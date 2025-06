Škoda Enyaq se vypracovala ve skvělé auto. Pokud je pro vás, chyby budete hledat těžko

Většina vícedenních dynamických prezentací nových vozů probíhá v zahraničí. V místech konání se během týdnů vystřídají stovky novinářů a díky tomu vám můžeme ještě před klasickým testováním na domácí půdě přinést první jízdní dojmy s danými modely. Tu a tam se ale stane, že mezinárodní prezentace probíhá v České republice a přesně tak tomu bylo i v případě nové Škody Enyaq.

Je to tak dobře. Jednak je u nás krásně, tak proč cestovat někam k moři, aby nám pak zase někteří v diskusi psali, že naše zjištěné reálné spotřeby energie vůbec neodpovídají realitě, protože třeba v Chorvatsku je v březnu úplně jinak než v Česku. Mírně řečeno… Navíc čas, který bychom strávili v letadle a různými přesuny, strávíme za volanty aut, a o to jde přece především.

Mezinárodní prezentace nové Škody Enyaq (už to není Enyaq iV, ale o přídomek iV přišel ještě před modernizací) probíhala v Lipně nad Vltavou, turisticky oblíbené obci lemované lipenskou vodní nádrží a voňavými lesy. Moc rád se tam vracím, protože místní krajinou vedou úseky mého oblíbeného běžeckého štafetového závodu a na své si každoročně přijdou i milovníci překážkových závodů. Lipno mám prostě rád.

Co v Lipně s elektromobilem?

Do Lipna nad Vltavou jsem elektromobilem nejel poprvé. Už zhruba dva roky zpátky jsme tam „vytáhli“ na výlet Mercedes-Benz EQS SUV testovaný pro televizní Svět motorů a měl jsem trochu obavy z nabíjení. Což o to, ve městech jsou rychlé nabíječky běžné už roky a i elektromobily s velkou baterkou „docvaknete“ doplna během pauzy na oběd. Ale co v Lipně? Tam byli na elektromobily připraveni už tenkrát, byť kdekdo bude nadávat, že jen prostřednictvím 22kW nabíječek, ke kterým potřebujete mít vlastní kabel. Jenže u dolní stanice lanovky nic jiného nedává smysl, protože aspoň máte čas si vyšlápnout na stezku v korunách stromů, projít se nebo navštívit exkluzivní cukrárnu.

Krátkou odbočkou od Škodovky se chci každopádně dostat k tomu, že to, co platilo před dvěma lety, letos už platit nemusí – infrastruktura nabíjecích stanic je den ode dne širší a elektromobily už nabízejí funkce, díky kterým nemusíte při nabíjení tahat z kapes předpotopní čipy zvící žetonu do košíku v supermarketu. Prostě připojíte kabel k autu a po pár sekundách nabíjíte.

Škoda Enyaq disponovala funkcí Plug and Charge už před faceliftem, velkou novinku však představuje funkce Vehicle-To-Home, díky které budete moci energií z akumulátoru napájet klidně vaši nemovitost. Budete k tomu potřebovat speciální obousměrný wallbox od Škodovky a v době testování vozu se čekalo na schválení legislativy.

V poslední době tolik zmiňovanou funkci V2L (Vehicle-To-Load), díky které byste k vozidlu mohli připojit externí zařízení, enyaq nemá a (zatím) nedostane. Vyšla by draho a v této době se nepředpokládá její častější využití ze strany uživatelů, což chápu. Elektromobily v současnosti nejsou na takové úrovni, aby zastaly funkci „kempovacího“ auta nebo auta pro výlety do divočiny. Většinou vidíme funkci V2L prezentovanou při dobíjení elektrokola nebo napájení kávovaru a ruku na srdce, to kafe si raději koupím u pumpy než s sebou tahat vlastní kávovar…

Alespoň by se však rozšířil seznam novinek, které Škoda Enyaq dostala v rámci faceliftu a které jsem už podrobně rozebíral v rámci článku o prvním statickém seznámení s vozem krátce před jeho oficiální premiérou. Z nich víte, že má novou přední masku, nové barevné kombinace zvenku i uvnitř a stran softwaru je to už prakticky bezchybné auto.

