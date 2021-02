Škoda Fabia ušla velký kus cesty. Skici a poznatky z vývoje odhalují, jak to začalo

Není pochyb, že Fabia je po Octavii jedním z nejdůležitějších modelů mladoboleslavské Škody – čistě po stránce historického významu v období rozmachu automobilky pod křídly koncernu VW na přelomu tisíciletí. Fabia se už zanedlouho představí ve své čtvrté generaci, a právě proto se nyní Škoda ohlíží do minulosti na vývoj té první, která všechno začala.

Na časové ose navazovala první generace Fabie z roku 1999 na modely Favorit a Felicia, kdy všechny vozy ostatně pojí i jméno s počátečním písmenem F. Pro Škodu byla nicméně Fabia i prvním moderním vozem v segmentu B pod taktovkou německého koncernu. Umístěním na trhu a jménem však návaznost končila. Zbrusu nový model dostal koncernovou platformu PQ24, nové pohonné ústroj a samozřejmě i design.

Nová Škoda Fabia se oficiálně odhaluje. Bude mít obří kufr a stylové zadní lampy

Zadání bylo zdánlivě jednoduché. „Dostali jsme základní rozměry a technické požadavky vyplývající z platformy, naším úkolem bylo nakreslit moderní, ale stále poměrně konzervativní malé auto,“ vzpomíná Václav Capouch, který v designovém týmu Škody zastával funkci koordinátora designu exteriéru. Nakonec vznikly paralelně tři varianty designu. Kromě té od Václava Capoucha, vznikly také verze Belgičana Luca Donckerwolka a Brazilce Raula Pirese.

Tři různé interpretace od tří různých designérů tehdy přinesly první představu o budoucím modelu Fabia, přičemž společné jim bylo, že především v zadní části střechy a oblasti zadního okna byla karoserie výrazně zaoblenější než v konečném provedení. Ačkoli se jednotlivé návrhy lišily, přece jen v nich lze vypozorovat i několik společných prvků: výraznou linii boků s čistou a rovnou plochou nebo oddělení boků vozu od ostatních ploch jednou výraznou linkou, která se táhne od předního nárazníku až po zadní světlomety.

Tohle je nejlevnější Škoda Fabia, kterou si dnes zadáte do výroby. Jiná volba není

Škoda zprvu nechala rozvíjet vizi všech tří designérů. Taková interní soutěž je v těchto případech zcela obvyklá a má pomoci přinést více nápadů a zhodnotit některé možnosti vývoje designu. Navíc se postupně objevují připomínky a požadavky od vedení.

„Na počátku jsme na to tolik nemysleli, ale v průběhu vývoje se například objevil požadavek design chystaného modelu provázat s Octavií, která Fabii předcházela, a vlastně tak definovat designový jazyk automobilky. Proto dostala Fabia svou charakteristickou čelní masku,“ dodává Václav Capouch k tváři první Fabie.

První Škoda Fabia byla příšerně drahá. Dnes má 20 let a zvolna se stává klasikou

Z interní soutěže pak vyšla vítězně verze Brazilce Raula Pirese, která se nakonec realizovala. Přesto vůz nese i rukopis Václava Capoucha a dalších členů týmu. „Návrh auta je samozřejmě týmovou prací, každý přispívá k některé z částí vozu. Já jsem tehdy pracoval například na světlometech. Jednotliví designéři ale obecně rozpracovávají detaily jako třeba kliky, kola, nárazníky a další,“ říká Capouch.

Verze pro WRC, ale i Roadster

„Už tehdy tu byla myšlenka, že bude Škoda s Fabií závodit ve WRC, takže jedním z úkolů bylo dostat auto přes hranici čtyř metrů, která byla tehdy homologační podmínkou,“ vzpomíná člen týmu Daniel Petr. Jako designové cvičení bez jasné šance na výrobu však vznikly i skici sportovních verzí GTC Coupé a GTC Roadster.

Škoda Fabia v dobových reklamách: O té nejlepší snad ani nemůže být pochyb

Návazností na Felicii a Favorit měla jistou budoucnost příprava Fabie Combi. „Trochu překvapením pak byla verze sedan, která navázala na podobná cvičení z dob Favoritu s tím, že kategorie malých sedanů se tehdy zdála být perspektivní,“ říká designér.

Fabia však mohla mít ještě další variantu, byť tentokrát nešlo o karosářskou záležitost. „Existují i skici vozu ve variantě pro značku Volkswagen. Koncern koketoval s myšlenkou, že by v této variantě model vyráběl a prodával v Mexiku,“ zmiňuje Petr.

Chtěli byste Scalu RS? Škoda v Německu nabízí něco podobného, spoléhá na ABT

Nakonec se design Fabie setkal s dobrým přijetím veřejnosti. „Auto dostalo jiný střih, než veřejnost očekávala, ale líbilo se. A líbí se vlastně pořád. Já ho stále považuji za celkem stylové. První Fabia podle mě vypadá i dnes moderně. Má čisté plochy, ostré hranky a velkou nadčasovost,“ hodnotí Petr vzhled s odstupem času.

Podle Capoucha pak auta samozřejmě z hlediska vzhledu zastarávají i co do použitých technologií. „Design auta dneska dělají světla a kola. Hlavně u světel jsme tehdy neměli takové možnosti, jakými technika disponuje nyní,“ říká Capouch. Podobné srovnání má i pro interiér: „Tehdy přístrojová deska s jednoduchou kompozicí a jasnými tvary vypadala moderně, z dnešního pohledu je to řešení možná až naivně jednoduché,“ dodává.

Nová Škoda Fabia na prvních fotkách a videu! Skrývala hodně, měla i doprovod

Na rozjetý úspěch první generace Fabie bude chtít přirozeně navázat v pořadí již čtvrtá generace, která se odhalí letos na jaře. O technice a novinkách již automobilka vypustila pár informací, stejně jako první upoutávku s pohledem na siluetu nového hatchbacku.