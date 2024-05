Škoda Enyaq v Česku dramaticky zlevnila. Stojí jako malý Fiat a má slušnou výbavu

Škoda na českém trhu razantně snižuje cenovku, za kterou nabízí vstup do světa vlastní elektromobility. Do prodeje totiž míří SUV Enyaq v akčním provedení Tour 50, které za startovních 899.000 Kč představuje nový, avšak časově omezený, základ nabídky elektrického modelu. Na Enyaq za takto nízkou cenu si podle škodovky nemáme zvykat, nabídka je totiž platná do odvolání.

S cenou nízko pod milion korun musela Škoda samozřejmě někde škrtat ve vlastnostech Enyaqu. Za 899.000 Kč přichází dosud nejslabší specifikace s jedním elektromotorem na zadní nápravě o výkonu 125 kW (170 koní), menší baterií o kapacitě 55 kWh a maximálním dojezdem 375 km (WLTP). Baterie poskytuje DC rychlonabíjení výkonem až 145 kW, což by mělo zajistit doplnění kapacity z 10 na 80 % za zhruba 25 minut.

Nabízí se srovnání s dosavadním základem, verzí Enyaq 85, která v konfigurátoru zůstává a od cenovky 1.324.900 Kč nabídne výkonnější elektromotor vzadu (210 kW/285 k), větší 77kWh baterii a dojezd až 565 km.

Svou nízkou cenou se Enyaq Tour 50 rovná třeba i stylovému Fiatu 600e, v současnosti nabízenému ve vyšší výbavě La Prima od akčních 919.900 Kč (115 kW/156 k; 54 kWh; dojezd 409 km). Škoda nicméně nezapomíná dodat, že i pro Enyaq Tour 50 lze při pořízení na úvěr čerpat státní podporu pro podnikatele ve výši až 200.000 Kč.

Stylingově samozřejmě není akční provedení Tour 50 žádná hitparáda. Základní cenu si Enyaq drží výhradně s jedinou barvou karoserie, nemetalickou modrou Uni – ostatní metalické odstíny jsou klasicky za příplatek od 19.000 Kč. Standardem jsou pak 19palcová kola Proteus, která jsou jediným designem a velikostí v nabídce. Interiér je výhradně oděn do tmavého designu Loft s ambientním LED osvětlením, dekorem imitujícím hliník a potahy sedadel v kombinaci látky a umělé kůže.

Standardní technologická výbava ale novince zajistí vše potřebné. V ceně je zahrnuta nejnovější verze softwaru poskytující funkci předehřevu baterie pro co nejrychlejší nabíjení, dále po modernizaci vylepšený 13palcový infotainment s navigací, přední i zadní parkovací senzory se zadní parkovací kamerou, sedm airbagů, asistent udržování jízdního pruhu, asistent při jízdě v koloně, hlídání slepého úhlu, adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, bezklíčový přístup, světlený i dešťový senzor, třízónová klimatizace nebo přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu.

Další výbavu lze pro Enyaq Tour 50 dokoupit skrze paket Plus (50.000 Kč), který rozšíří soubor asistentů, přidá taky Matrix-LED světlomety, elektrické sedadlo řidiče s pamětí a bederní opěrou, boční airbagy vzadu nebo otevírání dveří kufru pohybem nohy pod nárazníkem, tzv. virtuální pedál.