Škoda Favorit zvítězila v soutěži krásy. Porotu zaujala úžasnou kondicí

Zatímco se sběratelé těch nejkrásnějších a nejvzácnějších vozů planety chystají na tradiční přehlídku Pebble Beach Concours d'Elegance během automobilového týdne v kalifornském Monterey (8.–17. sprna), v Británii se opět konala přehlídka krásy těch obyčejných aut. Takzvaná soutěž Concours de L'Ordinaire měla přitom letos celkového vítěze české výroby. První místo totiž obsadila Škoda Favorit z roku 1992.

Výstava krásných, ale zato zcela normálních starých aut, se konala během 11. ročníku „Festivalu nevýjimečných“ (Festival of the Unexceptional, zkráceně FOTU), který na hradě Grimsthorpe v Lincolnshiru pořádala pojišťovna klasických vozů Hagerty. Obdobně jako na přehlídkách té nejvyšší úrovně se rovněž u zdejších běžných vozů hledí především na originální vizuální stav a pečlivě zachovanou techniku.

Vítězný exemplář Favoritu v modrém laku a výbavové úrovni Forum očividně splnil všechna potřebná kritéria a porotu svým „úžasně standardním“ stavem zaujal natolik, že nechal za sebou na druhém místě Ford Mondeo z roku 1999 a na třetím Citroën Visa Club z roku 1979. Cenu za své základní „fáčko“ i bez rádia si odnesl dvaadvacetiletý Simon Packowski, který auto zachránil před sešrotováním a v procesu renovace „jednou ujel 1000 mil, jen aby si koupil sadu originálních opěrek hlavy“.

Stará škodovka, která už je raritou i na českých silnicích, přitom získala také Cenu veřejnosti, o níž hlasovali hosté festivalu. Vlastní cenu pak rozdávalo i Britské automobilové muzeum, které jakožto partner akce ocenilo zachovalou druhou generaci Nissanu Micra, pocházející od novoty z rodinného vlastnictví majitele.

FOTU oslavuje „všední automobilové rarity“, tedy kdysi běžné, ale nyní už na silnicích zřídka viděné vozy, a to hlavně z období od 70. let minulého století do počátku tisíciletí. Z výstavního trávníku i samotného parkoviště vyzdvihují organizátoři nejen zachovalé kousky tradičně britských modelů jako Austin Allegro či Vauxhall Nova, ale rovněž Trabanty, Lady a Datsuny. Na přehlídku dorazila třeba i první generace Fordu Grenada v původním stavu jako z autosalonu nebo vzácný sedan Talbot Solara.

„Festival nevýjimečných vozů se každým rokem rozrůstá. Během uplynulých 11 let jsme byli svědky toho, že vozy z éry FOTU začaly být uznávány jako skutečné klasické automobily, a mladší demografická skupina majitelů ukazuje, že se jedná o nové hnutí v automobilové kultuře. Společnost Hagerty je hrdá na to, že je v čele tohoto vývoje, a s akcemi, jako jsou The Amelia a Motorlux v našem portfoliu, dokonale demonstruje, jak usilovně pracuje na tom, aby potěšila všechny milovníky klasických vozidel, ať už jezdí čímkoli,“ dodává k výstavě Mark Roper, výkonný ředitel společnosti Hagerty International.

Zdroj: Hagerty International | Zdroj videa: Škoda