 × 1 841 × 1 603 mm

Standardní výbava: Startování tlačítkem, dálkové centrální zamykání, Deštník ve dveřích řidiče,Držák na parkovací lístky za čelním sklem, Světelný a dešťový senzor, Schránka u spolujezdce s osvětlením,Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, sklopná, vyhřívaná, Loketní opěra vzadu s držákem nápojů, Elektronická parkovací brzda, Loketní opěra vpředu Jumbo Box a 12V zásuvka, Škrabka na led ve víku nádrže, Bezdrátový SmartLink, Ostřikovače předních světlometů, Adaptivní podvozek DCC, Virtuální kokpit 10", Bezdrátové nabíjení telefonu, Virtuální pedál, 1x USB-C u vnitřního zp. zrcátka, Chromované lišty oken, Dekorativní prahové lišty, Střešní nosič - stříbrný, Travel Assist a další

Příplatková výbava: Oranžová Phoenix metalíza (24.000 Kč), Kola Procyon 18", aero kryty antracitové (15.000 Kč), Komfort paket kožený (70.000 Kč), Panoramatické střešní okno (30.000 Kč), Navi paket Top (25.000 Kč), Rezervní kolo dojezdové (3900 Kč)