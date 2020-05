Řídili jsme Škodu Enyaq iV. Elektromobil z Boleslavi bude šokovat nejen za tmy!

Možná si vzpomínáte, že o nové éře Škoda hovořila ve spojitosti s aktuální Škodou Superb. Od jejího příchodu uběhlo už více než pět let, což je zřejmě dostatečně dlouho na to, aby automobilka z Mladé Boleslavi svá dřívější slova oprášila. Má k tomu ostatně dobrý důvod: letos vypustí do světa první ryze elektrický model na platformě MEB, který bude zároveň jediným vozem s touto technikou vyráběným mimo Německo.

Jde o elektrický crossover Enyaq iV, jehož tajemství si dosud Škoda střežila. Vychází z loni představného konceptu Vision iV a z našich článků už možná víte, že bude jeho výroba probíhat v mateřském závodě Škody v Mladé Boleslavi. Bude ještě nějakou dobu trvat, než se posadíme za volant sériového auta, pak ale všechno nabere rychlý spád. Předprodej vozu totiž začne už v době světové premiéry, jejíž přesné datum zatím neznáme, start sériové výroby je plánován na konec letošního roku a uvedení na trh proběhne na začátek příštího roku.

Pokud je vám takový sled a načasování událostí povědomý, vězte, že stejně tomu bylo i s novou generací Škody Octavia. Ta se poprvé ukázala v první polovině listopadu, ještě ten měsíc jsme znali české ceny a první vozy zamířily k zákazníkům začátkem letošního roku. Od 30. ledna byly octavie u dealerů a koncem března jsme se poprvé svezli na českých silnicích.

Na příkladu octavie je krásně vidět, že od světové premiéry po první jízdní dojmy mohou uběhnout i více než čtyři měsíce. S enyaqem bude také Škoda pokračovat v oslavách 125. výročí od založení podniku. Chystá totiž edici Founders Edition limitovanou počtem 1895 kusů, která se bude lišit výbavou i designem. Během únorové prezentace v Irsku jsme ji už viděli a vypadá luxusně, fotky vám ale ukázat nemůžeme. Mohli jsme se jenom dívat.

Co je vlastně zač?

Platforma MEB pro elektromobily dovoluje hotová kouzla s prostorem. Vůz může zvenku vypadat kompaktně, ale uvnitř může nabídnout prostor o třídu většího modelu. Podobně je tomu u Volkswagenu ID.3, který tento základ dostal jako první. Na délku měří 4261 mm, ale v podélném směru je podobně prostorný jako Volkswagen Passat. Škoda Enyaq iV je 4648 mm dlouhá (o 41 mm kratší než Octavia Combi), 1877 mm široká a 1618 mm vysoká, ale rozvor náprav 2765 mm má stejný jako Volkswagen ID.3, který je jinak ve všech směrech menší.

Základní objem kufru činí 585 litrů, tedy o rovných 200 litrů více než u ID.3. Navíc Škoda Enyaq nebude pouze jedno auto, ale hned dvě. Na snímcích vidíte základní provedení karoserie s dosti nafouknutým zadkem, dorazí ale také „SUV-kupé“, více inspirované konceptem Vision iV. Tak či tak platí, že enyaq nebude ani tak sokem Volkswagenu ID.3, ale většího crossoveru ID.4, který se zatím ukázal pouze v maskované podobě.

