Škoda Kamiq GT oficiálně: SUV-kupé jde na ruku mladým. Bohužel ne Evropanům

Stylově střižená varianta kompaktního SUV domácí automobilky se oficiálně představila. Kamiq GT, SUV-kupé určené speciálně pro čínský trh, se nechalo inspirovat již dříve představeným Kodiaqem GT a také studií Vision GT. Ostřejší Kamiq je oproti svému českému sourozenci o 19 milimetrů delší. Šířka i rozvor zůstávají beze změn.

Česko-čínská designová spolupráce se celkem povedla. Vůz vypadá přinejmenším zajímavě a esteticky se hodně odlišuje. Hlavním poznávacím znamením našeho Kamiqu jsou hlavně zadní světla, která jsou totožná. Kompletní souprava světlometů na voze je vyvedena v LED technologii.

Mladí Číňané, pro které je vůz primárně určený, se mohou těšit na svažující se střechu s navazujícím zadním křídlem, dvoubarevné disky kol a ozdobná loga s vyobrazením varianty GT. Vůz může být navíc vybaven i dvoubarevnou střechou a panoramatickým oknem. Metalíza Modern Gold (také na fotografiích) je taktéž novinkou.

Hlavním poznávacím znamením interiéru je stříbrná lišta, která se táhne po celé délce palubní desky a u spolujezdce je zakončena plaketkou GT. Sedadla jsou jak se patří sportovní se zvýšeným bočním vedením a integrovanými opěrkami hlavy.

Čínský Kamiq pohání atmosférický motor 1.5 MPI o výkonu 82 kW (111 koní). O přítomnosti dalších pohonných jednotek, které by více korespondovaly s náturou vozu, zatím nejsou žádné zprávy. Nejspíš to ale zůstane tak, jak to je.