Škoda Favorit mohla mít facelift. Zbavila by se ošklivých částí, došly však peníze

Za nástupkyni favoritu vesměs všichni považují Škodu Felicia z roku 1994. To je v zásadě správná úvaha. Po typové řadě Š 781 skutečně následoval vůz nazvaný v interní tovární dokumentaci Š 791. Každopádně mezi těmito stroji existuje pozoruhodná a málo známá „výplň“ s identickým označením kódovým označením, kterou bychom vám dnes rádi představili.

Již v rámci minulého ohlédnutí do historie Škody Favorit jsme zmínili, že AZNP uzavřelo v roce 1983 s italským stylistickým studiem Bertone smlouvu v hodnotě 28 milionů československých korun. Za tuto částku měla mistrova karosárna rozpracovat designové návrhy hatchbacku, kupé a sedanu.

Tohle všechno skutečně proběhlo. Kromě krátké pětidveřové varianty (Š 781) bylo v dubnu 1987 postaveno třídveřové provedení Favorit Coupé (Š 783) a ještě o něco dříve, konkrétně na podzim 1985, vznikl přestavbou jedné z prototypových karoserií hatchbacku 4160 mm dlouhý koncept sedanu Š 782.

Stejná platforma s prodlouženou zádí se později stala základem také pro Škodu Tourist (Š 785), kterou dnes známe jako Forman, a také několik dalších užitkových verzí – jednalo se o skříňovou dodávku Savana Š 784, odvozenou plechovou Savanu Furgon, kombík s laminátovým prodloužením zádě Varia nebo pick-up s nadstavbou Š 786.

Mohlo by se zdát, že tímto práce věhlasné italské karosárny skončila, ve skutečnosti tomu tak ale nebylo. Není známo, jestli u Bertoneho věděli, jak vývoj a příprava sériové výroby Škody Favorit vyčerpala finanční možnosti AZNP, nicméně ve stylistickém studiu chtěli na tento projekt navázat dalším „novým“ automobilem.

Tím byla mezigenerační modernizace Škody Favorit a pro někoho může být překvapivé, že tento nápad neskončil pouze na papíře nebo rýsovacích prknech. Nedokážeme vám říci, kdy přesně přepracovaný hatchback vznikl, ale sádrová maketa v měřítku 1:1 byla dokončena pravděpodobně ke konci roku 1988, a tudíž první nákresy vznikaly nejspíše někdy v průběhu roku 1987.

Chystaná novinka dostala vlastní nové typové označení Š 791 a na první pohled bylo zřejmé, že se v rámci tohoto návrhu chtěli Bertoneho lidé vypořádat především s nevzhlednými předními světlomety s rovným krycím sklem, které do AZNP dodával státní podnik Autopal Nový Jičín.

Celková silueta karoserie, boční prolisy, lemy blatníků, zpětná zrcátka, nárazníky a spousta dalších detailů vypadala stejně, a pokud by auto v této podobě vyjelo na silnice, zdaleka by to nebyl nejrozsáhlejší facelift v dějinách. Při podrobnější prohlídce a při přímém srovnání s finální podobou Škody Favorit si však nelze nevšimnout dvě zásadní odlišnosti.

Jednak jsou to samozřejmě nižší horizontálně dělená přední světla, která měla být po stranách zaoblená a zasahovat až do předních blatníků. Toto řešení týmu postaveného u Bertoneho kolem šéfa exteriérového designu Marca Dechampse dovolilo tvůrcům zbavit se ostrého zlomu mezi maskou chladiče a přední kapotou.

Druhou, poněkud méně nápadnou změnu představují kliky dveří. Dobové snímky nejsou natolik kvalitní, aby bylo možné spolehlivě rozpoznat, jestli jde o zcela nový produkt nebo zkrátka o „staré“ kliky, každopádně na modernizovaném Favoritu měly být umístěné o kus výš, přesně na úrovni hlavního bočního prolisu. Třetí maličkostí pak bylo víčko nádrže, které mělo za úkol zamaskovat nevzhledný černý plastový uzávěr.

Návrh přepracované Škody Favorit byl na světě v podstatě souběžně se zahájením produkce původního modelu Š 781 a je zajímavé, že ani v AZNP nepovažovali facelift za pouhé plácnutí do vody ze strany italského partnera. Naopak. Po vzoru sádrového konceptu Š 791 se vývojové oddělení mladoboleslavské automobilky pustilo do stavby prototypu, akorát si místo hatchbacku vybrali pro modernizaci sedan Š 782.

Novému vozu je přidělen kód Š 792 a jméno Felicia, které bylo zvažováno již při vývoji první varianty čtyřdveřového Favoritu. Výkresová dokumentace je hotová v březnu 1989 a na podzim téhož roku zaměstnanci začínají skládat maketu. Využívají k tomu skelet karoserie kombíku Š 785, který byl poněkud jiný než kostra originální Š 782, takže musí provést několik nutných úprav.

Zatímco původní sedan má víko zavazadlového prostoru široké zhruba asi jako zadní okno, u modernizované Š 792 zasahuje po celé délce do zadních blatníků. Originální zadní světla nahrazují jiné koncové svítilny spojené uprostřed opticky navazujícím pásem a nechybí ani menší aerodynamické křídlo poplatné tehdejší době.

Vlevo najde své místo nenápadný nápis Škoda, uprostřed zadní hrany víka kufru trůní logo letícího šípu a vpravo se objevuje text „Felicia 13 LS“, jenž deklaruje objem pohonné jednotky a úroveň výbavy. Zmenšený znak automobilky je rovněž na modifikované přídi, která se pyšní nově tvarovanými hlavními světlomety, lehce pozměněným a částečně lakovaným předním nárazníkem s integrovanými ostřikovači, jinou kapotou (s průduchy těsně před čelním oknem) a decentním spoilerem omezujícím množství vzduchu proudícího pod autem.

Připravovaná čtyřdveřová Škoda Felicia je dokončena počátkem roku 1990 a ještě v lednu je odeslána k posouzení do Turína k Bertonemu. Mezitím v Mladé Boleslavi rozjíždí stavbu funkčního vzorku Š 792, ale ve chvíli, kdy je (v dubnu 1990) svařena karoserie, nové vedení AZNP tento projekt zastavuje. Důvodem mají být „investiční a realizační nejasnosti“, což je ale pouhý eufemismus pro tragický nedostatek finančních prostředků na vývoj nástupce.

Automobilka a nová politická garnitura státu začínají v turbulentním porevolučním období intenzivně shánět strategického partnera, vývojové oddělení v Česaně se nicméně nevzdává. Jeho lidé už pracují na dalších tvarových řešeních, které se rovněž snaží vyhladit ostré linie Favoritu.

Za vnější design je odpovědný akademický architekt a vystudovaný sochař Václav Capouch, který v roce 1991 navrhne na základech favoritu vůz, ze kterého v polovině devadesátých let vzejde konečná podoba Škody Felicia. To už ale štafetu přebírá německý koncern Volkswagen a příběh modernizovaného Favoritu v režii AZNP a studia Bertone se tím definitivně uzavírá.