Hlavně změnou tvarů přídě se v rámci faceliftu významně zlepšila aerodynamika (u SUV klesl součinitel odporu vzduchu z 0,264 na 0,245, u kupé dokonce z 0,234 na 0,225), není to ale pouze o nové masce. Škoda zmiňuje i nový tvar předního nárazníku navržený tak, aby zabraňoval oddělování proudění vzduchu, a v nárazníku jsou vylepšené vzduchové clony snižující víření kolem kol. Zmenšily se i mezery mezi světly, maskou a nárazníkem, podíl na lepší aerodynamice mají i nová kola. To, jak auto protíná vzduch, je klíčové.

Moje oblíbená konečně na silnici

V prvních dojmech jsem se zmiňoval o mojí nejoblíbenější specifikaci, alespoň co se vizuální stránky týče, a sice celobílého „kupátka“ se šedým interiérem Lounge s umělou kůží, Suedií a zeleným prošíváním. A protože takových, nebo alespoň velmi blízkých aut bylo na prezentaci dost, do jednoho jsme s kolegou Jakubem z Auto Tipu na ruzyňském letišti naskočili a vyrazili vstříc Lipnu nad Vltavou.

Nevybrali jsme si špatně: verze 85x platí za vrchol běžné nabídky a nad ní už je jenom sportovněji laděný derivát RS, který vedle vyššího výkonu (250 kW, samozřejmě za ideálních podmínek) nabídne i o fous větší Li-Ion baterii s využitelnou kapacitou 79 kWh. My tedy máme 77kilowatthodinovou baterii, výkon 210 kW, a stejně jako u eresa pohon všech kol řešený dvojicí elektromotorů. Takové auto by teoreticky mělo na jedno nabití ujet přes 550 kilometrů a mělo by zvládnout nabíjet výkonem až 175 kW.

Vzhledem k tomu, že testovací trasa s jednou „povinnou“ zastávkou na oběd v Zájezdním hostinci U Jiskrů (pokud milujete první republiku a poctivou gastronomii, nesmíte toto místo nedaleko Strakonic minout), jsem necítil potřebu po cestě dobíjet, přestože k tomu nový EV HUB Shell na dálnici D4 vybízel. Každá z osmi nabíječek má výkon až 150 kW, takže by to bylo rychlé, na druhou stranu spalovák taky netankuji při každé příležitosti.

Škoda Enyaq toho uměla hodně už před velkou modernizací a v praxi se už ukázalo, jak dobrý tah byl přidat tlačítko pro aktivaci předehřevu baterie. Jinak se ale technicky vlastně nic nezměnilo a hádám, že možnost automatické změny jízdního pruhu v rychlosti nad 90 km/h asi řada řidičů nebude využívat denně. Jednak je poměrně dost podmínek, které se musejí splnit, a stejně po celou dobu musíte držet volant. Zajímavost to rozhodně je, ale úplně stačí, aby se autu „do výhledu“ připletlo jiné, například rychleji jedoucí auto, a je po manévru.

Co musím jednoznačně ocenit, je bezproblémové ovládání. Stejně jako ve všech nových škodovkách se asistenční systémy ovládají rychle a snadno, pod volantem tu máte páčky pro nastavení rekuperace kinetické energie, takže s trochou (ale opravdu stačí trocha) předvídavosti nemusíte běžně vůbec používat provozní brzdy. Nehrajme si na to, že ve více než 2 a čtvrt tuny těžkém autě najdete více sportovnosti než v jakémkoliv jiném běžném elektromobilu – svezete se rychle, ale pocity z toho budete mít zhruba takové, jak jsem je popisoval po přímém srovnání Golfu GTI a Volkswagenu ID.3 GTX. To se prostě srovnávat nedá.

