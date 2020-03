Bylo jasné, že Citigoe iV, první sériově vyráběná elektrická Škoda, nezůstane v nabídce osamoceno dlouho. Z dřívějších informací vyplynulo, že zatímco první polovina letošního roku bude vyhrazena octavii, respektive jejím derivátům, ta druhá se ponese ve znamení elektrického vozu na platformě MEB. Jméno Enyaq Škoda zveřejnila již dříve, více nám toho ale zatím oficiálně neřekla.

Sada licencovaných fotek prototypu Škody Enyaq iV od středečního večera koluje po internetu. Snímky zachycují vůz černé barvy, jehož tvarům se moc nedá věřit. Počínaje Scalou si totiž dává Škoda na maskování hodně záležet a dokáže skrýt nejenom detaily karoserie, ale také celé charakteristické linie. I proto vůz vypadá jako krabice na kolech se zadními světly z kodiaqu, které ale ve skutečnosti byly pouhou samolepkou.

Enyaq zasáhl český internet tak silně, že se několikrát dostal i do vyhledávacích trendů Seznamu. Přitom jeho první minuty slávy mohly nastat už v úterý, kdy Bernhard Maier, předseda představenstva Škody Auto, ve videu prezentoval Škodu Octavia RS iV. Vedle elektrifikované octavie Maier zmiňoval modely Citigoe iV a Superb iV, tedy současnost, a lákal na Enyaq iV, blízkou budoucnost. Během toho se na obrazovce krátce objevila silueta SUV, z níž jsme se snažili dostat co nejvíce.

Sériový vůz bude vycházet z konceptu Vision iV a vznikne ve dvou provedeních – jako klasické SUV, které se začne prodávat začátkem příštího roku, a módní SUV-kupé, které dorazí o něco později. Jak můžete vidět v přiložené galerii, sériový vůz bude mít silně předsazenou masku chladiče, krátkou kapotu a dlouhou kabinu. Může se jednat o hru světel, spodní linie oken se však lehce vlní a pomáhá utvářet svalnatější zadní blatníky. Okno pátých dveří se zase jeví nezvykle nízké.

Na povrch začínají prosakovat také první zákulisní informace týkající se pohonu. Škoda Enyaq iV bude ryzí elektromobil se zadním pohonem i čtyřkolkou a mělo by se jednat o nejsilnější Škodu všech dob. Verze se dvěma motory by totiž měla disponovat výkonem až 300 koní, což je hodnota, na jakou zatím sériové vozy z Mladé Boleslavi nedosáhly. Maximální dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat okolo 500 km, bude však záležet na zvolené verzi.

Škoda Enyaq iV se bude vyrábět v Mladé Boleslavi po boku nové octavie. Podle zpráv z výroby se už na lince objevují její karoserie, avšak jen kvůli přípravě sériové produkce. Enyaq iV a octavia totiž na lince pojedou společně, což zefektivní výrobu.