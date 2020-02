Začalo to elektrickým konceptem Vision iV a skončí to produkční Škodou Enyaq. Právě takto se bude jmenovat první sériově vyráběné elektrické SUV mladoboleslavské značky. Prvenstvím bude rovněž modulární platforma MEB pro elektromobily koncernu VW, na které bude Enyaq jako první model značky stát.

SUV vycházející z konceptu Vision iV svým jménem založí novou rodinu modelů, spojující písmeno „E“ (odkazující na elektromobilitu) s písmenem „Q“ (vyhrazeným pro SUV Škody). Jméno je odvozeno od irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“. Pro Škodu má Enyaq zobrazovat novou etapu, která se bude samozřejmě točit okolo elektromobility.

Že dostane elektrické SUV Škody právě toto jméno, na sebe nicméně automobilka práskla už dříve. V listopadu 2018 si na Úřadu průmyslového vlastnictví nechala zapsat označení Eniaq, od téhož dne platí i zápis označení iV, které nesou a ponesou všechny elekrifikované Škody, Enyaq nevyjímaje. 30. ledna loňského roku pak došlo k zápisu označení Enyaq, které bylo nakonec oficiálně použito u nového modelu. Vyjdeme-li z výše popsané logiky písmen E a Q, nová Škoda se nemohla jmenovat jinak.

Schopnosti elektrického SUV už tedy napověděl dřívější koncept. Jeho pohon zajišťovala dvojice elektromotorů – jeden pro každou nápravu. Systémový výkon činil 225 kW (306 koní), akceleraci z nuly na 100 km/h zvládl za 5,9 vteřiny a maximálně se rozjel na 180 km/h. S baterií o kapacitě 83 kWh měl Vision iV udávaný dojezd až 500 km (WLTP).

Na kolik se produkční Enyaq udrží designu Visionu iV, to teprve uvidíme. A jak naznačují slova výše, do budoucna nepůjde zdaleka o jediné elektrické SUV značky. Do konce roku 2022 chce pak Škoda uvést na trh přes deset hybridních modelů po znakem iV (například novou Octavii RS) a do roku 2025 počítá, že elektrické modely a plug-in hybridy budou představovat 25 % prodejů automobilky.

Odhalení Škody Enyaq zatím nemá přesné datum a místo. Na březnovém autosalonu v Ženevě by však k premiéře ještě dojít nemělo, Škoda si tak pro model nejspíš chystá vlastní samostatnou akci, do prodeje by se ale měl dostat už koncem letošního roku.