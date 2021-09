Škoda Favorit Tremp vznikla za 10 týdnů. Dodnes litujeme, že zůstalo u konceptu

V minulém čísle jsme při průzkumu uhrančivě zlaté Felicie Golden Prague náhodně setkali se Stanislavem Cinklem, někdejším šéfem montáže prototypů ve škodovácké

Česaně. A protože je tento svěží sedmdesátník velmi ochotný a sdílný, nedalo nám to, abychom ho nevyzpovídali o zákulisí některých dalších exponátů z továrního muzea, okolo nichž už roky přešlapujeme a o jejichž historii všichni jen spekulují. Třeba Favorit

Tremp je zvláštní kombinací všeho – zvenčí připomíná kabriolet, plážovou buginu, golfový vozík i terénní model. Tak k čemu měl tento působivý mix mnoha tváří původně sloužit?

Nápad zrozený v Turecku

„Během roku 1990 jsem ve funkci inspektora vybavenosti servisů dvakrát na dobu čtyř měsíců pracovně navštívil Turecko. A když jsem se tehdy před Vánoci podruhé vrátil domů, měl jsem jasno – postavím auto přesně pro tamní podmínky,“ vzpomíná na samý

začátek trempského příběhu jeho autor. Ve sluncem rozžhaveném Turecku často potkával různé drobné obchodníky se zeleninou a další živnostníky. A protože správného vývojáře musí múza s nápady líbat neustále, už během zahraničního pobytu si v hlavě vytvaroval co nejpřesnější vůz pro tamější silnice a lidské činnosti.

Projekt dostal pracovní název Favorit Tremp a spočíval v přestavbě favoritu na malý dvoumístný užitkový model s rolovací zadní stěnou, která bohužel nebyla včas vyrobena a následně dodána.

„Při tehdejších podmínkách se skoro nechce věřit, že kompletní realizace projektu nakonec zabrala jenom deset týdnů,“ udivuje nás autor trempu. Zároveň přiznává, že největší dilema tehdy nastalo nad instalací rámu – vývojáři se totiž dlouho

nemohli rozhodnout, zda bude jeho kostra obrys vozu přesahovat, či nikoliv. „Nakonec to dopadlo tak, jak vidíte na vlastní oči,“ ukazuje Stanislav Cinkl na zvýšenou trubku nad kabinou. „Tu jsme řešili s populárním tvůrcem řezových modelů Jiřím Dufkem z konstrukce karoserie. Nakonec nám ale trubka s přesahem mohla sloužit jako držák přídavných světel,“ upřesňuje Stanislav Cinkl. „Na tvorbě tohoto vozu bez dokumentace

pracovali elitní klempíři Jan Kroupa, Jaromír Kvapil a Josef Lankaš se stejně zručnými modeláři od Josefa Chmelíka,“ dodává.

Na konceptu prototypu na první pohled oceňujeme pečlivou práci, auto vypadá jako prvoplánově navržené, zkrátka žádná dodatečná úprava hotového celku. Obdivujeme začistění rámu zbylého po zadních oknech decentní lištou nebo dynamicky stoupající záď užitkového modelu. Je vážně velká škoda, že se sériový tremp nikdy nevyráběl. Kvůli němu bychom se možná o dovolené dobrovolně přihlásili na letní brigádu zásobování v kempech. Na usednutí do konceptu se těšíme jako malí kluci na vánoční dárky.

Pan Cinkl vzpomíná, jak si tento unikátní prototyp v dílně vymazlili k dokonalosti – tehdy na něj nainstalovali například speciální anglické dvojité kruhové reflektory nebo na škodovkách dosud nevídaná litá kola. Aktuálně však vystavovaný koncept využívá standardní, hranaté světlomety ze standardní škodovky a z blatníků vykukují obyčejné plechové disky bez ozdobných krytů. Právě díky standardním dílům bez zahraničních tuningových úprav si však mnohem přesněji vybavujeme souvislosti s výchozím favoritem.

Unikát předběhl svoji dobu

„Když jsem sháněl vhodné auto pro přestavbu podle mých představ o voze pro Turecko, vedoucí technik zkoušek Petr Křováček mi doporučil auto po životnostní zkoušce s 50.000 najetými kilometry a motorem o objemu 1036 cm3. Agregát byl předán na vyhodnocení do motorářské laboratoře a vůz bez motoru mohl být použit pro výrobu trempu. Následně byl do vozu namontován kmenový motor Š135 a vůz byl předán k posouzení do odborných skupin vývoje jako tremp,“ přibližuje složitý proces přípravy tvůrce jednoho z nejzajímavějších konceptů Škody za poslední tři desetiletí.

Dnes jsme moc rádi, že se tenhle raritní vůz dochoval, navíc v muzejně zachovalé podobě. Chybělo totiž jen velmi málo a už mohl skončit v nenávratnu. Současně oceňujeme i fakt, že se tremp směl v tehdejších podmínkách vůbec zrodit. „V roce 1990 měla firma úplně jiné starosti a je zázrak, že se vůbec našly kapacity na tento projekt,“ upřesňuje dobovou situaci Ondřej Láník, zodpovědný za komunikaci historických témat Škody Auto.

„Nejsmutnější je, že projekt Tremp nedostal schválení, prototyp začal chátrat. A tak jsme jej nabídli továrnímu muzeu,“ dodává Stanislav Cinkl. Díky tomuto rozhodnutí udivuje tremp jeho návštěvníky dodnes. Málokdo ovšem zná prvotní poslání studie.

Idea předběhla koncept

Myšlenka malé užitkové škodovky nakonec přežila, už v roce 1991 se začal vyrábět Favorit Pickup, odlišující se od trempu delší a praktičtější korbou se samostatným

zadním víkem, dvoudveřovou kabinou a řadou doplňkových uzavíratelných nástaveb. Navíc se rodina mladoboleslavských pracantů rozrostla o nákladní verze standardních osobních modelů: Favorit Praktik a Forman Praktik. A jako bonbonek dorazil Forman

Plus se zvýšenou nástavbou.

Užitkových modelů se po celou svoji kariéru držela také nástupnická Škoda Felicia, a to až do dubna 2001. Navíc se představily i stylové specifikace pro volný čas. Favorit Fun se odhalil jako studie už v roce 1992, na sériovou Felicii Fun však došlo až v roce 1997.

Nyní tak můžeme směle prohlásit, že proroctví konceptu Favorit Tremp se časem naplnilo.

Závěr - Lukáš Prejzek

Při objevování tajných mladoboleslavských pokladů si občas říkám, že je možná dobře, když jich mnoho ani neopustilo fázi prototypů. Jinak by totiž spoustě současných sběratelů zamotaly hlavu. Favorit Tremp by byl jedním z nich, tohle auto bych bral hned. Tak tvarově uhlazený a začištěný náklaďák by o letních víkendech nadělal tolik parády a užitku, že by se o něj příznivci klasických českých aut servali jako psi. Stačí se podívat třeba na mnohem mladší Felicii Fun, která už v současnosti trhá cenové rekordy.

Kdo je Stanislav Cinkl

Někdejší šéf montáže prototypů v Česaně působil na této pozici celá tři desetiletí, a to od časů Škody Favorit až po Octavii II. Významně se tak podílel na veškerých konceptech a studiích, které jsme obdivovali na tuzemských výstavách a velkých zahraničních autosalonech. Po odchodu do zasloužené penze nyní pomáhá v archivu Škodovky zpracovávat podklady pro tvorbu bohaté historie největší české automobilky.

