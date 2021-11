To kufr je na první pohled poměrně velké překvapení. Základní objem mezigeneračně narost z 330 na 380 litrů, po sklopení asymetricky děleného zadního opěradla získáte 1190 místo 1150 litrů. Přesto se každý, kdo kufr zkoušené fabie viděl naživo, podivoval nad tím, jak je opticky malý. Bylo to i tím, že Škoda vůz vybavila paketem Simply Clever II za 5700 Kč, který obsahuje všemožné sítě, háčky, tašky a držáky nákladu, které kufr na pohled zmenšuji.

Bezdrátový Smart Link je součástí paketu Konektivita (pro Ambition za 12.600 Kč, pro Style za 15.600 Kč) a automaticky dostanete i digitální přístrojový štít. Bez toho bych se osobně obešel. Jednak jsem stejně po celou dobu využíval klasické zobrazení s rychloměrem a otáčkoměrem, ale hlavně mě pokaždé vytočilo, když se po zrcadlení externí navigace na hlavní displej přepnul středový panel virtuálního kokpitu na zobrazení mapy. Ta by se hodila, kdyby systém uměl například aplikaci Waze zrcadlit i před řidiče, to ale neumí. Pokaždé jsem kvůli tomu musel zobrazení manuálně vracet na mnou preferovaný přehled údajů o jízdě, což je sice akce na pár kliknutí, nevidím ale nejmenší důvod, proč by to tak aktuálně mělo být.

Nová Škoda Fabia kompletně využívá techniku scaly a kamiqu (včetně platformy MQB A0) a tyto vozy už zjednodušený panel dvouzónové klimatizace dávno proflákly. Osobně nechávám klimatizaci v automatickém režimu, což v teplejších měsících není až takový problém, když ale v noci mrzne, ráno usednu do vymrzlého auta a klimatizace na mě začne ve snaze rychle dosáhnout zvolené teploty foukat studený vzduch, je to k vzteku. Intenzitu ofuku totiž u fabie, scaly i kamiqu snížíte až přes infotainment (od toho má panel klimatizace tlačítko Menu), a vzhledem k tomu, že novým vozům koncernu VW pořád ještě občas trvá, než infotainment naběhne, je to prostě otrava.

Na pohled to funguje hezky: interiér působí luxusněji a moderněji než dříve, je vzdušný a plný zajímavých nápadů. Nápis Fabia na „kšiltu“ přístrojového štítu vypadá dobře, byť jde vlastně o nepodstatný detail, „plovoucí“ kliky dveří ve stylu ve enyaqu nejsou z uživatelského hlediska tak velký průšvih, jak to na první pohled vypadalo, a mezi sedadly nově najdete vyjímatelný panel s držáky na nápoje. Poprvé u fabie najdete středové výdechy ventilace také pro zadní cestující a oceníte i dvě USB-C zdířky pro nabíjení telefonů, které si zároveň můžete odložit do otevřené schránky na středovém tunelu.

Na tvary karoserie vyšňořeného testovaného kousku si nikdo nestěžoval, lidé vůz obcházeli, podivovali se úzkým svislým průduchům v předním nárazníku, které mají za úkol usměrňovat vzduch a minimalizovat víření za předními koly, návratu plastových poklic v nezvyklé kombinaci s litými koly či faktu, že má fabia stále šroubovací anténu na střeše. Udivené výrazy jsem viděl až poté, co zazněla orientační cena zkoušeného kousku. Půl mičudy za fabii? To už není ta rodinná jistota, jakou lidi znávali…

Aby to s tím zdražováním nebylo jenom takové plácnutí do vody, budu konkrétnější. Minulá generace Škody Fabia na podzim roku 2014 začínala na částce 234.900 Kč. Za tyto peníze jste dostali motor 1.0 MPI/44 kW a výbavu Active, nic z toho už ale nová fabia v nabídce nemá. Aby bylo srovnání férovější, museli bychom u minulé fabie sáhnout po motoru 1.0 MPI/55 kW a výbavě Ambition za 266.900 Kč, i tak by byl ale rozdíl oproti novince za nejméně 339.900 Kč značný.

