Škoda dostane nového šéfa. Thomase Schäfera vystřídá Klaus Zellmer

Po dvou letech dochází ke změně na vedoucí pozici tuzemské automobilky. Budoucí předseda představenstva přichází z oblasti prodeje, marketingu a after sales.

K 1. červenci roku 2022 přebírá po Thomasu Schäferovi pozici předsedy představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer. Na nejvyšší post přichází s bohatými zkušenostmi: Začínal v roce 1997 jako asistent člena představenstva společnosti Porsche AG, v roce 1999 přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France, poté převzal vedení regionu Severní Ameriky. V roce 2000 nesl jako vedoucí projektu odpovědnost za budování oblastí Prodeje a Marketingu v rámci zakládání nového pobočného závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele Zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele. V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Klaus Zellmer členem představenstva značky Volkswagen Osobní vozy za oblast Prodeje, marketingu a after sales.

Thomas Schäfer opustí funkci předsedy představenstva Škoda Auto koncem června. Již od začátku letošního dubna se jako provozní ředitel věnuje operativnímu řízení značky Volkswagen a od 1. července 2022 přebírá funkci předsedy jejího představenstva. Zároveň se stane členem představenstva koncernu Volkswagen a bude řídit skupinu objemových značek.

„Thomas Schäfer provedl automobilku Škoda bezpečně dvěma extrémně obtížnými roky a zároveň prostřednictvím strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 formuloval jasný plán do budoucnosti. Škoda Auto je nyní elektrifikovanější, digitálnější a více mezinárodní než kdy předtím. Zdařilým uvedením elektromobilu Enyaq iV na trh a dalšími plánovanými modely s elektrickým pohonem, převzetím odpovědnosti za regiony a platformy pro koncern Volkswagen i úspěšnou realizací projektu India 2.0 položil Thomas Schäfer základ pro slibnou budoucnost automobilky Škoda. Za to mu jménem celé dozorčí rady děkuji,“ uvedl Murat Aksel, předseda dozorčí rady Škoda Auto a.s.

K nástupu Klause Zellmera pak Aksel dodává: „Zároveň mám radost, že se nám pro společnost Škoda Auto podařilo získat jednoho z našich nejrenomovanějších manažerů. Klaus Zellmer má za sebou více než 20 let zkušeností z automobilového průmyslu. Během této doby se vypracoval nejen na absolutního automobilového experta, ale také dokázal, že má velký strategický a podnikatelský rozhled.“