Novou Škodu Enyaq iV jsme si už týden před světovou premiérou v Praze prohlédli ze všech stran v poklidu fotografického ateliéru, tenkrát pro nás ale Škodovka připravila vůz v provedení Founders Edition, která platí za nejdražší a nejluxusnější verzi, jakou můžete pořídit. Jak jsme uvedli již dnes ráno, takto vybavený vůz vychází na nejméně 1.379.900 Kč a vznikne pouze 1895 kusů, naprostý základ za 1.059.900 Kč jsme však neviděli až do chvíle, než automobilka spustila oficiální konfigurátor.

Ke spuštění konfigurátoru došlo dnes odpoledne, není tedy od věci se podívat, jak vůz za „cenu od“ vlastně vypadá. Kdo by čekal holobyt, má smůlu. U modelu Enyaq iV totiž Škoda dost změnila myšlení, co se konfigurací týče, a spoustu zajímavých prvků dala už do standardní výbavy. Místo linií Active, Ambition a Style, které známe z jiných modelů, vsadila na individuálnější konfigurace interiérů. Důvodem je předpoklad, že v době, až budou běžné vyšší úrovně autonomní jízdy, vsadí zákazníci spíše na vnitřní komfort, protože ten bude primírní součástí zážitku z jízdy.

V českém konfigurátoru jsou zatím dostupné verze iV 60 (cena od 1.059.900 Kč) a iV 80 (cena od 1.189.900 Kč). Na první pohled vypadají naprosto stejně, ale liší se kapacitou akumulátorů, respektive počtem modulů uložených v podlaze. Abyste koupili Enyaq iV za co nejméně, musíte si vystačit s lakem Energy, interiérem Loft a 19palcovými koly Proteus. Za provedení interiéru Lodge se příplácí 16.000 Kč, Lounge stojí 34.000 Kč, ecoSuite se syntetickou kůži v koňakovém odstínu stojí 48.000 Kč a za Suite dáte 40.000 Kč.

Všechna provedení interiéru nové Škody Enyaq iV najdete v galerii. Pokud si snímky pohlédnete detailněji, zjistíte, že se liší čalouněním přístrojové desky, sedadel a výplní dveří a dekory, nikoliv však viditelným hardwarem. Už základní verze má 13palcový dotykový displej, 5,3palcový displej před řidičem, třízónovou klimatizaci či multifunkční volant s koženým potahem, důraz na jednodušší nabídky a tím pádem i snížení výrobních nákladů je tedy více než zřejmý.

Zatímco dříve měly škodovky několik provedení volantů, různé panely klimatizace či přístrojové štíty v závislosti na výbavě, dnes se liší hlavně čalouněním a dekory. Vzhledem k tomu, že trendem dnešní doby je být co nejvíce online, se nabízí i zahrnutí stěžejního hardwaru už do základu a následné odemykání funkcí, za které si zákazník připlatí. Setkali jsme se s tím už u octavie, jejíž systém Bolero s 10palcovým displejem povýšíte na Amundsen vlastně pouze tím, že si připlatíte za navigaci.

Když to vezmu zjednodušeně, z „holátka“ uděláte luxusně vypadající auto za nějakých sto tisíc korun. Stačí vybrat naživo krásný interiér ecoSuite, 21palcová kola a metalízu. Vzhledem k tomu, že se bavíme o autě za nejméně 1.059.000 Kč, to případné zájemce tam moc bolet nebude. Jednu ukázkovou konfiguraci jsem přihodil do galerie. Uznejte sami, že za příplatek nižší než 10 procent z původní ceny enyaq hezky prokoukne!