Dynamika nejsilnějšího „nederivovaného“ enyaqu je skvělá, vždyť na stovce jste za 6,7 sekundy (stejně jako verze 85 se zadním pohonem, protože ten je o téměř metrák lehčí), na druhou stranu ani úplně základní šedesátka není s dynamikou na štíru (0-100 km/h za 8,1 sekundy). Tady jde hlavně o to, že si připadáte jako v pohodlném pokojíčku, zahrnuje vás komfort, a to i ten akustický, a nic, ale absolutně nic vás během jízdy neštve.

Tohle je podle mě jedna z nejpohodlnějších škodovek současnosti. Nebál bych se ji dát na půlené první místo se současným Superbem 2.0 TSI 4x4 (195 kW) na rozumně velkých kolech. Pořád neujede 1000 kilometrů na jedno nabití a to pak netrvá stejně dlouho jako tankování, na druhou stranu existuje spousta lidí, které tento obecně rozšířený minus všech současných elektromobilů prostě nezajímá. Ono stejně nakonec záleží na tom, jak s takovým autem jezdíte, protože deset řidičů může mít stran dojezdu deset zkušeností.

Já jsem se nijak nesnažil, během cesty z Prahy do Lipna nad Vltavou jsme s kolegou probrali kdeco, a spotřeba energie činila 23 kWh/100 km. A to je skoro o 8 kWh/100 km více, než udává výrobce. Taky je obecně uznávaný fakt, že je enyaq na některé silnice prostě moc mohutný a na některých zapadlých okreskách to občas bylo o zrcátka. Pokud chcete zažít totéž, stačí vyrazit do centra Prahy.

A cena? Ta základní od zhruba jednoho milionu není na dnešní poměry přemrštěná, ale nebudeme si nalhávat, že tolik stojí i ta vymazlená auta na fotkách v přiložené galerii. Enyaq umí stát i hodně přes jeden a půl milionu a rozhodně není autem pro každého, ale cena v tom opravdu není rozhodující argument.

Škoda Enyaq Coupé: Technická data a české ceny Verze Enyaq 60 Enyaq 85 Enyaq 85x Enyaq RS Max výkon [kW] 150 210 210 250* Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh] 63 (59) 82 (77) 82 (77) 84 (79) Typ baterie Li-Ion Pohon zadní zadní 4x4 4x4 Převodovka jednostupňová jednostupňová dvě jednostupňové dvě jednostupňové Součinitel odporu vzduchu 0,225-0,254 0,229-0,256 0,239-0,253 0,239-0,253 Délka [mm] 4658 4660 Šířka [mm] 1879 Výška [mm] 1623 1621 1608 Rozvor [mm] 2766 2769 Světlá výška [mm] 183 181 167 Výška nákladové hrany [mm] 795 792 779 Rozchod kol vpředu [mm] 1587 1589 Rozchod kol vzadu [mm] 1561 1568 Objem kufru min/max [l] 570/1610 Provozní hmotnost [kg] 2006-2138 2145-2276 2234-2362 2239-2354 Maximální rychlost [km/h] 160 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,1 6,7 5,4 Spotřeba WLTP [kWh/100 km] 15,1 14,7 15,4 15,6 Dojezd WLTP [km] 443 591 552 565 AC nabíjení (0-100%) - výkon/čas 11 kW/6 h 30 min 11 kW/8 h 00 min 11 kW/8 h 00 min 11 kW/8 h 30 min DC nabíjení (10-80%) výkon/čas 165 kW/24 min 135 kW/28 min 175 kW/28 min 185 kW/26 min Cena Selection [Kč] 1 075 000 1 190 000 1 250 000 - Cena Sportline [Kč] 1 185 000 1 290 000 1 350 000 - Cena RS [Kč] - - - 1 410 000

Zdroj: Autorský text | Video: Auto.cz | Foto: Škoda Auto