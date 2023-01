Škoda Fabia je dnes o 150.000 Kč dražší než před 10 lety. Nabídka motorů je bídná, přesto vychází výhodněji

Není to tak dávno, co základní ceny rumunské Dacie startovaly pod 200 tisíci. Fabia se ještě před deseti lety této hranice držela.

Škoda na začátku letošního roku upravila ceny v reakci na inflaci či zájem zákazníků o lépe vybavené modely. Více se o tomto zemětřesení v PDF souborech značky dozvíte v našem dřívějším článku. Nyní, když už víme, na čem jsme, můžeme se podívat zpět do minulosti a podívat se na to, jak vypadala situace u jednoho z nejoblíbenějších modelů Fabia, který v tu dobu právě dožíval v druhé generaci.

Hlavní rozdíl je jasný - druhá Škoda Fabia byla k mání také jako praktické kombi, což se u čtvrté generace škrtlo, ačkoliv jeho oznámení vzbudilo velmi pozitivní ohlasy. Jak tedy vypadala nabídka Škody Fabia před deseti lety? Cenový rozdíl základů činí téměř 150 tisíc korun. S novým ceníkem stojí aktuální Fabia 369.900 Kč ve výbavě Ambition s motorem 1.0 MPI o výkonu 59 kW. Ceník z ledna roku 2013 ukazuje, že základem byla výbava Active s dvanáctiventilovým motorem 1.2 HTP o výkonu 44 kW za 226.900 Kč.

Takhle jednoduché to ale nebylo, nabídka byla totiž mnohem komplexnější. Motor HTP byl k mání ve dvou výkonových provedeních - 44 a 51 kW. Silnější varianta byla v lednovém ceníku k mání ve speciální edici Champion Active za 224.900 Kč, tedy ještě levněji. Akční nadstavba Champion vznikla na popud dvacetiletého sponzorského jubilea Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 ve Švédsku a Finsku.

Pokud jste navíc využili nabídku na Fabia Champion Easy (Active s rádiem Blues, centrálem a rezervním kolem), bylo možné zaplatit půlku auta předem a druhou půlku až za rok, přičemž auto stálo 200.900 Kč. Akční nabídky ale do tohoto srovnání míchat nebudeme, odrazovým bodem nám budou standardní výbavy Active, Ambition a Elegance. Cenové rozpětí tehdy mimochodem sahalo až na 432.900 Kč.

Nejdříve motory, dnes má Fabia tři. Vedle zmíněného MPI je k mání také přeplňovaný motor 1.0 TSI v provedení 70 a 81 kW, kdy silnější můžete mít i s automatem DSG. Jediným čtyřválcem v nabídce je nyní 1.5 TSI o výkonu 110 kW, který je spojený výhradně s automatem DSG. Před deseti lety to byla trochu jiná písnička.

Vedle zmíněných HTP byl k mání ještě další atmosférický motor - 1.4 16V o výkonu 63 kW. Byl už tu také motor 1.2 TSI, a to ve dvou výkonových provedeních. Slabší mělo 63 kW a silnější 77 kW. Silnější 1.2 TSI šlo jako jediné kombinovat s automatem za cenu minimálně 327.900 Kč. Pak tu byl ještě diesel 1.6 TDI ve třech provedeních - 55, 66 a 77 kW. Na nabídce Fabie před deseti lety je zajímavé, že základní výbava byla dostupná se všemi motory. Stejně tak tomu bylo i u prostřední výbavy Ambition.

Škoda Fabia: srovnání cen 2013 vs. 2023 Škoda Fabia II 2013 Výbava Active Ambition Elegance 1.2 12V HTP (44 kW) 226.900 Kč 241.900 Kč - 1.2 12V HTP (51 kW) 241.000 Kč 257.900 Kč 300.900 Kč 1.2 TSI (63 kW) 267.900 Kč 282.900 Kč 325.900 Kč 1.4 16V (53 kW) 259.900 Kč 274.900 Kč - 1.2 TSI (77 kW) 292.900 Kč 307.900 Kč 350.900 Kč 1.2 TSI (77 kW) AP 327.900 Kč 342.900 Kč 386.900 Kč 1.6 TDI (55 kW) 322.900 Kč 337.900 Kč 381.900 Kč 1.6 TDI (66 kW) 353.900 Kč 369.900 Kč 412.900 Kč 1.6 TDI (77 kW) 374.900 Kč 389.900 Kč 432.900 Kč Škoda Fabia IV 2023 Výbava Ambition Style Monte Carlo 1.0 MPI (59 kW) 369.900 Kč - - 1.0 TSI (70 kW) 399.900 Kč 439.900 Kč - 1.0 TSI (81 kW) - 459.900 Kč 499.900 Kč 1.0 TSI (81 kW) DSG - 499.900 Kč 539.900 Kč 1.5 TSI (110 kW) DSG - 539.900 Kč 579.900 Kč

Jaká byla základní výbava modelu před deseti lety? Model s cenou 226.900 Kč nabídl airbagy řidiče, spolujezdce a boční vpředu, ocelová kola, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, odkládací schránku, přípravu pro autorádio nebo zadní dělené opěradlo v poměru 60:40. No popravdě toho tedy moc nebylo. Příplácelo se za klimatizaci Climatronic (35.700 Kč), alarm (14.400 Kč), vyhřívání předních sedadel (5200 Kč), rádio (5600 Kč), tempomat (9300 Kč), přední mlhovky (4200 Kč), elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka včetně elektrického ovládání oken a centrálu (20.500 Kč).

Tyto prvky v celkové hodnotě 94.900 Kč jsme vybrali záměrně, protože aktuální generace Škody Fabia je má v základní výbavě. Opět se tedy vracíme k tomu, co automobilky rádi opakují - My víme, zaplatíte více, ale my vám toho i více dáme. K tomu inflační kalkulačka banky Moneta Bank nám vyplivla následující: Na co vám v roce 2013 stačilo 226.900 korun, na to byste v roce 2022 potřebovali 305.206 korun.

Pokud bychom tedy měli naříkat nad tím, že Fabia stála před deseti lety o třetinu méně, tak sice ano, ale s přihlédnutím k inflaci a navýšení standardní výbavy je to dnes mnohem výhodnější nabídka. Třešničkou na dortu může být průměrný plat v roce 2013, který činil 25.001 Kč, v roce 2022 to bylo 39.858 Kč (48.712 Kč Praha, 36.765 Kč Vysočina). Jinak řečeno, na základní Fabii dosáhnete snadněji než před deseti lety. Nicméně před deseti lety nebyly ceny elektřiny pro mnoho domácností omezující, to abychom byli úplně fér.