Pravděpodobně nejlepší volba

Během srpnové prezentace Škody Fabia v Polsku jsem vyzkoušel všechny tehdy dostupné motory a litrové TSI v silnější specifikaci a s manuální převodovkou mně osobně přišlo jako nejlepší možnost. Jasně, převodovka DSG za příplatek 40.000 Kč ve městě přijde vhod, zvykat bych si ale musel na trochu vlažnější, leč konečně hladké rozjezdy. Manuál litrovému tříválci s výkonem 81 kW v 5500 otáčkách za minutu a točivým momentem 2000 N.m v rozmezí 2000 až 3000 otáček pasuje více, jen je třeba si dávat pozor na to, v jakých otáčkách řadíte.

Nová Škoda Fabia budí ještě více emocí, pyšný jsem na interiér, říká šéfdesignér

Fabia má rádce pro ekonomickou jízdu a ten vám při podřazování radí vyšlapávat spojku až ve chvíli, kdy otáčky spadnou na 1300 za minutu. To už je ale pro tento motor téměř krajní mez a i řidič cítí, že se mu to moc nelíbí. Aby jízda stála za to, potřebuje motor nejméně dva tisíce otáček a ve třech tisících už si s hatchbackem pěkně pohrává. Tři tisíce otáček motor točí při rychlosti 130 km/h, takže ani ve stoupáních na dálnici není nutné podřazovat. Právě dálnice pro mě byla z hlediska dynamiky zkoušeného kousku příjemné překvapení. Fabia není raketa, obchoďáci hltající denně stovky kilometrů ale zklamaní nebudou.

Kdo by si myslel, že je litrová fabia ideální nanejvýš k cestám kolem komína, ten by se pořádně spletl. Je to svižné a příjemně mrštné auto s přesným řízením, hladkým řazením a plynulým nástupem brzd. U nové generace fabie už neplatí, že má nejsilnější verze vzadu standardně kotouče místo bubnů, dvoutisícový příplatek je ale spíše k zamyšlení, než že by vás při ceně 409.000 Kč za kombinaci vyšší výbavy Style a 81kW motoru měl zruinovat.

Škoda Fabia IV a prvních 20 minut slávy: Nahlédněte do zákulisí světové premiéry

Firemní auta, která jdou z ruky do ruky a „krev“ z nich neteče, budou mít zřejmě těžký život a odrazí se to i na spotřebě paliva. Avšak běžný uživatel, který projevům auta trochu naslouchá, nebude mít problém jezdit za méně než 5 l/100 km. Moje tradiční cesta z Prahy do Beskyd a zpět (severní cestou přes Hradec Králové, celkem zhruba 700 km) skončila s průměrnou spotřebou 5,4 l/100 km. Na dálnici si motor řekl o 5,8 l/100 km a ve městě jsem se s rezervou vešel do sedmi litrů. Škoda v oficiálních technických datech uvádí kombinovanou spotřebu 4,9 l/100 km dle WLTP, zas tak moc mimo tabulky jsem tedy nebyl.

Pár slov o motoru 1.0 TSI Přeplňovaný tříválec s přímým vstřikováním pochází z německého vývoje, jeho výrobu pro koncern ale opět zajišťuje Škoda. Dostal balíček opatření Evo a v inovované podobě se již montuje do modelů Scala, Kamiq nebo Octavia. Zásadní novinku představuje Millerův cyklus, obdoba Atkinsonova principu pro přeplňované motory. Opět jde o zvýšení efektivního kompresního poměru podle zatížení, tentokrát se ale sací ventily zavírají naopak dříve. Tření mezi písty a válci bylo sníženo pomocí 150 mikrometrů tenké vrstvy směsi kovů, která je na vložky válců nanášena ve formě prášku pomocí plazmy. Díky tomu se zlepšilo také rozložení a odvod tepla ve spalovacím prostoru. Novinkou je dále elektricky řízený chladicí okruh. Slabší verze se 70 kW pokračuje s obtokovým ventilem turbodmychadla, verze 81 kW ovšem dostala turbo s variabilní geometrií lopatek a také dvouhmotový setrvačník pro účinnější tlumení torzních kmitů motoru.

