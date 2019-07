Od premiéry Škody Kamiq už uplynula dost dlouhá doba na to, abychom s tímhle autem počítali a čekali, až se začne objevovat na českých silnicích. Podle dřívějšího vyjádření šéfa českého zastoupení Škodovky Luboše Vlčka patří Kamiqu druhá polovina letošního roku, abychom ale byli přesnější, půjde spíše o jeho poslední třetinu.

Za volant Kamiqu poprvé usedneme 20. srpna v Alsasku a u dealerů by měl být k vidění a vyzkoušení od 4. září. Ještě před tím jej ale budete moci vidět na výstavě Auta na náplavce, kterou pořádá partnerský časopis Svět motorů o posledním srpnovém víkendu. Nový městský crossover tam bude mimo jiné po boku hatchbacku Scala, se kterým sdílí techniku pohonu, platformu, hlavní prvky interiéru, a dokonce i cenově jsou si oba vozy velice podobné.

Abychom mohli obě nové Škodovky porovnat z technického hlediska, museli jsme získat technická data Kamiqu, která zatím nejsou oficiálně k dispozici. Ale podařilo se. Zatím chybí hodnoty spotřeby čtyřválec 1.5 TSI s manuální i automatickou převodovkou, dat k porovnávání je ale i tak víc než dost. A je jasné, že už kvůli jiným rozměrům a tvarům karoserií na pár rozdílů narazíme. Už s ohledem na jiné jízdní odpory a tak déle.

Pojďme si ještě v rychlosti zopakovat, s čím vlastně pracujeme. Kamiq na délku měří 4241 mm, o 121 mm méně než Scala, je 1793 mm široký (se zpětnými zrcátky má 1988 mm, stejně jako Scala) a s podélnými střešními nosiči dosahuje výšky 1553 mm (o 82 mm více než Scala). To už všechno víme z dřívějška, možná si ale po nahlédnutí do přiložené tabulky všimnete něčeho, co jste dosud nevěděli.

Škoda Kamiq: Srovnání rozměrů s vybranými koncernovými vozy Model Škoda Kamiq Škoda Scala Délka [mm] 4241 4362 Šířka [mm] 1793 1793 Výška [mm] 1553 1471 Rozvor [mm] 2639 2649 Světlá výška [mm] 172-182 134-149 Výška nákladové hrany [mm] 696 665 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1531/1516 1531/1516 Objem kufru [l] 400/1395 467/1410

Zajímavé je, že se Kamiqu od světové premiéry na autosalonu v Ženevě lehce smrsknul rozvor. Zatímco v březnu Škoda uváděla 2651 mm, což bylo překvapivě o 2 mm více než u Scaly, dnes je to 2639 mm. Jasno je ale ve světlé výšce. Zatímco u Scaly ve výchozím provedení činí 149 mm, Kamiq má „břicho“ o 33 mm výše. Pokud zvolíte podvozek s nastavitelnými tlumiči, jsou hodnoty o nižší o 15, respektive 10 mm. Sáhnonut můžete i po paketu pro špatné cesty, s nímž se světlost téměř rovná výchozí hodnotě.

Rozdíl je hlavně dynamice

Technická data motorů Kamiqu, která máme aktuálně k dispozici, najdete v tabulce na konci článku. Pro srovnání se Scalou jsem vybral motor 1.0 TSI/85 kW, kombinovaný s manuální šestistupňovou převodovkou, protože je v něm největší prodejní potenciál. Oba vozy podávají maximální výkon v rozmezí 5000 až 5500 otáček za minutu a točivý moment 200 N.m mají dostupný mezi 2000 až 3500 otáčkami. Všechno ostatní se už liší.

Nejvýraznější rozdíl najdeme v maximálních rychlostech. Zatímco aerodynamičtější Scala 1.0 TSI/85 kW se umí rozjet až na 201 km/h a na stovce je za 9,8 sekundy, Kamiq oficiálně neumí více než 194 km/h a stovce je o desetinu sekundy později. Zda u Kamiqu došlo také ke změnám na převodovkách (třeba stálý převod), zatím nevíme.

Škoda Kamiq vs. Škoda Scala: Srovnání technických dat s motorem 1.0 TSI/85 kW Model Kamiq 1.0 TSI Scala 1.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 85/5000-5500 85/5000-5500 Točivý moment [N.m/min] 200/2000-3500 200/2000-3500 Převodovka 6M 6M Max. rychlost [km/h] 194 201 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,9 9,8 Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 5,1 5,0 Komb. spotřeba WLTP [l/100 km] 5,3-6,6 zatím neuvedena Provozní hmotnost [kg] 1231-1390 1240 Užitečné zatížení [kg] 431-557 503 Dovolené zatížení střechy [kg] 75 75 Nebrzděný/brzděný přívěs [kg] 610/1200 620/1200 Základní cena [Kč] 404.900 394.900

Škoda u Scaly zatím uvádí spotřebu paliva podle metodiky NEDC. V kombinovaném cyklu bavíme o rovných pěti litrech na sto kilometrů. Kamiq je na tom o deci hůře, dle WLTP pak jeho spotřeba po zaokrouhlení činí 5,3 – 6,6 l/100 km. Zajímavé je také srovnání hmotností. Ta provozní, tedy po započtení 75kilogramového řidiče, u Scaly 1.0 TSI/85 kW činí 1240 kg, což je 9 kg více než u stejně poháněného Kamiqu.

V případě nového crossoveru technická data uvádějí i maximální provozní hmotnost (po započtení veškeré možné výbavy). U 1.0 TSI/85 kW s manuálem činí 1390 kilogramů, což ale nutně nemusí znamenat, že na tom maximálně vybavená Scala bude o 9 kg hůře. Kamiq má totiž v základu 9 airbagů místo šesti či podélné střešní nosiče. Tyto prvky už určitý hmotnostní rozdíl znamenají.

Co se zbylých agregátů týče, je trend naprosto stejný jako u 1.0 TSI/85 kW. Kamiq je z pohledu dynamiky vždy o něco horší, spotřebou paliva se Scale maximálně vyrovná. Největší rozdíly jsou v rychlostech jízdy, kdy se Kamiq dostane přes 200 km/h pouze s motorem 1.5 TSI, zatímco pro Scalu je to s výjimkou motoru 1.0 TSI/70 kW standard. Základní litr se už v hatchbacku prodává, technická data k němu ale Škoda neuvolnila.