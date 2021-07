Škoda Fabia Combi Paris šokovala až na druhý pohled. Měla větší vliv, než se zdá

Dnes má Škoda v nabídce celkem osm modelových řad, před dvaceti lety to však byly pouhé dvě. Stárnoucí octavia po modernizaci tehdy měla před sebou ještě hezkých devět let produkční kariéry, zatímco malá fabia teprve čekala na atraktivní verzi RS se stotřicetikoňovým vznětovým čtyřválcem. A lidé už začínali tušit, že se blíží facelift, většinou obvyklý po čtyřech letech výroby modelu.

Široká monstróznost

Jenže než se na podzim 2004 lehce přepudrovaná fabia představila, automobilka lidem trochu zamotala hlavu. Na kdysi tradičním autosalonu v Paříži v říjnu 2002 totiž její stánek ozdobilo kombi s označením Paris. Stejně jako půl roku předtím v případě úchvatného kupé Tudor na bázi superbu se vůz prezentoval jako koncept, o jehož sériové výrobě se pouze spekulovalo.

Nejluxusnější Škoda Felicia je dnes velká rarita. O její výbavě se dřív mohlo jen snít

Navenek nejnovější fabii charakterizovala speciální modrá metalíza Santorin, která se nikdy do oficiální nabídky laků nedostala. Totéž platí pro 17palcové lité disky s šesti paprsky, jež rodinnému kombi dodaly sportovní styling. Kvůli těmto obřím kolům dynamický showcar dokonce podstoupil viditelné rozšíření blatníků. Stejně tak nešlo přehlédnout dynamicky vytvarované nárazníky, z předního navíc vykukovaly kulaté čočky mlhovek se stříbrným rámečkem. A nechyběly ani spoilery okolo celého vozu. Decentní úprava přesto působila sériovým dojmem, s čímž dotvářely souhru jinak dostupné prvky výbavy včetně příplatkových xenonových světlometů.

Dva litry ticha

Přestože v roce 2002 se malé škodovky začaly poprvé osazovat známou tříválcovou dvanáctistovkou HTP, povedené designové dílo naopak vsadilo na vůbec nejobjemnější pohonnou jednotku, kterou tehdy v Mladé Boleslavi měli pro fabii k dispozici. Proto pod kapotou najdeme osmiventilový německý čtyřválec 2.0 MPI o výkonu 85 kW, tedy ve sportovním žargonu 115 koní.

Nejluxusnější Škoda Favorit stála víc než nová Felicia. Solitaire je dnes velká rarita

Automobilka tehdy v Paříži vtipně prezentovala sériový agregát bez jakýchkoliv vzhledových úprav, což opět vyvolalo další spekulace o budoucí výrobě. Jenže zmíněné sedmnáctipalcové disky kol každého realistu okamžitě vrátily zpět na povrch zemský. Vždyť sériové fabie běžně obouvaly velikost 14“ až 15“, úplný vrchol představovalo šestnáct palců. Anebo naopak třináct, což ale bývala výsada výbavou vykostěného modelu Junior. Ten přitom pod kapotou zpočátku vozil čtyřválec polovičního zdvihového objemu a na dvoulitrovou verzi tím ztrácel téměř 57 procent výkonu.

Nejjemnější mříž na světě

Jestliže Fabia Combi Paris něčím šokovala, bylo to ztvárnění interiéru. Známou temnou palubní desku totiž nápaditě ozvláštňovaly křiklavě světlé materiály připomínající hliník. Sdružený přístrojový štít sázel na centrální obří tachometr s uprostřed vytesaným digitálním rychloměrem, po obou stranách se rozprostíraly lány kontrolek, zpod nichž vyčnívaly teploměry: nalevo motorového oleje a napravo chladicí kapaliny.

První Škoda Fabia RS toho za půl milionu nabídla hodně. Našli jsme dobový ceník

Ještě divočejší je ale soubor kruhových přístrojů na středovém panelu, kde vedle sebe září palivoměr, ukazatel napětí akumulátoru a analogové hodiny v moderním pojetí. Digitální číslici zobrazující minuty vespod jako doplněk ještě chápeme, ale o smysluplnosti jediné ručičky běhající po ciferníku od jedné do čtyřiadvaceti dost pochybujeme. Ještě že se tenhle futurismus do sériové podoby nedostal, na podobné analogově-digitální řešení bychom si zvykali hodně dlouho. Nápad je to ale povedený a dosud neokoukaný.

Působivá sedadla potažená šedostříbrnou kůží jsou pohodlná a zároveň sportovně vytvarovaná. Další překvapení se skrývá za zadní lavicí. Mezi třetí řadou bočních oken se totiž rozprostírá elegantně zprohýbaný rám, shora výtvarně obkreslující zadní hlavové opěrky.