Drží a drží

Ani minulá generace Škody Fabia na tom stran jízdních vlastností nebyla špatně a mně osobně vždycky přišla lepší než rapid. Na rozdíl od Škody Scala si nemůžete připlatit za nastavitelné tlumiče, nemůžu ale říct, že by mi to nějak vadilo. V Polsku jsem se přesvědčil, že pro co nejlepší jízdní komfort je ideální zůstat u základních 15palcových kol, ani sedmnáctky se 45% pneumatikami ale nejsou žádná hrůza.

Nová Škoda Fabia bez obalu o motorech: Poctivá mechanika, ani základ nezklame

Komfort je z mého pohledu u nové fabie prvořadý, a to nejenom stran podvozku, ale i odhlučnění kabiny. Škodovka si dala záležet na aerodynamice a pořádně zakrytovala podvozek, v předním nárazníku dokonce najdete aktivní lamely regulující vzduch k chlazení motoru a šetřící palivo a svůj podíl na zlepšení obtékání vzduchu mají i aerodynamické kryty kol. Fabia do boje s emisemi nevstupuje s elektrifikovanými pohony, snaha o co nejmenší aerodynamický odpor vzduchu tedy byla na místě.

Jízda s novou fabií není v ničem specifická a drtivé většině zákazníků bude stačit vědět, že se nedočkají žádného nepříjemného překvapení. Je to příjemné a pohodlné auto, nic víc, nic míň. Asistenčních systémů je tady „tuna“: v rámci Travel Assistu za 36.500 Kč dostanete adaptivní tempomat fungující do rychlosti 210 km/h, rozpoznávání dopravních značek, systém aktivního vedení v jízdním pruhu, který lze vypnout v palubním počítači na tři kliknutí, či 9,2palcový infotainment s navigací, postaráno tedy o vás bude slušně.

Nová Škoda Fabia v obří galerii a videu: Vyfikla se na polskou misi, míříme za ní

K asistentům osobně nemám výhrady, kdybych měl ale vyzdvihnout jednu věc, která mě fakt potěšila, jsou to přední Bi-LED světlomety (u zkoušené výbavy za 18.000 Kč nebo v rámci paketu Style Plus za 25.000 Kč), respektive jejich výkon v potkávacím i dálkovém režimu a rychlé automatické přepínání mezi oběma režimy. Nevzpomínám si, kdy naposledy nějaký malý městský hatchback svítil tak dobře, Volkswagen Polo a Seat Ibiza po faceliftu ale jistě nebudou zaostávat.

Abych na testování důležité české novinky nebyl sám, půjčil jsem zkoušenou fabii mému otci, který posledních pět let jezdí s minulou generací kombíku, navíc se čtyřválcovým motorem 1.2 TSI o výkonu 81 kW. Na ospalejším projevu nového tříválce pod hranicí 2000 otáček jsme se shodli, chvála připadla komfortnímu naladění podvozku, přesnému řazení i řízení, ale hlavně stabilitě a čitelnosti v zatáčkách.

Zákulisí testování nové Škody Fabia: Jen o jízdách to nebylo. Toto běžně neuvidíte

Nová fabia v oblouku drží fakt pěkně, hezky vede stopu a stabilizace vás nevybíravě nezasekne na fleku, když to přeženete s nájezdovou rychlostí. Tříválcovou kadenci motoru slyšíte až ve vyšších otáčkách a ani tak není vyloženě rušivá, oproti čtyřválci ale více vyniknou vibrace na volnoběh po studeném startu.