Škoda Enyaq iV: Srovnání rozměrů Model Škoda Enyaq Škoda Kodiaq Škoda Octavia Combi VW ID.3 Délka [mm] 4648 4697 4689 4261 Šířka [mm] 1877 1882 1829 1809 Výška [mm] 1618 1660 1468 1552 Rozvor [mm] 2765 2791 2686 2765 Objem kufru [l] 585/1711 835/2065 640/1700 385/-

S modelem Enyaq se Škoda po letech vrací k zadokolkám, což vzhledem k použité platformě MEB není ničím překvapivým. Základní verze iV 50 má lithium-iontovou baterii o kapacitě 55 kWh, elektromotor s výkonem 109 kW a dojezd na jedno nabití až 340 km, prostřední verze iV 60 má 62kWh baterii, výkon 132 kW a dojezd až 390 km, a verze iV 80 má 82kWh akumulátor, výkon 150 kW a dojezd až 500 km. Jedná se o verze s jedním motorem umístěným na zadní nápravě, v nabídce však bude i čtyřkolka iV 80X s dvojicí motorů (jeden vpředu, druhý vzadu) a výkonem 195 kW a sportovněji zaměřené iV RS s výkonem 225 kW. Obě čtyřkolky mají přepokládaný dojezd 460 km na jedno nabití.

Elektrické ereso by mělo být nejsilnějším sériově vyráběným vozem Škoda v historii, nejsilnější ale nutně nemusí znamenat nejrychlejší. Maximální rychlost činí 180 km/h a zrychlení z nuly na stovku zabere 6,2 sekundy. To nejsou špatné hodnoty, s nástupem elektromobilů si ale budeme muset zvykat i na to, že tradiční dynamické parametry půjdou stranou a zaměříme se hlavně na pružnost. Údaje, které najdete v přiložených tabulkách, zároveň musíme brát s rezervou, protože je Škoda označuje za předběžné.

Škoda Enyaq iV: Možnosti nabíjení dle zvolené verze Verze 50/55 kWh 60/62 kWh 80/82 kWh 80X/82 kWh RS/82 kWh AC proud 2,3 kW • • • • • AC proud 7,2 kW • • • • • AC proud 11 kW x • • • • DC proud 50 kW • • • • • DC proud 100 kW x • • • • DC proud 125 kW x x • • • AC: střídavý proud, DC: stejnosměrný proud

Spíše by nás mělo zajímat, kde bude možné vůz nabíjet a jak dlouho nabíjení zabere. Enyaq iV nabídne trojici možnosti nabíjení: z domácí zásuvky na střídavý proud (2,3 kW), pomocí wallboxu (11 kW) a prostřednictvím rychlonabíjecích stanic s výkonem až 125 kW. Škoda zatím neuvádí, za jak dlouho vůz nabijete z domácí sítě, s wallboxem by však nabíjení nemělo zabrat déle než 8 hodin a 125kW rychlonabíječka zvládne totéž asi za 40 minut (z 10 na 80 %).

Všechny zmíněné verze Škody Enyaq iV bude možné nabíjet stejnosměrným proudem s výkonem 50 kW, nabíjecí výkon 100 kW zvládnout čtyři verze z pěti a výkon 125 kW budete moci využít jen u verzí iV 80, iV 80 X a RS.

Škoda Enyaq iV: Orientační doba nabíjení Střídavý proud (AC) 11 kW cca 6 až 8 hodin Stejnosměrný proud (DC) 50 kW cca 1 h 20 min Stejnosměrný proud (DC) 125 kW cca 40 min

Poprvé za volantem, zatím tajně

V galerii si můžete prohlédnout vůbec první oficiální fotky nové Škody Enyaq iV. Vznikly během zmíněné prezentace v Irsku, zveřejnit jsme je ale mohli nejdříve s úderem dnešní osmé hodiny ranní. Takzvaný covered drive, jak Škoda tyto prezentace nazývá, zahrnuje jízdy s maskovanými prototypy, novináři mají možnost mluvit s lidmi z vývoje a hned jim poskytnout zpětnou vazbu. Jezdí se ve vláčku za sebou a o volnosti pohybu jako na běžných dynamických prezentacích nemůže být řeč, přesto mají tyto akce smysl.

