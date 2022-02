Škoda Enyaq Coupé RS iV skoro za 2.000.000 Kč. Takto může vypadat nejdražší Škodovka dneška

Nová Škoda Enyaq Coupé RS iV stojí v základu téměř 1,6 milionu korun. Bylo jenom otázkou času, než někdo zkusí vyšponovat cenu na maximum.

Škoda Enyaq v karosářském provedení kupé se oficiálně ukázala teprve minulý týden. Zatímco verze 80 iV a 80x iV ještě nemají české ceny, sportovně laděný derivát RS s krátkodobým výkonem až 220 kW svou cenu už zná. A nejenom u nás, kde startuje na částce 1.559.900 Kč, a dokonce je dražší než Volkswagen ID.5 GTX, ale i v Německu, kde vychází na 57.700 eur (asi 1,4 milionu Kč dle kurzu ČNB). Jde o nejdražší sériově vyráběnou Škodu v historii, částka atakující 1,6 milionu korun ale nemusí být konečná.

České zastoupení Škod už SUV-kupé RS iV zasadilo do konfigurátoru a nás napadlo zkusit vytvořit tu nejvybavenější a nejdražší verzi. Metou byla hranice 2 milionů korun, ale ne za každou cenu. Odpustili jsme si řadu prvků originálního příslušenství (střešní box, nosič jízdních kol či střešní nosiče), ale nikoliv tažné zařízení. Proč taky, když Enyaq Coupé RS iV utáhne na kouli až 1,4 tuny? A nezapomněli jsme ani na garanci, lépe řečeno za prodlouženou záruku na 5 let a předplacený servis na 5 let či 150.000 ujetých kilometrů. Jen za tyto dvě položky dáte téměř sedmdesát tisíc korun.

Před soupisem doplňkové výbava ještě provedeme malé opáčko. Výbava Škody Enyaq Coupé RS iV vychází z verze Sportline. Už ta má v základu Matrix LED světlomety, Top LED zadní svítilny, sportovní podvozek, čalounění z Alcantary a kůže, progresivní řízení nebo 20palcová kola. Výbava RS iV standardně přidává navigaci, elektricky ovládané sedadlo řidiče a pamětí, paket Asistovaná jízda 1.0 (adaptivní tempomat, asistent změny jízdního pruhu, antikolizní asistent vpředu), osvětlenou přední masku, bezdotykové ovládání víka kufru, panoramatickou střechu a má i jiné čalounění.

Zajímavé je, že Coupé RS iV nemá základní barvu karoserie – za každou z barev si musíte připlatit. Nejlevnější je zelená metalíza Mamba za 10.600 Kč, červená Velvet a oranžová Phoenix pak vycházejí na rovných 25.000 Kč. Kola jsou v základu 20palcová (design Taurus), alespoň dle konfigurátoru však uděláte lépe výběrem jednadvacítek Vision (na fotkách) za příplatek 20.000 Kč. Co se interiéru týče, zvolili jsme provedení RS Suite se zeleným prošíváním. Dáte za něj 17.500 Kč.

Při konfiguraci „našeho“ RS iV jsme vybrali vše, co nám přišlo důležité. Výsledná cena vozu se vyšplhala na 1.962.416 Kč, do dvou milionů korun už tedy moc nechybí. Když pomineme prvky originální příslušenství převážně za pár stovek až tisíc (tedy až na ten přenosný kávovar za skoro sedm tisíc, ale ten se bude u nabíječek hodit), není seznam doplňkové výbavy za čtyři sta tisíc zase tak dlouhý. Mezi nejdražší prvky patří wallbox Charger Connect+ za 32.200 Kč, přenosná nabíječka (16.500 Kč), tepelné čerpadlo (30.500 Kč), podvozek DCC (17.500 Kč), vrcholný infotainment s head-up displejem (23.500 Kč) či parkovací paket Plus (24.500 Kč).

Kompletní konfiguraci vozu najdete v přiložené galerii (fotky lze zvětšit kliknutím na symbol lupy vpravo nahoře). Jde o jeden z vůbec nejdražších Enyaqů Coupé RS iV, jaké lze navrhnout, přesto nemusí jít o absolutní strop. Dostali jste se s cenou ještě výš? Napište nám to do diskuse!