Už je tomu 86 let, co Škoda Popular s posádkou Pohl - Hausman vyrazila 25. ledna na závod do Monte Carla v třídě objemu motoru do 1,5 litru. Vzhledem k tomu, že se hodnotila délka a náročnost trasy, tak to vzali přes Athény. Tohle je fajn příběh. Oba celou trasu zvládli bez jakéhokoliv doprovodu, trénovali pneumatiky Baťa a kožené kombinézy v Krkonoších a Pohl se po čtvrté probdělé noci zoufale snažil vyhnout imaginárnímu slonovi.

Byl to famózní výsledek, na který můžeme být po právu hrdí a po dohodě s monackými úřady se název Monte Carlo dokonce objevil na vylepšené Škodě Popular s nezávislým zavěšením všech kol. Dnes už ale není nic tak jako dříve. Rallye Monte Carlo je otvírákem aktuální soutěže WRC a jde o rychlostní zkoušky, nikoliv vytrvalostní závod. Monte Carlo už také není speciální vylepšená edice, ale pouze výbavou na mnoha modelech Škody. Škoda.

Přesto jsme byli pozváni, abychom si historii zopakovali. A letět do Nice a pak se prohánět po hlavních trasách ikonické rallye se neodmítá. Závodní náčiní nemáme, Škoda nám na místo přistaví aktuální modely Monte Carlo včetně Fabie s motorem 1.5 TSI. Tu jsme tady ještě neměli, takže s radostí přijímáme. Do toho máme slíbené svezení se Škodou 130 RS, to se vám také nenaskytne jen tak.

Hausman - Pohl

Ještě v osm ráno na letišti to vypadalo jako standardní tiskovka, ale kdo sleduje aktuální dění na letištích, ví, jak to teď s leteckou dopravou vypadá. Naše letadlo neletělo, prostě nebylo. Někdo tak zklamaně odchází, další se snaží nastrkat do pozdějších letů s nesmyslnými přestupy, aby stihli alespoň hlavní program. Však auta tam na nás čekají, jen je potřeba se tam nějak dostat.

Ať už z natěšení na Col de Turini, nebo jen z přirozeného rošťáctví, probouzíme v sobě s kolegou Hausmana s Pohlem. Ne, nejeli jsme autem přes Athény, a určitě nemáme tolik odhodlání (i když možná jo, kdo ví?), abychom celou trasu absolvovali s něčím, co ještě ani nebylo vyfocené barevně. Necháváme si ale z Mladé Boleslavi přivézt na letiště Václava Havla Škodu Octavia RS s naftovým motorem. Před obědem do ní usedáme a slibujeme zbytku kolegů, kterým se podařilo najít místa v různých letadlech, že se uvidíme večer na baru.

I přesto, že nás svazovaly rychlostní limity, jsme stihli ještě večeři. Původně to byl vtip, ale víte, jak to občas bývá. Někdy si prostě všechno sedne a vaše cesta není jen úmorná nuda lemovaná svodidly se zastávkami u čerpacích stanic se zpoplatněnými toaletami, ale prostě to frčí. Po cestě jsme nepotkali ani jednu kolonu, jen pár zúžení a jinak jsme měli téměř prázdné dálnice. Asi vás budou zajímat čísla, tak dobře: Dvě zastávky na tankování, 1200 kilometrů, průměrná rychlost 126 km/h a devět a půl hodiny. Nebýt samozřejmě většiny trasy přes Německo, vypadalo by to jinak.

Spaní máme zařízené v Monaku, v hotelu Fairmont, hned u asi nejslavnější zatáčky Grand Prix a před její nejpomalejší pasáží. Před dvěma měsíci jsem tu stál za bariérou při Monaco GP Historique a snažil se co nejlépe zachytit Charlese Leclerca za volantem Ferrari 312 ve svém objektivu. Tenkrát mě nechtěli pustit ani na střechu kvůli pár záběrům a teď nás na tu samou střechu poslali na snídani. Život je fakt hra.