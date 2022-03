Škoda detailně ukázala asi nejkrásnější verzi nového SUV. Už dříve bylo hvězdou krátkého filmu

Škoda Enyaq iV budí dojem, to je bez debaty, nová verze SUV-kupé však posunula vizuální dojem na úplně jinou úroveň. Fotky v galerii jsou toho z našeho pohledu důkazem.

Nová Škoda Enyaq Coupé iV se oficiálně ukázala už na konci ledna, a to rovnou v nejvýkonnějším provedení RS iV. Silná čtyřkolka s dvojicí elektromotorů (souhrnný krátkodobý výkon je 220 kW) platí za vrchol nabídky a jak jsme si před časem ukázali, po započtení téměř všech příplatkových prvků a prodloužené záruky není problém dostat se s cenou až ke dvěma milionům korun. Když chcete...

Kupé ale není pouze o verzi RS. V nabídce je i 150kW zadokolka 80 iV a čtyřkolka 80x iV, která nabídne jenom o 25 kW nižší výkon než RS a není to žádný louda. Z nuly na stovku to zvládne za 7 sekund, tedy jen o půl sekundy pomaleji než RS iV. Z motorů vyhrazených enyaqu chybí jenom základní 132kW zadokolka 60 iV. Jak napovídá označení, má vedle nižšího výkonu také menší baterii (58 kWh vs. 77 kWh netto).

Jak nová Škoda Enyaq Coupé iV jezdí, zjistíme už v polovině tohoto týdne. Škoda totiž v Itálii pořádá mezinárodní prezentaci, na níž nebudeme chybět, takže pokud chcete vidět něco ze zákulisí, sledujte ve středu náš redakční profil na Instagramu. Později se samozřejmě podělíme o jízdní dojmy. Tento článek však vznikl i z jiného důvodu. V tiskové mapě, kterou Škoda s předstihem poslala novinářům, jsme totiž narazili na asi nejhezčí verzi „kupéčka“, jakou jsme dosud viděli. A jedovatě zelený derivát RS to není.

Pokud jste sledovali oficiální světovou premiéru Enyaqu Coupé, možná jste ji už viděli. V oficiálním filmu (můžete si ho pustit přímo v tomto článku) se totiž vedle herečky Anny Geislerové ukázala i klasická „osmdesátka“ s oranžovým lakem Phoenix, který už v současnosti najdete v nabídce fabie či karoqu. Elektrickému SUV-kupé ale z našeho pohledu pasuje nejvíce. I kola dělají auto a jednadvacítky Betria, které jsou dostupné také pro výchozí karosářské provedení vozu, jsou podle nás sázkou na jistotu.

Je nám jasné, že hodnocení designu je čistě subjektivní, proto se nestyďte vyjádřit váš názor v diskusi pod tímto článkem: Oranžová pro Enyaq Coupé iV ano, nebo ne?