Škoda Favorit Sport line je vzácný lidový sporťák. Její cena ale moc lidová nebyla

Po otevření zavazadelníku se tak přihlížejícím naskytne podobný pohled jako na pozadí otevřeného roadsteru. Roleta kryjící zavazadelník zde chybí a její místo nahradila modrá síť sešitá z pásů látky. Opět úsměvné řešení, ale v praxi těžko využitelné. Vtipné myšlenky však často dávají prostor pro realizace dalších nápadů. V době premiéry konceptu byly kvůli odpočtu DPH „v módě“ mříže zavazadlového prostoru, umožňující přetypování kombi z kategorie M1 do N1. Křiklavá látková mřížka si možná z tohoto homologačního nesmyslu tak trochu utahovala.

Nadosmrti terčem obdivu

Koncept Paris zakrátko upadl v zapomnění, omlazená fabia se nakonec světu představila na podzim 2004, tedy rovných pět let po odhalení původního typu. Přestože změny proti dosavadnímu modelu byly mnohem decentnější, kulatých předních mlhovek se novinka nakonec dočkala. A také kol příplatkových totožného designu, avšak o dva palce menších.

Favorit Silver line byl zrozen z blahobytu. Měl 548 zlepšení, přesto jezdil mizerně

Někdejší výstavní koncept nakonec obohatil sbírky továrního muzea. Nyní máme příležitost setkat se s ním tváří v tvář. Tajné rande před muzeem automobilky nás vrací do roku, kdy zanikly kapely americké Midnight Oil či Alice in Chains, Českem se prohnaly katastrofální povodně a Jaderná elektrárna Temelín zahájila zkušební provoz. Přitom tohle auto vypadá stále tak nadčasově a svěže, že bychom se v něm s chutí projeli dnes. To už ale chceme trochu moc – od loňska plnoletý koncept výstavní fabie na žádné nostalgické vyjížďky stavěný není. Přestože svět už měsíc zná oficiální fotografie čtvrté generace fabie, studie Paris by vedle ní dodnes neztratila lesk.

Luxusní VAZ 2107 stál o trochu více než Škoda Favorit. Překonal ji snad ve všem

Usedáme do nazdobeného interiéru, připoutáváme se pásy sladěnými do barvy karoserie a obdivujeme futuristické detaily, kterými designéři v roce 2002 nahlíželi do dnešní doby. Mysleli to dobře, ale jejich někdejší monochromatické vize nakonec převálcovaly dotykové displeje, kterým ustupují i táhla a tlačítka – to už dnes u některých vozů najdeme jediné a slouží ke spouštění motoru, čímž vytěsnilo klasický klíč. A nakonec i módní tříramenný volant se dočkal amputace spodního ramene. Ani dvoulitrový objem motoru už se příliš nenosí, z malých aut zmizel před mnoha lety. Jeho práci si však nemůžeme naplno vychutnat ani ve Fabii Combi Paris. A proč taky – vždyť tohle auto ani nemělo za úkol zdolat cestu, ale jen ostatním ukázat její směr.

Předobraz pro cyklisty a soutěžáky

Ačkoliv se atraktivní Fabia Combi Paris nikdy nepropracovala do fáze sériového modelu, její odkaz v některých pozdějších verzích modelu nalezneme. Například akční model Fabia Tour de France se na jaře 2005 vrátil k bezpečnostním pásům sladěným s lakem karoserie a shodoval se rovněž základní tvar řadicí páky. Pro futuristickou manžetu ve stylu Audi TT to však neplatí, přednost dostala běžná kožená verze. Přední nárazník se zase na jaře 2003 stal inspirací při návrhu homologačního modelu pro rallyeový šampionát pod označením RS.

Škoda Favorit mohla mít facelift. Zbavila by se ošklivých částí, došly však peníze

Škoda Fabia Combi Paris: Výbava a doplňky

Exkluzivní metalický lak Santorin

Sportovně vytvarované nárazníky a spoilery

17palcová litá kola s šesti paprsky

Kulaté přední mlhovky

Tříramenný sportovní volant s dvojitým spodním ramenem

Přístrojový štít s velkým rychloměrem a postranními ukazateli

Síť místo krytu zavazadlového prostoru

Nový tvar řadicí páka, manžety a středové konzoly

Sportovní sedadla potažená bílou kůží

Trojice přídavných kruhových ukazatelů uprostřed palubní desky

Imitace ochranného rámu za zadními sedadly

Xenonové čelní světlomety

Čtyřválcový motor Volkswagen 2.0 MPI/85 kW

Autorádio Škoda Symphony

Rozšířené blatníky

Kožené čalounění dveřních výplní

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 06/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.