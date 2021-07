Škoda eVoiturette ožila jako model. Naživo si ji budete moci prohlédnout i vy

Seriál Ikony v novém kabátě, ve kterém designéři škodovky představují své moderní interpretace legendárních vozů automobilky, započal loni futuristickým pojetím 115 let starého Laurin & Klement Voiturette A. Co však původně vzniklo jako virtuální ilustrace, teď mladá čínská designérka Jü-chan Čangová převedla do reality zmenšeného modelu.

Koncept eVoiturette zaznamenal u vedení Škody velký úspěch, a proto se vize designérky dostala do další fáze. Výroba jedinečného modelu autonomního kočáru, který by mohl sloužit coby průvodce pro turisty, zabrala přes 400 hodin práce. Od začátku se počítalo s tím, že exemplář bude součástí expozice pobočky muzea Škody ve Vratislavicích nad Nisou – v Rodném domě Ferdinanda Porscheho.

„Vzhledem k delikátnosti a určení modelu pro dlouhodobé používání byl kladen důraz na vysokou kvalitu provedení,“ říká Vlastimil Pažout, koordinátor stavby modelů. „Designérka s námi od počátku úzce spolupracovala. Připravila základní data v 3D skice, ta jsme následně převedli do dat pro samotnou výrobu a následovala samotná realizace modelu,“ popisuje základní postup jeho kolega Lukáš Hrnčíř.

Hlavní těleso modelu je jako objemný díl vyfrézováno z „umělého dřeva“, mnoho dílů pochází z 3D tiskárny. „Tiskli jsme například logo nebo některé jemné díly, jako třeba držák interaktivního displeje, který tvoří palubní desku,“ popisuje Jü-chan Čangová. Specialitou modelu je i LED podsvícení určitých partií. Už ve svých skicách autorka využila diody coby jakýsi komunikační nástroj vozidla s okolím, a tak je modeláři zabudovali i do modelu.

Vůči původní ilustraci s modrými tóny se nicméně změnila barva modelu na výraznější kombinaci červené a bílé. Mezi další zajímavé detaily patří i textilní potažení sedaček včetně knoflíků. Model o rozměrech 688×355×327 mm má hmotnost téměř 10 kg. Postup stavby modelu z jednotlivých dílů lze nakonec vidět i na hrstce fotek v galerii.