Před nějakými 14 lety byla tato červená střela hlavní zprávou všech motoristických webů. Aby taky ne, když u táborské firmy Brisk vzniklo na základě tehdejší Škody Fabia opravdové monstrum. I přes slušnou techniku s odkazem na Světový šampionát v rallye ale projekt RS 01 WRC zůstal pouze propagačním nástrojem a pojízdnou laboratoří českého výrobce zapalovacích svíček a elektroniky.

A publicity se Brisk v roce 2007 a následujících letech dočkal opravdu slušné. Z fotek netahal za oči ani tak červený lak speciálu, ale hlavně jeho široká a nízká karoserie z kompozitních materiálů. Do designu původního hatchbacku se řízlo zásadně a vzniklo nízké dvoudveřové kupé se splývající zádí. Z Fabie tak Brisk RS 01 WRC využil jen několik základních dílů.

Ostatně konstrukce vozu spoléhala na příhradový ocelový trubkový rám. Fabii speciál nakonec jen připomínal a interiér byl správně vykuchaným závoďákem dle regulí FIA s karbonovou palubní deskou a středovým tunelem, skořepinovými sedačkami, ochranným rámem i bezpečnostní palivovou nádrží. Absence znaků Škody pak potvrzuje, že RS 01 WRC bylo kompletně v režii Brisku.

Na délku měřil speciál 4002 mm, široký byl 1890 mm, vysoký 1270 mm a jeho rozvor čítal 2500 mm. Za 18palcovými koly byste našli nezávislé zavěšení s trojúhelníkovými rameny, tlumiče Proflex a čtyřpístkové brzdy od Porsche s kotouči o průměru 330 mm vpředu, 320 mm vzadu.

I přes použití zkratky WRC v názvu Brisk neodpovídal tehdejším regulím světového šampionátu. Opravdové speciály WRC (s restriktory na 300 koní/221 kW) výkonem razantně převýšil, nehledě na další povinnosti možné závodní homologace. Vpředu se nacházel silně vyladěný, přeplňovaný čtyřválec o objemu dvou litrů, který dosahoval výkonu 500 koní (368 kW) a točivého momentu 600 N.m.

Není překvapením, že i pod kapotou stavěl Brisk na technice koncernu VW. Zatímco turbodmychadlo schopné plnícího tlaku až 2,5 MPa si nechala firma vyrobit na zakázku, motor dále používal klikový hřídel z Octavie TDI a hlavu válců z Audi S3. Součástí bylo sekvenční dvojité vstřikování paliva a samozřejmě závodní svíčky Brisk Racing. Šestistupňovou sekvenční převodovku, pohon všech kol a trojici samosvorných diferenciálů byste pak odhadli správně.

S pohotovostní hmotností jen 1000 kg zvládlo kupé akceleraci z nuly na 100 km/h za 2,7 sekundy, což je i na dnešní supersportovní třídu úžasné číslo. Maximální rychlost se pohybovala okolo 200 km/h. Bohužel, své schopnosti v akci převedl speciál jen částečně. Tedy alespoň ve srovnání s původními plány společnosti.

Testovat a dělat reklamu se mělo na rychlostních zkouškách u nás i za hranicemi, mnoho akci ale zhatila nevyladěná technika vozu. Předváděcí jízdu na Rallye Pelhřimov tak vůz sice zvládl, pozdějšího Pražského rallysprintu se už však neúčastnil. Stejně tak padla řada akcí v zahraničí. Za volant se měla v závodech do vrchu posadit i legenda českého rallye sportu Václav Pech, bohužel ani k tomu nedošlo.

Nelze ale popřít, že ve své době přinesl projekt RS 01 WRC společnosti velký zájem veřejnosti, a to nejen v Česku. Hlavní konstruktér vozu Ing. Jaroslav Macek uvedl v rozhovoru pro eWRC.cz v roce 2010, že investice do stavby speciálu se Brisku po stránce reklamy opravdu vydařily. V současnosti by mělo auto nadále patřit táborské firmě a sloužit jako show car na místních akcích.