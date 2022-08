A když říkáme parádu, myslíme to doopravdy a po usednutí za volant s námi budete pravděpodobně souhlasit. Máme zde červenou dekorační lištu, která protíná celou palubní desku od pravého výdechu ventilace až k levému. Ve stejné barvě jsou vyvedena madla dveří a dekorační obložení přední části středového tunelu. Pak zde máme pedály s kovovým designem, koženou manžetu ruční brzdy, černé čalounění stropu i sloupků, akčně působící sedačky s jednodílnými opěradly i volant obšitý perforovanou kůží. Opravdu hezky působí část palubní desky a výplní dveří s čalouněním tkaninou, která svým vzhledem imituje uhlíková vlákna. Tyto doplňky dodávají vnitřku šmrnc, aniž by působily dětinsky nebo lacině, obecně je interiér v této specifikaci až na jednu výjimku promyšleně poskládaný a bezproblémově použitelný.

Máme zde i decentní střešní spoiler, který společně s průduchy v předním nárazníku pro směrování vzduchu okolo kol, aktivním žaluziím, zakrytovanému podvozku i menším zpětným zrcátkům či kolům s aero-kryty přispívá k lepší aerodynamice. Aktuální Škoda Fabia, postavená na platformě MQB A0, si totiž k úsporám musela pomoci právě dobrým obtékáním vzduchu – stejně jako nedávno faceliftovaný Karoq, protože u obou Škodovek není možné provést hybridizaci. Poprvé se také musí obejít bez naftového motoru – zatím co trojkovou verzi jste až do faceliftu z roku 2018 mohli dostat s jednotkou 1.4 TDI o výkonu 66 kW (90 k) či 77 kW (105 k), zde už máme jen benzinové motory.

S auty je to často jako s dětmi. Ani se nenadějete a vyrostou vám tak, že je nepoznáte. První Škoda Fabia začínala s délkou 3960 mm, druhá a třetí generace poskočily na 3992 mm a aktuální model poskočil na 4108 mm. A nejen to, mezigeneračně získala na rozvoru 94 mm a k šířce 48 mm. Čtyřková verze tedy z hlediska proporcí získala velmi vyvážený poměr jednotlivých rozměrů. A když už jsme zavzpomínali na genezi tohoto Škodováckého bestselleru, k hodnotnějším mírám přidala i zdobnost (ale ne přezdobenost), na kterou současný zákazník v nabídce kompaktních hatchbacků může slyšet. Zvlášť v nejvyšší specifikaci Monte Carlo, kterou dnes proklepneme.

Se 17“ koly je ale Fabia více doma na hladkém asfaltu. Ne že by byla uskákaná nebo mlátila odspodu, ale když v tempu přeletíte nerovnosti, kmitajícím kolům chvilku trvá, než se zklidní. Na hrubém asfaltu je pak celkem slyšet šum odspodu. A teď si vezměte, že to pro Škodu Fabia není strop. Za 23.500 Kč totiž můžete mít i osmnáctky, které jí sluší nejvíce.

Závěr

I když má Monte Carlo akčně laděné doplňky a v tomto případě nejsilnější motor, že by se vám ze svižné jízdy klepaly ruce vzrušením se říci nedá. Ale cestovní schopnosti? To je jiná. Při maratonech má rozumnou spotřebu a díky prakticky poskládanému vnitřku s mnoha šikovnými doplňky v něm posádka pohodlně přečká i časově náročnější přejezdy. Při těch také přijde vhod zcela spolehlivě fungující soubor pomocníků Travel Assist s udržením v jízdním pruhu a adaptivním tempomatem.

Lze jen fantazírovat, jak moc příjemná by Škoda Fabia byla vzhledem ke své vyzrálosti v dlouhém provedení. Otravně pomalé starty infotainmentu majitele (zvlášť při této výsledné ceně) naštvou, ale to je problém koncernového systému v celé řadě aut. A také by to chtělo lépe odhlučnit zespodu. Kupte si ji na (pro Monte) základních 16“ kolech a jistě budete spokojenější – jako parťák na cesty ušla dlouhou cestu, vyrostla a dospěla. Nejen rozměrově.

Škoda Fabia: Souhrn cen Základní cena vozidla 339.900Kč (1.0 MPI /59 kW Ambition) Cena s testovaným motorem a výbavou 544.900 Kč (1.5 TSI DSG/110 kW MC) Cena testovaného vozidla 622.900 Kč (1.5 TSI DSG/110 kW MC)

Technické údaje: Škoda Fabia Rok • stupeň výbavy 2022 • Monte Carlo

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 498 cm 3

Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8 s

Nejvyšší rychlost 225 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 380 l • 1 190 l

Objem palivové nádrže 40 l

Hmotnost: provozní • celková 1 244 kg • 1 664 kg

Prům. spotřeba: komb. 5,6 l/100 km

Rozvor náprav 2 552 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 512 mm • 1 496 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 108 × 1 780 × 1 461 mm

Základní výbava: 6x airbag (2x čelní, 2x boční vpředu a 2x hlavový), Asistent rozpoznání únavy, Tísňové volání eCall+, SmartLink, Bluetooth, DAB - digitální radiopříjem, 2x USB-C vpředu, Držák na brýle, Kontrola tlaku v pneumatikách, Přední mlhové světlomety, Deštník ve dveřích řidiče, Funkce Coming Home a Leaving Home, Zadní spoiler, Čelní okno z tepelně izolačního skla, 3x ISOFIX (2x vzadu, 1x vpředu) a 2x Top Tether vzadu, Asistent rozjezdu do kopce, Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou, Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, Světelný a dešťový senzor, Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, Vyhřívání předních sedadel, Bezpečnostní šrouby kol, Kotoučové brzdy zadní, KESSY - bezklíčové zamykání a startování, Dvouzónový CLIMATRONIC, Bi-LED přední světlomety, Opěrky hlavy předních sedadel, Parkovací senzory vpředu a vzadu, USB-C u vnitřního zpětného zrcátka, LED zadní světla, Kožená hlavice řadící páky, Madlo ruční brzdy kožené, Loketní opěrka vpředu, Jumbo Box, výdechy klimatizace pro cestující vzadu, Vkládané koberečky vpředu a vzadu, Ambientní LED osvětlení, Potah sedadel - látka, Dekor Red Metalic, Dveře a boční obložení, Dekorativní prahové lišty, Sportovní sedadla vpředu, Sportovní kryty pedálů

Příplatková výbava: Oranžová Phoenix metalíza (4700 Kč), Kola Procyon 17" černá leštěná, aero kryty (11.000 Kč), Parkovací kamera vzadu (7500 Kč), Sportovní multifunkční vyhřívaný kožený volant, design Monte Carlo (3500 Kč), Loketní opěrka vzadu (2500 Kč) ,Travel Assist (36.500 Kč), Simply Clever paket II (5700 Kč) ,Rezervní kolo (dojezdové) s příslušenstvím (3900 Kč), Sportovní podvozek (2700 Kč)