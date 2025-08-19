Škoda pokračuje v rozšiřování variant svého elektrického SUV Elroq a po uvedení vrcholného RS se dostávají do prodeje v Česku rovněž nižší varianty modelu s pohonem všech kol. | Škoda Elroq Sportline Zdroj: Škoda Auto

Fotogalerie

Škoda Elroq 85x přijela do Česka. Pohon 4x4 a 285 koní nabízí i pro nižší výbavu

Daniel Fuglevič
19. srpna 2025

Doplněná nabídka Elroqu ukazuje, že dvojici nejsilnějších a nejrychlejších provedení dělí u vrcholu příplatek takřka sto tisíc korun.

Škoda pokračuje v rozšiřování variant svého elektrického SUV Elroq a po uvedení vrcholného RS se dostávají do prodeje v Česku rovněž nižší varianty modelu s pohonem všech kol. Novinkou je tedy Elroq 85x, jehož pohonné ústrojí s dodatečným elektromotorem na přední nápravě lze konfigurovat ve dvou výbavových stupních, Selection a Sportline.

Specifikace 85x poskytuje ze dvojice elektromotorů systémový výkon 210 kW (285 koní), přičemž ve spojení s baterií o využitelné kapacitě 77 kWh nabídne maximální dojezd až 540 kilometrů. U DC rychlonabíječek je možné dobíjení výkonem až 175 kW, což umožnuje obnovení kapacity baterie z 10 % na 80 % kapacity za cca 28 minut. Dynamicky zajišťuje ústrojí akceleraci z nuly na 100 km/h za 6,6 sekundy a maximální rychlost 180 km/h.

Nižší výbava Selection začíná v případě Elroqu 85x na cenovce 1.092.000 Kč a zahrnuje například 19palcová litá kola, parkovací senzory vpředu a vzadu včetně zadní parkovací kamery, 13palcový infotainment s navigací, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní loketní opěrku, kdežto mezi asistenčními systémy nechybí prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent udržování jízdního pruhu.

Výbavu Sportline ve čtyřkolce pak pořídíte od 1.172.000 Kč a zajistí tradičně černě lakované detaily na exteriéru vozu, 20palcová kola, tužší a snížený podvozek o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu, systém progresivního řízení, uvnitř sportovní sedačky a volant nebo kryty pedálů z ušlechtilé oceli. Nad rámec výbavy Selection jsou zde rovněž Matrix-LED světlomety, boční airbagy vzadu, bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením, bezklíčový přístup nebo rozšířený balíček asistenčních systémů.

Jelikož jsou výbavy Selection a Sportline u Elroqu dostupné také s jednomotorovým ústrojím 85, v obou případech nyní příplatek za čtyřkolku 85x činí 60.000 korun. Nad Elroqem Sportline 85x se už dále nachází pouze zmíněné vrcholné RS (250 kW/340 k), které posunuje cenovku o dalších 97.000 korun (od 1.269.000 Kč).

Škoda Elroq: Základní technické údaje a české ceny
Verze 50 60 85 85x RS
Pohon zadních kol všech kol
Výkon [kW] 125 150 210 250
Kapacita baterie netto [kWh] 52 59 77 79
Dojezd [km] 347-377 394-430 542-581 503-540 523-546
Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,0 8,0 6,6 6,6 5,4
Maximální rychlost [km/h] 160 180
Cena Essence [Kč] 799.000 882.000 - - -
Cena Selection​ [Kč] 865.000 948.000 1.032.000 1.092.000 -
Cena Sportline​ [Kč] - 1.012.000 1.112.000 1.172.000 -
Cena RS [Kč] - - - - 1.269.000
Zdroj: Škoda Auto | Zdroj videa: Škoda Auto

Škoda

Škoda Auto je největší česká automobilka. Vychází ze společnosti Laurin & Klement založené v roce 1895, od roku 1990 je součástí skupiny Volkswagen Group.

Škoda Fabia • Škoda ScalaŠkoda Rapid • Škoda Octavia  Škoda Superb • Škoda Yeti • Škoda Kodiaq • Škoda Citigo • Škoda Kamiq • Škoda Karoq • Škoda Enyaq iV

