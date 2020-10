Škoda udělala jasno v interiérech Enyaqu iV. Toto nám mají připomínat, souhlasíte?

Automobilové trendy se mění. Všimli jste si, v jak velké míře se dnes při představování nových aut mluví o veganských materiálech? Nebo že jsou například části přístrojové desky či výplní dveří vyráběny z recyklovaných PET lahví a ve vozech Volvo dokonce z vylovených rybářských sítí? Auta dávno nejsou jenom běžné dopravní prostředky, ale doplňky image, které svým způsobem mohou vyjádřit osobní postoj k určitým globálním tématům.

Novému trendu už podlehla také Škodovka, která o veganských materiálech hovořila například v souvislosti s konceptem crossoveru Vision IN, do nějž vpravila veganskou alternativu kůže (materiál Piñatex podobný kůži, který se získává z listů ananasu). U modelu Enyaq iV zase Škodovka totálně přepracovala nabídku výbav a místo klasických linií si de facto vybíráte provedení interiéru a k němu výbavu rozdělenou do paketů.

Interiérů je pět, paketů je přes deset a tradičních příplatkových prvků ubylo. Místo toho se v krátkém seznamu objevují položky jako tepelné čerpadlo či rychlé nabíjení 100 kW a 125 kW, což jsou prvky, které z běžných vozů neznáme, ale pro elektromobily jsou nezbytné. Ale co ty interiéry? Co si například představíte pod označením Loft či Lodge? Pokud se vyznáte v interiérovém designu, patrně máte jasno, jak k tomu ale přijde člověk, který se až do teď díval po označeních Active, Ambition, Style či Laurin & Klement? Tomu může pomoci „interior design master“, ale také oficiální katalog vozu.

Katalog Škody Enyaq iV na téměř šedesáti stranách popisuje rozdíly mezi základní a vybavenějšími verzemi (světla, masky chladiče, nabíjení…), nás ale zaujalo hlavně to, co si představit pod označením jednotlivých interiérů. Níže přikládáme jejich oficiální popis, v galerii pak najdete fotky srovnávací bytové interiéry s interiéry enyaqu. Najdete v nich to, co Škodovka vystihuje?

Interiér Loft představuje moderní a přitom útulnou kabinu. Elegantní a nadčasová kombinace šedé a černé vyvolává harmonické pocity. Rodiny s dětmi ocení odolnost materiálu, který se snadno udržuje.

Interiérem Lodge prostupuje téma udržitelnosti a mobility zítřka. Příroda se nastěhuje s Vámi do kabiny. Měkké materiály a jasné barvy dělají prostor příjemným a přátelským, čímž vytváří pohodlnou atmosféru pro Vaši cestu.

Charakter inovativního elektrického vozu doplňuje interiér Lounge. Propracovaný interiér s vysoce kvalitními materiály spojuje moderní estetický vzhled se zaměřením na exkluzivní detaily.

Užijte si dotek luxusu s interiérem Suite. Interiér z exkluzivních materiálů, mezi kterými dominuje měkká kůže, Vás obklopí nejvyšším komfortem a harmonií.

Interiér ecoSuite kombinuje koženkové čalounění v hnědém odstínu Cognac a prošívání v béžové barvě Stone na palubní desce, dekorační lišty Piano Black na palubní desce a ve dveřích. Výplně dveří tvoří koženka v hnědé barvě Cognac. Interiér doplňují černé koberečky s lemováním ve stejné hnědé barvě Cognac.

Nabídka enyaqu je aktuálně rozdělená podle výkonu zadního elektromotoru a kapacity baterie. Základní provedení 60 iV má výkon 132 kW a akumulátor s celkovou kapacitou 62 kWh, verze 80 iV, z níž vychází i vrcholná limitka Founders Edition, má výkon 150 kW a akumulátor celkovou kapacitu akumulátoru 82 kWh.

Interiér Loft platí za standard, za Lodge se připlácí 16.000 Kč, Lounge stojí 34.000 Kč, Suite 40.000 Kč a za ecoSuite dáte 48.000 Kč. U Founders Edition jsou standardem interiéry Suite a ecoSuite, stačí si jen vybrat.