Škoda Fabia Combi vznikla i v podivných verzích. Znáte předchůdce malé hvězdy?

Úvod

Patřila a stále ještě patří k největším trhákům české automobilky, ale v příštím roce definitivně skončí. Takzvaný „chalupářův sen“ nebo „Fobie v kombajnu“ – šikovně veliké auto pro široké spektrum zákazníků od mladých rodin až po stěhovavé důchodce bylo jedním z posledních vozů svého typu na evropském trhu, padlo za oběť emisním normám, což se u konzervativně a pragmaticky smýšlejících zákazníků rovná vlastizradě. Zvlášť když Škoda pravdivě a bezelstně v rámci konce tohoto modelu přiznává, že se místo dostupného praktického auta hodlá soustředit na elektrifikované vozy.

Nová Škoda Fabia kombi zrušena! Škoda ji vyškrtla kvůli emisím i elektromobilům

Takto vyjádřeno to zní skoro jako zlomyslnost – tak ty bys chtěl fér prostorné auto za dobré peníze? Kdepak, tumáš elektromobil! Tak to samozřejmě není, příchod normy Euro 7 prostě automobilky musejí řešit v předstihu a pustit k vodě auta, která se do emisních počtů nehodí a nevyplatila by se jim.