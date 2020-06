Favorit bez střechy a zadních sedaček? O MTX Roadster byl zájem i v zahraničí

Je začátek 90. let a vy jakožto nadšenec do vozů mladoboleslavské škodovky hledáte v tehdejší modelové řadě něco zábavnějšího, jaksi volnočasového, nejlépe se stahovací střechou. Jenže Škoda nic podle vašich představ nenabízí…

Není třeba smutnit, existuje totiž firma Metalex, která se rozhodla ukojit chtíč právě takových lidí. A jak se ukázalo, takových lidí bylo nakonec vcelku dost. Nejen u nás, ale také v zahraničí. Zvlášť když vezmeme v potaz, že Metalex fungoval jako úpravce a čistě malosériový výrobce.

Nápad na výrobu Favoritu bez střechy přišel v roce 1990 od samotného ředitele podniku Metalex inženýra Petra Bolda. Firma už přitom byla v Československu známým jménem v oboru konstrukce závodních vozů, ale také byla mezi automobilovými nadšenci populární díky úpravám a přestavbám normálních silničních aut. Ostatně o historii a významných modelech této společnosti jsme se rozepsali už dříve.

Dříve už Metalex nabízel i otevřenou verzi Škody Rapid, takže replikovat proces dekapitace střechy rovněž u Favoritu se nezdálo jako úplně šílený nápad. K projektu byl také přizván známý český designér Václav Král a jeho syn Jiří.

Po prvotních myšlenkách nechat Favorit čtyřdveřový a udělat z něj jaksi praktičtější kabriolet, ale nakonec zvítězila myšlenka dvoudveřového roadsteru, jenž by do dosavadního portfolia firmy zapadl mnohem lépe.

Prototyp hotový za pět měsíců

Práce na projektu – nyní už pojmenovaném MTX Roadster – probíhaly vskutku rychle. První funkční prototyp byl hotov za pět měsíců, představen byl novinářům v září 1990 a následně se ukázal také na autosalonu v anglickém Birminghamu. Už na konci roku přitom začala malosériová výroba.

Přestože byl design Roadsteru na první pohled rozsáhle upraven vůči původnímu hatchbacku, technika uvnitř zůstala z větší části zcela standardní. Pod kapotou se tedy objevila známá atmosférická třináctistovka o výkonu 63 koní (46 kW), která pracovala s pětistupňovou manuální převodovkou.

Po odstranění střechy ale Favoritu razantně klesla torzní tuhost, proto musela být zesílená část podlahy, ale například také příď vozu, kde se mezi uložením tlumičů v motorovém prostoru objevila vzpěra. Těmito a dalšími úpravami se pak suchá hmotnost Roadsteru zvýšila na 920 kg, tedy o nějakých 45 kg navíc vůči standardnímu hatchbacku.

Vůz si z větší části ponechal i originální rozměry Favoritu, ačkoliv může Roadster z profilu klamat tělem a vypadat o něco kratší kvůli jedinému páru dveří. Změnila se pouze výška z 1415 mm na 1310 mm, jelikož byl autu lehce snížen podvozek a plátěná střecha měla vrchní linii trochu níže.

Prostá plátěná střecha byla složitelná do místa původních zadních sedaček, přičemž záď vozu tímto dostala zcela nové proporce. Za předními sedadly se dále nacházely i ochranné oblouky, chránící posádku v případě převrácení vozidla. Později byl ale v nabídce také pevný odnímatelný hardtop.

Mohlo by se zdát, že těmito zásahy do zadní části vozu byl negativně zasažen objem zavazadlového prostoru. Opak je ale pravdou, jelikož Roadster nabídl celých 420 litrů úložného prostoru, což bylo dokonce o 20 litrů více než u kombíku Forman. Před pořízením MTX jste tedy mohli argumentovat, že kupujete vlastně „praktičtější“ auto.

Uvnitř nebylo k vidění nic speciálního kromě sportovního volantu MTX o průměru 330 mm. Jinak interiér se standardní výbavou pocházel z výbavy Favoritu LS.

Velkou součástí kabria od Metalexu byl i sportovněji vypadající zevnějšek, u něhož nebyla pozměněna jen kapota a přední blatníky. Vůz dostal kompletní bodykit s novými díly vytvořenými z laminátu, na rozdíl od prvotního prototypu, který je měl z plechu. Standardně byl Roadster nabízen se 14palcovými litými koly.

Se sériovou třináctistovkou pod kapotou dokázal vůz jezdit až 145 km/h. Metalex však zájemcům nabízel i vyladění motoru, konkrétně použití ostrých vaček, dvojitých karburátorů a úpravu hlavy válců. Tímto mohl být výkon Roadsteru zvýšen až o 25 % vůči sériovému stavu.

Dražší než Favorit, levnější než Golf Cabriolet

MTX Roadster si nakonec mezi léty 1990 až 1996 objednalo přes 150 zájemců, přičemž velká část vozů putovala do Německa, dále do Nizozemska a Velké Británie. A to na poměrně malou československou firmu, dobu krátce po pádu komunismu a základ v podobě podceňovaného „auta z východu“ není špatné číslo.

Cenu uvádějí dobové záznamy z roku 1991 na 298.000 Kčs. Ve srovnání s Favoritem LS za cenu 150.750 Kčs byla tedy otevřená verze od Metalexu dvakrát dražší. Pro zájemce v zahraničí byl ale Roadster docela výhodný, neboť stál asi jen dvě třetiny ceny čtyřmístného Volkswagenu Golf Cabriolet.

Jak už to u podobně unikátních škodovek bývá, existující kusy MTX Roadster se často ze zahraničí vrací do své domoviny, jelikož tady jsou u sběratelů více ceněné. A mimo to představují kousek české historie, navíc z doby nadšených devadesátých let, kdy neznělo jako šílený nápad uřezat střechu normálnímu hatchbacku a prodávat jej za dvojnásobek původní ceny.

Což berte s dávkou nadsázky, protože stejným způsobem nakonec Metalex později v 90. letech upravil i Felicii, jen jí zachoval čtyřdveřovou karoserii. Tak dobře jako upravený Favorit se však už neprodávala.