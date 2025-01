Nová Škoda Enyaq konečně oficiálně: Už jsme v ní seděli! Přesně tuhle bych chtěl domů

Škodovka zpravidla přistupuje k faceliftům docela citlivě a nemění to, co nemusí. Vezměte si třeba modernizaci minulé generace fabie nebo duo Scala a Kamiq. Škodovkologové budou prskat, že rozdíl „před a po“ by nepoznal jenom slepý a „co to, Mičko, zase meleš, raději si zajdi k očnímu“ (tolik ke slušnosti některých diskutérů), ale je pravdou, že laiků je na světě asi většina a těm to nemusí být hned patrné.

Modernizaci Škody Enyaq (o přídomek iV vůz přišel už dříve, teď je vyhrazen plug-in hybridům) ale jen tak nepřehlédnete. Navíc si myslím, že po faceliftu Škody Octavia třetí generace (však víte, čtyřočko) to bude další škodovka, jejíž tvary nedají lidem spát. Přitom se tento krok dal očekávat. Jestliže se o Škodě Elroq mluví jako o kratším enyaqu, protože vývoj nového modelu by se nevyplatil, je logické, že se elroq zase propsal do enyaqu.

Já jsem si novou Škodu Enyaq prohlédl už v druhé polovině listopadu v designové hale Škodovky v Bezděčíně u Mladé Boleslavi. V mezičase jsem se přitom sám docela divil, že zveřejněním skic nového enyaqu už Škodovka sama propálila, jakým směrem se jeden z nejúspěšnějších elektromobilů v Evropě vydá. Z mého pohledu tedy bylo po překvapení.

Vůz naskočil na designový směr Modern Solid, představený před téměř třemi lety. První ukázkou tohoto směru byl koncept Škoda Vision 7S, který sám o sobě nikdy neměl šanci na sériovou výrobu, ale ukázal, kudy by se vývoj škodovek mohl vydat. Původně se styl Modern Solid měl propsat pouze do elektrických aut, nejasné vyhlídky ohledně modelů se spalovacím motorem však vedou k tomu, že jej ponesou i spalováky. Nemám na mysli úplně nové modely, ale ty stávající, které zřejmě budou přetrvávat ve výrobě déle, než se původně zamýšlelo.

Jestliže o Škodě Elroq hovoříme jako o kratším enyaqu, je nový enyaq prodlouženým elroqem. A navíc i ve verzi „kupé“, protože sportovněji tvarovaná verze enyaqu zůstane. Asi nejvýraznější novinkou je prosvětlená maska Tech-Deck Face, díky (nebo možná kvůli) níž vypadá stávající enyaq jako 15 let staré auto. Schválně si v duchu porovnejte nové a staré auto a dáte mi za pravdu.

Matrix LED světlomety mají dělené uspořádání, pod elegantním černým krytem se navíc skrývají senzory, kamera a radar, tedy prvky, které bývaly kdysi dost na očích a také na ráně. Trpěly už při drobných nehodách. Matrix modul je dvouřadý a má 36 segmentů na každé straně, aby vůz v dálkovém režimu přesněji „řezal“ ostatní účastníky provozu, které by mohl oslnit.

Celá desetiletí používané logo s okřídleným šípem je pryč a místo něj na kapotě najdete pouze stylizovaný nápis Škoda. Ten je i na volantu a pochopitelně také vzadu, navíc jednotlivé verze vozu už nebude možné rozlišit podle plaket nad předními blatníky. Potkáte-li na silnici Sportline (červený vůz v galerii), bude to mít napsáno jenom na víku kufru. Verze Laurin & Klement se to netýká – ta v rámci modelu Enyaq končí úplně.

Tohle chci domů!

Na fotkách v galerii můžete vidět několik nových enyaqů. Klasické SUV nese nový zelený lak Olibo, který podle oficiální tiskové zprávy Škodovky ztělesňuje designový jazyk Modern Solid. My ostatní si jistě vzpomeneme na plzeňskou dvanáctku ve skle. U tohoto konkrétního auta je zajímavá i kombinace se stříbrným lakováním spodní části nárazníků a nástavců prahů a dveří. Rozhodně šlo o jedno z nejhezčích vystavených aut.

Stejně jako u řady dalších nových škodovek se matná stříbrná objevuje i uvnitř, kde nahrazuje dříve používaný chrom. Ten sice vypadal luxusně, ale nejednoho řidiče dokázal při jízdě na přímém slunci prakticky oslepit. Tomu je teď konec z mnoha důvodů nejenom u Škody. Třeba u BMW říkají, že je výroba chromu neekologická, a proto mají nové modely místo toho osvětlenou masku chladiče Iconic Glow.