Fotky interiéru byste v galerii hledali marně, ledacos už ale napověděl koncept Škoda Vision iV, navíc nový styl s velkým centrálním displejem a minimem klasických tlačítek známe už z modelů Scala, Kamiq a Octavia. Přístrojovka však má blíže ke konceptu než k octavii, je nízká, štíhlá a velmi hluboká. I posaz je jiný – není ani tak nízký jako v octavii, ani vysoký jako v kodiaqu. Sedí-li za volantem řidič vysoký 190 cm, necelých 180 cm vysoký pasažér sedící za ním má před koleny více než 10 cm místa a prostor mu nechybí ani nad hlavou.

Protože se dnes více než kdy dřív hledí nejen na ekologii provozu, ale také udržitelnost, očekávejme uvnitř enyaqu použití recyklovaných materiálů, dřevo i kov. Koncept Vision iV měl ve výplních dveří a na přístrojové desce syntetickou velurovou kůži Ultrasuede na rostlinné bázi, sedáky byly vyrobeny z recyklovaných polyesterových vláken, opěradla byla potažena látkou z veganských vinylových vláken a prostor pro nohy byl vyložen biologicky odbouratelnými koberci z přírodní vlny. Použití udržitelných materiálů v interiéru enyaqu Škoda prezentuje jako jednu z technologických novinek a pokračuje i v oblasti novinek technických.

Nečekejte velký virtuální kokpit před řidičem, elektromobilu bohatě dostačuje 5,3" displej zobrazující všechna potřebná data. Obrazovka infotainmentu má od druhé úrovně výbav úhlopříčku 13“, což je o 3“ více než nabídne největší displej v octavii, základní verze má 10". Digitální prostředí je evolucí toho, které už známe z octavie a přibyly hlavně funkce související s emobilitou. Přes displej se ovládá většina funkcí včetně klimatizace a nechybí ani různá barevná scémata související s volbou jízdního režimu.

Po vzoru Volkswagenu ID.3 dostane Škoda Enyaq head-up displej s rozšířenou realitou. Je-li v ID.3 aktivovaná navigace, promítá do zorného pole řidiče šipky vyznačující, kde máte odbočit. A pokud jedete s adaptivním tempomatem, systém barevně označí vůz jedoucí před vámi, kterého se drží. V enyaqu jsou údaje promítány na čelní sklo do dvou částí (nahoře asistenční systémy, dole rychlost nebo navigace), a abyste se nemuseli dívat na velký projektor umístěný v přístrojovce, schovali ho designéři za lesklou lištu.

Elektromobily nutně nepotřebují středový tunel, v enyqu jej ale najdete. Nabízí hlubokou přihrádku a odkládací prostor pro dva mobily, nechybí ani bezdrátová nabíječka. Naproti tomu volič jízdních režimů je ještě menší než v octavii s automatickou převodovkou. Velikostí zhruba odpovídá klíčku od vozu a ovládáte jej vychýlením vpřed či vzad podle toho, jakým směrem chcete jet. Chybí i parkovací poloha P známá z automatů. Vůz se po vypnutí sám zabrzdí, nebo můžete tlačítkem sami aktivovat parkovací brzdu.

A teď už vyrážíme

V Irsku jsme jezdili s nejsilnější zadokolkou označenou iV 80, kterou žene vpřed 150 kW elektromotoru. Prohlížíme si 19palcová kola s jinými rozměry pneumatik vpředu a vzadu (235/55 R19 vs. 255/50 R19) a podivujeme se zadním bubnovým brzdám, které mají všechny verze enyaqu včetně esera. Při jízdě zjišťujeme, že společně s rekuperací, jejíž míru je možné nastavit prostřednictvím páček pod volantem, bubny plně dostačují i navzdory tomu, že hmotnost zkoušeného vozu přesahuje dvě tuny.

