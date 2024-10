Škoda Enyaq RS konečně shodila pod dvě tuny. Verze Race je čistokrevný závodní stroj. A jediná na světě!

Automobilka Škoda je v současností světovou špičkou ve stavění soutěžních aut a její Fabia Rally2 Evo je vidět takřka po celém světě. Nicméně si ve Škodě položili otázku, jak by vypadal soutěžní elektromobil. Je to zároveň věc, kterou by koncern Volkswagen řešit asi měl, protože dosavadní pokusy o zábavu za volantem elektrických modelů se úplně nesetkaly s pozitivními ohlasy. No a tak tu máme něco, co nikdo nečekal - závodní enyaq.

Vůz se jmenuje Škoda Enyaq RS Race a jeho vývoj byl zahájen již v roce 2023. Základem se stal sériový Enyaq RS Coupé, ovšem Race je o 70 mm nižší a vzadu o 116 mm širší. Auto bylo potřeba přiostřit, ale především výrazně odlehčit. To začíná u karoserie, která se zbavila všech zbytných prvků a nárazníky, blatníky, střecha nebo kaplička větrání na střeše jsou z biokompozitních dílů.

Udržitelnost je samozřejmě velké téma u takového auta, takže je z takových materiálů celkem 16 komponentů a například uhlíková vlákna byla někde nahrazena lněnými vlákny. Hlavní hvězdou je v tomto technologie PowerRibs od společnosti Bcomp pro vyztužování tenkostěnných panelů karoserie. Aerodynamický paket vozu zahrnuje například velké zadní křídlo, střechu a kanál přivádějící náporový vzduch do kabiny vozu. Celý Enyaq RS Race pak působí skvěle díky širokému body kitu a závodním kolům.

Bezpečností rám vozu je z chrom-molybdenové oceli. Uvnitř i nadále zůstala palubní deska a 13palcový infotainment, ale jinak jde o čistokrevné závodní náčiní s hydraulickou ruční brzdou, odlehčenou kabeláží, hasicím přístrojem, pěnovými bezpečnostními panely, rychloupínacím volantem nebo šestibodovými bezpečnostními pásy ve skořepinách. Díky odlehčení a novým materiálům se hmotnost vozu podařilo snížit o 316 kg na 1946 kg.

Dobrou zprávou je, že RS Race už vzadu nemá bubnové brzdy jako původní Enyaq RS, ale na obou nápravách jsou karbon-keramické. Pedály jsou z Fabie Rally2 Evo a původní DCC tlumiče byly vyměněny za rallyové, u kterých jde nastavit tuhost, komprese i odskok. Elektromotory o výkonu 250 kW (340 koní) a 82kWh akumulátor jsou shodné se sériovým modelem. Díky odlehčení se ale zlepšila akcelerace z 0 na 100 km/h na 4,6 sekundy.

„Vůz Škoda Enyaq RS Race byl vyvinut zcela ve vlastní režii Škoda Motorsport. Vychází ze sériového modelu Enyaq Coupé RS a vyznačuje se sebevědomým designem s výraznou závodní DNA, vylepšenou aerodynamikou a vynikající akcelerací,“ komentuje novinku Johannes Neft, člen představenstva Škoda Auto za oblast Technického vývoje.

Z hlediska udržitelných řešení slouží nový koncepční vůz také jako pilotní projekt pro budoucí inovace v sériové výrobě. Biokompozitní díly vedly k výraznému snížení hmotnosti a s ohledem na budoucí implementaci je nyní testujeme v motorsportu, včetně aktuálního závodního speciálu Škoda Fabia RS Rally2,“ dodává Johannes Neft.