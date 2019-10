Škoda Citigo na benzin může dostat další šanci. Přestože ji už všichni odepsali

I ty nejmenší městské vozy by se výrobcům v budoucnu nemusely vyplatit. Stejně jako všechny ostatní se totiž budou muset vejít do Evropskou unií stanoveného limitu emisí CO 2 na ujetý kilometr, což je ale větší problém, než se na první pohled zdá. Pomohla by elektrifikace, ale nezapomínejme na to, že se nyní bavíme o autech v cenovém rozmezí od dvou do tří set tisíc korun, jejichž cena by klidně vzrostla o další desítky tisíc. Takové auto by pak sice splnilo potřebné normy, ale bylo by moc drahé.

Jedním z příkladů mohla být i Škoda Citigo. O konci spalovacích verzí se mluvilo už v minulém roce, v polovině letošního roku se nacházely ve výběhové fázi a na scénu nastoupila elektrická verze Citigoe iV. Škoda s ní slaví úspěchy. První objednávky se hrnou i díky akci pro prvních 500 zákazníků, kteří budou moci po celý rok od převzetí vozu využívat nabíjení u stanic ČEZ zcela zdarma. Cena 429.900 Kč působí atraktivně, vezmeme-li v potaz, že se bavíme o elektromobilu s dojezdem 265 km na jedno nabití (WLTP), ale nikoliv pro člověka, který mohl za auto do města utratit nanejvýš polovinu.

Otázkou zůstává, kdy se elektrické Citigo objeví u prvních zákazníků. Hovoří se o lednu příštího roku, zákulisní informace však napovídají, že to tak rychle nebude. Nahrávají tomu i zmínky o návratu spalovací verze Škody Citigo. Na webu skodahome.cz se totiž objevila zpráva, podle níž se od 6. kalendářního týdne příštího roku vrátí Citigo do výroby a počítá se s výrobou 16.000 kusů.

Zdá se to málo, jenže v posledních dvou letech nepřekročila produkce Škody Citigo na Slovensku hranici 39.000 kusů ročně (rok 2018: 37.101 ks, rok 2017: 38.749 ks). Bude-li mít Citigoe iV skutečně zpoždění, vyplatí se Škodě znova spustit výrobu již ukončené verze, než nechávat výrobní linku nevytíženou.

Obnovení výroby Škody Citigo zatím automobilka oficiálně nepotvrdila. „Vzhledem k přetrvávající poptávce našich zákazníků po menším městském voze v segmentu A00 za dostupnou cenu, v současné době vyhodnocujeme možnosti obnovy výroby modelu Citigo se spalovacím motorem, nad rámec v současné době nabízené verzi s ryze elektrickým pohonem - Citigoe iV. Konkrétní rozhodnutí však v tuto chvíli nepadlo,“ sdělil na dotaz redakce Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí českého zastoupení automobilky.

Odpověď na mě působila podobně jako v roce 2015, kdy se hovořilo o konci projektu Roomster II. „Škoda Auto vnímá na světových trzích stále snižující se poptávku po vozech ze segmentu MPV. Naopak velice dynamicky se jeví rozvoj segmentu vozů kategorie SUV. Z tohoto důvodu bude prioritou značky posilování modelové palety vozů kategorie SUV. Detailní informace k následníku modelu Roomster zveřejníme později,“ prozradil tehdy na dotaz Auto.cz mluvčí Škody Pelc. Nedlouho poté byl projekt Roomster II oficiálně ukončen, přestože údajně šlo o prakticky hotové auto.