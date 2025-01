Škoda Fabia Combi nás před 10 lety pěkně vypekla. Vznikl díky tomu materiál, který neměl obdoby

Na Facebooku na mě vyskočila vzpomínka. Fotografie, na které mám asi o 25 kilo více než teď, pořízená v lednu roku 2015 kdesi na Azurovém pobřeží. Tenkrát jsem v redakci webu Auto.cz, potažmo v Auto-moto newsroomu našeho vydavatelství, nepracoval ani dva roky a jakožto pěšák vymetal kdejakou zahraniční prezentaci nového auta. Na začátku ledna 2015 šlo o Škodu Fabia Combi třetí generace, a protože od té doby uplynulo 10 let, tím pádem uplynulo 10 let od mezinárodní jízdní prezentace posledního malého kombíku automobilky Škoda. A myslím, že to si krátkou připomínku zaslouží.

Co se mezinárodních prezentací týče, byla to tenkrát ještě doba relativního blahobytu. Na prezentaci poslední fabie v kombíku jsem si mohl vzít vlastního fotografa/kameramana, abychom během těch pár hodin, co nám byla auta k dispozici, stihli udělat vlastní fotky, dlouhé komentované video a ideálně hned druhý den ráno vydat výsledek naší práce, což se i stalo. Dneska už je jiná doba, protože dostupná technika umožní jednomu člověku udělat prakticky totéž, navíc se vše vejde do malého batůžku. Automobilky už dnes také poskytují novinářům kompletní podklady včetně fotek a videí z místa prezentace, což nám šetří čas i lidskou sílu. Ale to jsem odbočil.

Tenkrát jsme s kolegou Davidem Rajdlem natočili více než dvacetiminutové video, v němž jsem se snažil vyjádřit bezprostřední jízdní dojmy. Přikládám ho níže. Dnes pro tyto účely mívají youtubeři a televizáci speciální víkendové sloty, kde mají na všechno více času. Z redakce nás bylo na prezentaci hned několik a někoho napadlo, že se po jízdách sejdeme před hotelem a uděláme fotku pěti statných redaktorů v jednom autě. Měla vyjít v tištěném Světě motorů, nakonec na ni ale nedošlo. A troufám si říct, že ne naší vinou.

Škoda Fabia III totiž ještě neměla klasickou vestavěnou navigaci a místo toho měla pouze systém zrcadlení displeje mobilního telefonu na displej vozu. Ten nám ale zamrzl a my jeli prakticky naslepo. Měli jsme jen od Škodovky připravený roadbook s doporučenou trasou a hrubou představu o tom, kde se nacházíme. Mobilní tarify s neomezeným internetem v zahraničí ještě nebyly tak běžné, takže nechat se navádět navigací v telefonu nepřipadalo v úvahu. Dodnes si pamatuji, co nám displej malé škodovky ukazoval – plochu mobilního telefonu na výšku a zamrzlou navigaci.

Už nevím, s jakým zpožděním jsme s fotografem nakonec dorazili do hotelu, byla ale už tma a my měli problém. Dostali jsme lidově řečeno kartáč, takže po celém dni, kdy jsme toho do sebe moc nedostali (ne že by mi malá dietka tenkrát uškodila), nebyla na večeři ani moc chuť. A to mě pak ještě čekaly hodiny psaní jízdních dojmů, protože takhle se to tenkrát dělalo: ideálně hned po ubytování sednout ke stroji, nabouchat článek a vydat ho dřív než ostatní.

O tom, že online výstupy občas neměly valnou úroveň, nebudu ani diskutovat. Z pohledu redaktora je vždycky lepší, když si může dojmy z auta utřídit, během večeře pokecat s lidmi z automobilky, kteří občas prozradí další zajímavé informace a souvislosti a tak dále. To se pak všechno píše snáz, protože v dojmech nemáte guláš. Dnes už na mezinárodní prezentace nejezdí tolik lidí co kdysi a není tlak na to vydávat články bezprostředně po skončení jízd. Nic se nemá odkládat dlouho, ale utřídit si myšlenky opravdu pomáhá.

Vraťme se ale k fotce, která vůbec nevznikla. Kolegové ve Světě motorů později v redakci dali hlavy dohromady a novinku na českém trhu v rámci klasického týdenního testu vyzkoušeli tak jako nikdo jiný v Česku. Vedle obvyklé náplně totiž provedli pokus, zda plně zatížené auto dokáže vyjet na Ještěd. Pět redaktorů + dva snowboardy s botami + tři lyžařské komplety + příčníky a rakev zatížily malý kombík 555 kilogramy, dokonce 25 kilo nad užitečné zatížení vozu. Nejednalo se přitom o špičkovou verzi 1.2 TSI s 81 kW, ale o prostinké litrové MPI s 55 kW a pětistupňovým manuálem.

První velký test Škody Fabia Combi třetí generace vyšel v 7. čísle Světa motorů roku 2015 a dodnes je předplatitelům tištěného časopisu dostupný v online archivu. Nejsem si jistý, jestli u nás někdo později provedl něco takového, šlo ale o ukázku toho, že všechno zlé je pro něco dobré. Kdyby nás totiž fabia ve Francii nevypekla, třeba by na zátěžový test ani nedošlo.