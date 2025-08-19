Škoda Elroq 85x přijela do Česka. Pohon 4x4 a 285 koní nabízí i pro nižší výbavu

Doplněná nabídka Elroqu ukazuje, že dvojici nejsilnějších a nejrychlejších provedení dělí u vrcholu příplatek takřka sto tisíc korun.
Škoda pokračuje v rozšiřování variant svého elektrického SUV Elroq a po uvedení vrcholného RS se dostávají do prodeje v Česku rovněž nižší varianty modelu s pohonem všech kol. Novinkou je tedy Elroq 85x, jehož pohonné ústrojí s dodatečným elektromotorem na přední nápravě lze konfigurovat ve dvou výbavových stupních, Selection a Sportline.
Specifikace 85x poskytuje ze dvojice elektromotorů systémový výkon 210 kW (285 koní), přičemž ve spojení s baterií o využitelné kapacitě 77 kWh nabídne maximální dojezd až 540 kilometrů. U DC rychlonabíječek je možné dobíjení výkonem až 175 kW, což umožnuje obnovení kapacity baterie z 10 % na 80 % kapacity za cca 28 minut. Dynamicky zajišťuje ústrojí akceleraci z nuly na 100 km/h za 6,6 sekundy a maximální rychlost 180 km/h.
Nižší výbava Selection začíná v případě Elroqu 85x na cenovce 1.092.000 Kč a zahrnuje například 19palcová litá kola, parkovací senzory vpředu a vzadu včetně zadní parkovací kamery, 13palcový infotainment s navigací, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní loketní opěrku, kdežto mezi asistenčními systémy nechybí prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent udržování jízdního pruhu.
Výbavu Sportline ve čtyřkolce pak pořídíte od 1.172.000 Kč a zajistí tradičně černě lakované detaily na exteriéru vozu, 20palcová kola, tužší a snížený podvozek o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu, systém progresivního řízení, uvnitř sportovní sedačky a volant nebo kryty pedálů z ušlechtilé oceli. Nad rámec výbavy Selection jsou zde rovněž Matrix-LED světlomety, boční airbagy vzadu, bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením, bezklíčový přístup nebo rozšířený balíček asistenčních systémů.
Jelikož jsou výbavy Selection a Sportline u Elroqu dostupné také s jednomotorovým ústrojím 85, v obou případech nyní příplatek za čtyřkolku 85x činí 60.000 korun. Nad Elroqem Sportline 85x se už dále nachází pouze zmíněné vrcholné RS (250 kW/340 k), které posunuje cenovku o dalších 97.000 korun (od 1.269.000 Kč).
|Škoda Elroq: Základní technické údaje a české ceny
|Verze
|50
|60
|85
|85x
|RS
|Pohon
|zadních kol
|všech kol
|Výkon [kW]
|125
|150
|210
|250
|Kapacita baterie netto [kWh]
|52
|59
|77
|79
|Dojezd [km]
|347-377
|394-430
|542-581
|503-540
|523-546
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,0
|8,0
|6,6
|6,6
|5,4
|Maximální rychlost [km/h]
|160
|180
|Cena Essence [Kč]
|799.000
|882.000
|-
|-
|-
|Cena Selection [Kč]
|865.000
|948.000
|1.032.000
|1.092.000
|-
|Cena Sportline [Kč]
|-
|1.012.000
|1.112.000
|1.172.000
|-
|Cena RS [Kč]
|-
|-
|-
|-
|1.269.000
Zdroj: Škoda Auto | Zdroj videa: Škoda Auto