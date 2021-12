Škoda Fabia WRC měla hvězdné ambice. V mistrovství světa nikdy nevyhrála, ale závodí dodnes

Nástupce Octavie WRC měl mladoboleslavské automobilce konečně přinést vytoužené úspěchy. V továrním týmu však vydržela jen necelé tři roky.

První zmínky o možném nasazení zcela nového vozu kategorie WRC se začaly objevovat začátkem roku 2002, když tovární tým Škoda Motorsport stále bojoval na tratích světového šampionátu s Octavií WRC. Spekulace nakonec potvrdil předseda představenstva Vratislav Kulhánek na Kyperské rally. Dalším dílkem skládačky bylo angažování francouzského pilota Didiera Auriola, který novinářům prozradil, že ho čeká spousta práce při vývoji Fabie WRC.

I přes toto všechno byla Škoda ohledně nasazení své novinky tajemná jako hrad v Karpatech. Redakce Světa motorů však vypátrala, že novinka prochází zkouškami na polygonu Škoda a také na trati Volkswagenu. Oficiální oznámení přišlo až na tiskové konferenci před Rally Monte Carlo v roce 2003: Ředitel týmu Petr Kohoutek tehdy prohlásil, že se na novém vozu pracuje a Škoda udělá vše, aby byl nasazen ještě v průběhu aktuální sezony.

S plnou parádou se Fabia WRC představila na autosalonu v Ženevě v březnu 2003. Nadále probíhalo intenzivní testování – v Itálii, Řecku, Německu i v Bělé pod Bezdězem. Při zkouškách za volant usedali Auriol i Toni Gardemeister, dále pak Kenneth Eriksson a Mattias Kahle. Škoda si jistě nechtěla zopakovat podobný začátek, jaký měla Octavia WRC, tedy jedno odstoupení za druhým kvůli spolehlivosti. Ve srovnání s tehdy ještě aktuálním speciálem byla Fabia WRC dle Gardemeistera rychlejší v pomalých zatáčkách, ale je nutné zapracovat na rychlých úsecích.

Na červnovém autosalonu v Brně Vratislav Kulhánek konečně oznámil datum ostrého startu: Německá rally, konaná 25. až 27. července. Ukázal také, jak moc Škoda své novince věří, když prohlásil, že se značka chce v následující sezoně umisťovat na stupních vítězů a o další rok později bojovat o titul mistrů světa.

Homologace vozu proběhla v Mladé Boleslavi pod dohledem inspektorů Mezinárodní automobilové federace a jezdci si naposledy zatrénovali na asfaltu i šotolině. Na pro Fabii WRC první ADAC Rallye Deutschland se vydala dvojice vozů s posádkami Auriol – Giraudet a Gardemeister – Lukander, závod však nedokončili. Auriol měl problém s motorem, Gardemeister se zadní nápravou. Následující Neste Rally Finland také neviděla Škodovky v cíli, Auriolovi se obnovilo zranění ramene, Gardemeister měl pro změnu závadu motoru.

Prvním úspěšným závodem (míněno tak, že Fabia WRC do cíle dojela), byla až Telstra Rally Australia, kde tým získal jedenácté a dvanácté místo. Na vyšší příčky než tyto Škoda v sezoně 2003 nedosáhla, ale i když se sem tam objevil technický problém, v cíli bylo alespoň jedno auto na pěti závodech ze sedmi, do kterých tým startoval.

Auriol měl se Škoda Motorsport pouze roční smlouvu, v roce 2004 do šampionátu WRC vůbec nenastoupil a ve Fabiích WRC se střídali jezdci Schwarz, Gardemeister a Paasonen – na OMV ADAC Rallye Deutschland se za volant jednoho WRC posadil Roman Kresta (nedojel, nehoda), do závěrečné Rallye Catalunya startoval Jan Kopecký (také nehoda). Mimochodem, v polovině této sezony dostal tým homologační výjimku, díky níž mohl přehodit výfuk zleva doprava, aby se nekřížil s kardanem, dále upravil podvozek vzadu kvůli místu okolo hnacích hřídelů a přidal vstřikování vody do sacího potrubí.

V sezoně 2005 vozy továrního týmu krotili piloti Bengué, Schwarz, Paasonen, Tuohino, Ekström, Heath, Kopecký, Hirvonen, Vouilloz, Middleton a také Colin McRae. V třetím podniku sezony, tedy na Corona Rally Mexico, byla nasazena verze evo II s upravenou karoserií, turbem, elektronickým plynem, novým výfukem a díky z lehčích materiálů. Fabie většinou do cíle dojížděly, samozřejmě došlo k několika technickým problémům, nehodám nebo také jedné diskvalifikaci. Ale nejlepším umístěním roku 2005 bylo jedno šesté místo, stejně jako v minulé sezoně.

Ambice, které nastínil pan Kulhánek před prvním startem, se tedy naplnit nepodařilo. V listopadu 2005 tedy přišlo rozhodnutí rozpustit tovární tým pro WRC, který nahradily dvě soukromé stáje s tovární podporou. Zajímavé je, že právě v sezoně 2006 se Fabii WRC začalo konečně dařit, hlavně v rukou Jana Kopeckého.

Vůz poháněl dvacetiventilový přeplňovaný dvoulitr s výkonem 221 kW a točivým momentem 600 Nm. Piloti řadili skrze šestistupňovou sekvenční převodovku, stálý pohon všech kol využíval tři aktivní diferenciály. Vzniklo celkem 24 exemplářů, z nichž bylo pět zničeno. V současnosti jsou aktivní vozy s pořadovými čísly 5, 7, 9, 18, 23 a 24. V letošním roce jste mohli Fabii WRC zahlédnout třeba na Barum Rally nebo na Setkání mistrů – byť ne v soutěži. V ostrém nasazení své kusy provozují jezdci z Belgie, Maďarska a Švédska.