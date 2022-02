Podle našich informací měla být cena nové Škody Enyaq Coupé RS iV zveřejněna až příští týden. Nakonec ale nebude nutné čekat tak dlouho.

Ve včerejším článku s prvními statickými dojmy z nové Škody Enyaq Coupé RS iV jsme se krátce věnovali i cenám, které však Škoda v rámci světové premiéry nezveřejnila. Podle neoficiálních informací by mělo být SUV-kupé zhruba o 100.000 Kč dražší než výchozí SUV, a protože derivát RS iV platí na naprostý strop nabídky, nebylo těžké si odvodit, že jistě půjde o nejdražší sériově vyráběný vůz Škoda v historii.

Předpoklady se naplnily. Škoda Enyaq Coupé RS iV vstupuje na český trh s cenou od 1.559.900 Kč, což je ještě více, než jsme předpokládali ve včerejším článku. V něm jsme uvedli, že v Německu by mělo nejsilnější škodovácké SUV-kupé stát asi 60.000 eur, což je dle aktuálního kurzu ČNB zhruba 1.460.000 Kč. Stotisícový rozdíl mezi přepočtem a skutečnou českou cenu Coupé RS iV ale spíše vypovídá o tom, že by na šedesáti tisících eurech mohlo začínat ereso s klasickou karoserií. To zatím ještě nikdo oficiálně neviděl a už na začátku bylo řečeno, že dorazí později než Coupé. Zajímavé je i srovnání cen Enyaqu RS iV Coupé a Volkswagenu ID.5 GTX - VW je o rovných 46.000 Kč levnější!

Ale dost spekulací. Výbava Škody Enyaq Coupé RS iV vychází z linie Sportline. Ta je v kombinaci s dvoumotorovým pohonem 80x (195 kW) aktuálně k mání za 1.399.900 Kč, opět se ale bavíme o SUV a nikoliv o SUV-kupé. Ceny standardních verzí SUV-kupé zatím nemáme, z včerejšího článku už ale víte, že bude kupé vedle linie RS dostupné pouze s 77kWh baterií a zadním pohonem (150 kW) či čtyřkolkou (195 kW). Verzi 60 iV s menší baterií a výkonem 132 kW kupé nedostane.

Už Sportline je na tom s výbavou velice slušně (má Matrix LED světlomety a Top LED zadní svítilny, sportovní podvozek, čalounění kombinující Alcantaru a kůži, progresivní řízení či 20palcová kola Vega), ereso ale přidává navigaci, elektricky ovládané sedadlo řidiče a pamětí, paket Asistovaná jízda 1.0 (adaptivní tempomat, asistent změny jízdního pruhu, antikolizní asistent vpředu), osvětlenou přední masku (Crystal Face), virtuální pedál, obří panoramatickou střechu a má jiné čalounění (interiér RS Lounge s materiálem Suedia a kůží s karbonovým dekorem a zeleným prošitím).

Jak jsme zmiňovali už včera, je o linii RS napříč modely Škodovky velký zájem, proto není divu, že si automobilka vybrala k „výkopu“ nové karosářské verze do světa právě derivát RS iV. V tabulce níže najdete aktuální ceny enyaqu s klasickou karoserií SUV a z dřívějších neoficiálních informací o rozdílu mezi oběma karosářskými variantami lze odvodit, na jaké ceny se v případě standardních kupé 80 iV a 80x iV můžete připravit.