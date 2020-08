Škoda znova převlékla Enyaq iV. Ukázala jej po boku ikon automobilové historie

Řada lidí je vůči elektromobilům skeptická a tento stav u nich jen tak nepomine. Z vlastní zkušenosti však vím, že pokud je vůz na jedno nabití schopen ujet okolo 400 kilometrů, v zásadě mu není z hlediska běžného denního používání co vyčítat. Takových už na českém trhu seženete dost – třeba Konu Elekctric a Ioniq Electric od Hyundaie nebo Renault Zoe. Ještě v letošním roce by se k nim měl přidat další – tentokrát z domácí produkce.

Ve Škodovce se v těchto dnech dějí velké věci kvůli změně vedení na domácí i nejvyšší úrovni. Tento fakt ale neovlivňuje oslavy 125. výročí od založení značky, během nichž si automobilka připomíná zásadní modely své historie. Nejinak je tomu i v dnešním případě, kvůli němuž se musel elektromobil Enyaq iV převléknout do „slavnostnějšího“ polepu.

Zatímco v Irsku, kde jsme se s enyaqem v rámci takzvaného covered drivu svezli poprvé, se „hodil“ do zelené, aby splynul s prostředím, dnes to vypadá spíše na bílý smoking. Má to svůj důvod. Na úvodní fotce článku a hlavně v přiloženém videu se totiž nejmodernější Škoda současnosti objevuje vedle takových ikon, jako jsou L&K Voiturette A, Superb 3000 OHV, Popular Monte Carlo, Felicia, 1000 MB, 110 R či Octavia první generace ve „výběhové“ verzi Tour.

Je téměř jisté, že Škoda „převlékla“ Enyaq iV naposledy, protože jej oficiálně ukáže už 1. září v Praze. Bude se nabízen v několika specifikacích, lišících se výkonem a kapacitou baterií, přičemž vrcholné iV RS má nabídnout až 225 kW (306 koní), pohon všech kol a dojezd asi 460 km. Vůz zaujme i novým pojetím interiéru, které těží z platformy MEB pro ryze elektrické modely.

Enayq iV bude vznikat v Mladé Boleslavi po boku konvenčních modelů se spalovacími motory. Výroba by měla začít koncem letošního roku, nedlouho poté by se měly první sériové vozy dostat na silnice.