Jízda je tichá, pohodlná, podvozek hezky tlumí nerovnosti, jen by to chtělo vyladit ostrý a tvrdý chod brzd. Protože chybí zvuk motoru, byť třeba i ten syntetický (do 30 km/h enyaq vydává jen povinný bzukot), který nebude mít ani verze RS, nemají se běžné ruchy vzniklé při jízdě za co „schovat“. Více proto slyšíme odvalování a bubnování zadních kol. Sešlápnete pravý pedál, enyaq se jemně rozletí vpřed, ale stejně výkonný Hyundai Kona (v silnější specifikaci má 150 kW a 395 N.m) připadá živější. Však také váží o dva metráky méně.

Škoda Enyaq iV: Technická data verzí se zadním pohonem Verze 50 60 80 Kapacita akulumátorů 55 kWh 62 kWh 82 kWh Zadní synchronní elektromotor 109 kW, 220 Nm 132 kW, 310 Nm 150 kW, 310 Nm Dojezd dle měření WLTP 340 km 380 km 500 km Zrchlení 0-100 km/h 11,5 s 9,0 s 8,8 s Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h Hmotnost nebrzd./brzd. přívěsu 0/0 kg 750/1000 kg

Jednou z největších zátěží enyaqu jsou akumulátory. Liší se počtem modulů podle toho, jak velkou celkovou kapacitu mají. Každý z modulů váží 32 kg a zkoušená verze iV 80 jich má dvanáct. Jenom samotné moduly tedy váží téměř čtyři metráky. Trakční 62kWh baterie (iV 60) je tvořena devíti moduly a základní provedení iV 50 s 55kWh baterií jich má osm. Škoda garantuje, že po osmi letech provozu nebo 160.000 ujetých kilometrech budou mít akumulátory z polské továrny LG Chem nejméně 70 % původní kapacity. Ty vysloužilé mohou ještě dalších 15 let fungovat jako úložiště energie.

Koncepce se zadním pohonem a maximální točivý moment dostupný prakticky okamžitě po sešlápnutí akcelerátoru svádějí k tomu vyzkoušet, jestli může být s enyaqem zábava v bavorském stylu, nic takového ale nečekejte. Na to mají zadní kola příliš mnoho trakce i na mokré silnici, zahryznou se do asfaltu a je pořád klid. Ani při otáčení na štěrku si zadek nehrábnul. Co nepotlačil technický grunt, jemně dochytal stabilizační systém.

Škoda Enyaq iV: Technická data verzí s pohonem 4x4 Verze 80X RS Kapacita akulumátorů 82 kWh 82 kWh Pohon 4x4 4x4 Přední asynchronní elektromotor až 75 kW, 150 Nm 75 kW, 150 Nm Zadní synchronní elektromotor až 150 kW, 310 Nm 150 kW, 310 Nm Dojezd dle měření WLTP 460 km 460 km Zrchlení 0-100 km/h 7,0 s 6,2 s Maximální rychlost 160 km/h 180 km/h Hmotnost nebrzd./brzd. přívěsu 750/1200 kg

A zajímavost na závěr

Škoda v posledních letech vyzdvihuje krystalický design karoserie a nejinak je tomu i u modelu Enyaq. Možná si vzpomínáte, že koncept Vision iV, ze kterého enyaq vychází, měl linky denního svícení světlometů spojené osvětlenou lištou táhnoucí se po celé šířce masky chladiče. Toto řešení by u sériového vozu z legislativních důvodů neprošlo (mezi denními světly musí být nejméně 60 cm neosvětleného prostoru), Škoda však nakonec přišla s něčím ještě výraznějším.

Jakmile se denní svícení přepne do nočního režimu (zapnou se tlumení světla), rozzáří se spojnice denních světlometů a jednotlivá žebra masky schovaná pod průhledným krytem. Zhruba 140 diod svítí v režimu potkávacích světel a po odemknutí vozu vykreslí zajímavou uvítací animaci. Komu by toto řešení nevyhovovalo, může mít vůz s tradiční maskou s vystupujícími žebry s černým nebo chromovaným lemováním.