Matná je v kurzu a enyaqu sluší zvenku i uvnitř, mým osobním favoritem je však „celobílé“ kupé s novým tmavě šedým interiérem Lounge, kombinující umělou kůži, materiál Suedia a světle zelené prošívání. Stačilo by na zadní sedadla hodit polštářky v hořčičném odstínu a jednalo by se o čtyřkolový odraz barevné kombinace mého bytu. Být to na mně, tím autem z Bezděčína rovnou odjedu. U tohoto vozu byl zajímavý také černý vnitřní dekor s bílými fragmenty. Vypadá jako recyklát použitý na vnějších panelech vozu Vision 7S, ale přesně o tento materiál se údajně nejedná.

Neméně důležitou součástí moderního elektromobilu je spolehlivě fungující infotainment. Ten po docela dlouhou dobu nebyl jednou z předností enyaqu, postupné vylepšování však systém uvedlo do prakticky dokonalého stavu. Ti z vás, kteří už mají zkušenosti s omlazenou octavií a novými modely Superb a Kodiaq, mi jistě dají za pravdu.

Systém je přehledný, rychlý, navíc dostal tlačítko „výhřevy“, které člověk jako já, co si nezatápí pod zadkem a rukama snad jenom v létě, jednoznačně ocení. Nový enyaq umí také parkovat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace a zapamatovat si parkovací manévr až pro pět parkovacích míst. Dostal také funkci automatického odemknutí a zamknutí při přiblížení nebo oddálení s klíčkem v kapse (na vzdálenost asi 2,5 metru). Pokud bude kolega Martin Vaculík k novému enyaqu stejně kritický jako k elektrickému Renaultu Megane, naběhne mu při parkování na zahradě na čele žíla...

Rozměry vozu se s faceliftem změnily minimálně, nové tvary se však projevily na zlepšení aerodynamického odporu karoserie, který je u elektromobilu klíčový z hlediska dojezdu na jedno nabití. U SUV klesl součinitel odporu vzduchu z hodnoty 0,264 na 0,245, u kupé dokonce z 0,234 na 0,225. To se tak stává nejaerodynamičtějším modelem v současné nabídce Škodovky.

Porovnání vnějších rozměrů. Údaje v závorkách značí rozdíl v rámci faceliftu Model Škoda Enyaq Škoda Enyaq Coupé Délka [mm] 4658 (+9) 4658 (+5) Šířka [mm] 1879 1879 Výška [mm] 1622 (+1) 1623 (+2) Rozvor [mm] 2766 (+1) 2766 (+1) Objem kufru [l] 585/1710 570/1610 Součinitel odporu vzduchu [cx] ≥ 0,245 ≥ 0,225

Dvě baterie, tři výkony

Nová Škoda Enyaq bude nabízena ve verzích 60, 85 a 85x. Základní zadokolku pohání synchronní elektromotor s výkonem 150 kW a energii bere z 59kWh Li-Ion akumulátoru. Silnější verze 85 má na zadních kolech 210 kW a spoléhá na 77kWh akumulátor, stejně jako čtyřkolka 85x, opatřená dalším elektromotorem na přední nápravě.

Důležitý je dojezd na jedno nabití, kterému podle Škodovky hodně pomohla úprava tvarů karoserie. Už základní enyaq proto papírově ujede přes 430 km, a zadokolka 85 se ve verzi kupé blíží šesti stům kilometrům na jedno nabití. Nabíjet lze výkonem až 175 kW (85x) a dostat se z 10 na 80 procent kapacity by za ideálních podmínek nemělo zabrat více než půl hodiny. Palubní nabíječka má výkon 11 kW, takže i v práci na wallboxu vůz dobijete poměrně rychle a šetrně.

Nová Škoda Enyaq: Verze baterií Verze 60 (Coupé) 85 (Coupé) 85x (Coupé) Dojezd [km] 433 (442) 579 (589) 542 (550) * Kapacita baterie (brutto/netto) [kWh] 63/59 82/77 82/77 Doba nabíjení (10 % – 80 % [min] 24 28 28 Max. nabíjecí výkon [kW] 165 135 175 Výkon [kW] 150 210 210 Max. rychlost [km/h] 160 180 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,1 6,7 6,7 Pohon zadní zadní všech kol *předběžné údaje

„Od svého uvedení na trh v roce 2020 umožnily modely Enyaq a Enyaq Coupé více než 250 000 zákazníků, jejich rodinám a přátelům využívat elektromobilitu. Nová řada Enyaq nyní přináší nové funkce a technická vylepšení, včetně ještě stylovějšího designu a delšího elektrického dojezdu,“ říká Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

Nová verze jde přitom do prodeje bez zbytečného odkladu. Škodovka začne přijímat objednávky již zítra, tedy 9. ledna, přičemž základní cena činí 1.015.000 Kč (Enyaq 60). Cenám se budeme věnovat podrobněji v samostatném článku.