Škoda Decatop z Holandska je extrémně vzácná. Slavný první kus jezdí v Česku

Před třiceti lety zářila z nizozemského tisku fotografie vyletněné atraktivní modelky vykukující ze zadního okna vínově červené Škody Favorit. Kdo se na snímek zadíval pozorněji, okamžitě postřehl, že právě zmíněné zadní okno chybí a pod jeho původním rámem je vzorně srolovaná střecha. „Tohle přece není žádný sériový hatchback, ale kabriolet!“ podivovali se mnozí.

Za originálním nápadem však nestála sama Škodovka, ale její místní importér De Bickhorst. Ten pro holandské zákazníky přetvořil český rodinný model v unikátní Favorit Decatop, čímž chtěl prodej lidového vozu oživit povýšením na stylový model. Na rozdíl od dvoumístného roadsteru z dílny mělnického Metalexu však věrně uchoval prvotní myšlenku pětimístného automobilu. Podle označení Top Cabriolet v dokladech je zřejmé, kde se projekt inspiroval – pod stejným jménem přestavoval ve velmi podobném duchu BMW 3 německý Baur…

Decatop se sice dočkal značné propagace, přesto jej dnes skoro nikdo nezná. Počet vyrobených kusů neznáme, údajně jich vzniklo sotva deset. Úplně první, který pod registračními značkami YL-86-GD prezentovala samotná automobilka, se přitom před devíti lety dostal do Česka a nyní stojí v plné kráse před námi. A proč jsme setkání s holandsko-českým unikátem naplánovali právě na počátek letošního podzimu? Protože jsme mu osobně přijeli pogratulovat - právě v uplynulých dnech oslavil vínový unikát kulaté narozeniny, první registrace prvního kusu proběhla 21. září 1990.

Když na auto zaostříme z boku, vidíme úplně obyčejný favorit v podobě, jakou znají miliony lidí. Jenže stačí se podívat na netradičně formovanou záď s dvěma vnějšími panty, látkovou stěnou a „měkkým“ oknem, a hned je jasno o raritě. „Původně jsem se rozhodl koupit si starou felicii, prostě škodovku na léto. Když jsem v zahraniční inzerci zadal do vyhledávače slovo kabriolet, vyskočil na mě tenhle favorit,“ vzpomíná Roman Helmer, majitel netradičního vozu. Auto objevil na samém konci roku 2011, ale vydal se pro něj až po Novém roce. Celé svátky byl jako na trní, aby mu někdo netradiční auto nevyfoukl před nosem. Naštěstí se tak nestalo.

Klasická škodovka s nárazníky nalakovanými v barvě karoserie nám však už při letmém pohledu proti jiným favoritům připadá jako z jiného světa. „Správně. Decatop není jen o změně koncepce střechy, ale i o doplňcích. Jedinečná je třeba čelní maska s přídavnými světly a středovým průduchem, kterou žádná jiná verze mít nemohla,“ připomíná Roman další odlišnosti.

Holanďané nahradili také původní volant luxusním Momo s dřevěným věncem, použili důstojnější hlavici řadicí páky, palubní desku obložili samolepkami imitujícími dřevo, do dveřních výplní přišroubovali dvojité spodní kapsy a výbavu rozšířili o autorádio Grundig s kazetovým přehrávačem. Zvenčí auto kromě nových štítků osadili také spodními nástavci prahů a nárazníků nebo krásnými litými koly. V případě úplně prvního vyrobeného kusů, sloužícího k prezentačním účelům, však kupodivu vyšli z chudé základní výbavy 136 L, vyznačující se holými podokenními dveřními plechy. Přitom lepší specifikace LS by byla pro tento speciál jako stvořená. I na tu se však později dostalo.

Přestože poslední zářijová sobota 2020 se nese ve znamení snad nejdeštivějšího dne celého roku, nedá nám to a Romana přesvědčíme ke krátké seznamovací jízdě. V dílně poté opatrně odepínáme střechu a rolujeme ji od čelního skla až pod zadní okno, kde plátno obepínáme látkovými pásy. Následně se nám naskýtá dosud nepoznaný pohled do interiéru notoricky známého auta. Až teď na vlastní oči uznáváme, jak prostorný byl ve své době favorit.

Roman otáčí klíčkem ve spínací skříňce a spouští známou hliníkovou symfonii. Zvláštní je, že čtyřválcový koncert proniká do kabiny v úplně jiné tónině. Zároveň však cítíme, jak dovnitř dopadají první dešťové pozdravy z oblohy. Jenže to nám v téhle výjimečné škodovce vůbec nevadí, dnes klidně zmokneme. Navzdory zatažené obloze vnímáme spíš vzdušnost a mnohem světlejší prostředí, než jsme dosud z favoritu znali.

Jízdní vlastnosti se prakticky nezměnily, přestože Holanďané mimo jiné zapracovali i na podvozku. Že byla jejich činnost komplexní, dokládá také původní pořizovací cena. Favorit Decatop nabízeli v roce 1990 na domácím trhu za 24.995 guldenů, což přibližně odpovídalo sumě, za niž se tehdy prodávaly pravověrné kabriolety jako Peugeot 205. Okem tehdejšího motoristy toužícího po otevřeném voze se tedy upravená škodovka jevila jako příliš sebevědomá hloupost.

Jenže právě pomníky nepřijatých projektů se dnes těší o to větší přízni. „Každou chvíli ode mě chce někdo auto koupit. Zájemci na to jdou různě – někteří sběratelé po mně chtějí třeba jen unikátní původní chladičovou masku. Jenže znám i Holanďana, který se mě neustále snaží přimět k návratu auta do rodné vlasti,“ kroutí hlavou majitel nevšedního vozu.

Národnostní otázkou totiž zůstává, komu vlastně Favorit Decatop původně patří. Romanův vůz má dodnes vystavený nizozemský pas, jenže stejně jako drtivá většina dalších soudobých škodovek pochází z mladoboleslavského výrobního závodu. Tak kde má vlastně domov?

Pro zbytek světa

Mnohem většího rozšíření než Favorit Decatop se dočkal roadster od české firmy Metalex. Ta jej vyrobila v počtu zhruba dvou set kusů a původně byl určen na export: nejprve do Německa, poté do Španělska a Velké Británie. Mělnicka společnost produkovala roadster tempem přibližně deseti kusů měsíčně, návrh vozu pro ni vytvořil legendární automobilový designér Václav Král. „Pro karoserii pravého anglického roadsteru jsem se rozhodl kvůli zdůraznění sportovního charakteru favoritu,“ prohlásil tenkrát.

Jízdní vlastnosti dvoumístného modelu MTX Roadster, jak znělo oficiální jméno speciálu, byly na rozdíl od holandského decatopu mnohem sportovnější. Už proto, že dostal citelně nižší podvozek. V roli pohonné jednotky však i zde zůstala hliníková třináctistovka OHV. Dnes patří roadster od Metalexu mezi vzácná sběratelská auta, za něž se platí mnohasettisícové sumy.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Auto Tip. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.