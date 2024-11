První domácí elektromobil šel na dračku i díky skvělé ceně. Prodával se krátce a nešlo na něm prodělat

Na podzim roku 2019 se na českém trhu objevil velmi dostupný elektromobil, sesterský model Volkswagenu e-Up a Seatu Mii Electric. Tato trojčata sdílela stejnou techniku, která nebyla na svou dobu vůbec špatná – baterie měla kapacitu 36,8 kWh a umožňovala reálný dojezd okolo 250 km, elektromotor disponoval 61 kW a 212 Nm, maximální rychlost činila oficiálně 130 km/h, takže jste mohli směle i na dálnici.

V našich končínách šlo o pořádný trhák. Škoda totiž nabídla prvním pěti stům zákazníků své elektrické Citigo za velmi zajímavou cenu 429.900 Kč, navíc s ročním nabíjením u ČEZu zdarma. Tato série se vyprodala během sedmi týdnů a poté byl vůz k dispozici od 479.900 Kč.

Auto vycházelo ze zdokonalené verze Volkswagenu e-up! jehož první verze s využitelnou kapacitou baterie pouhých 16,4 kWh byla vyráběna v letech 2013 až 2019. Dojezd tehdy činil zhruba 160 km. Vylepšený model od VW zaznamenal na svém domácím trhu výrazné úspěchy, v roce 2020 se spalovacích verzí prodalo 16.033 kusů a elektromobilů 10.839 kusů, v roce 2021 pak e-up! překonal spalovák v poměru 15.911 kusů oproti 30.797 kusů. Více spalovacích e-up!ů se prodalo i v roce následujícím.

Ale zpátky do České republiky. Citigo-e iV bylo ve výrobě velmi krátce, od ledna 2020 do srpna téhož roku. Výrobní kvóty byly naplněny na všech trzích a příjem objednávek musel být uzavřen dříve, než Škoda čekala. Ještě v listopadu roku 2020 bylo možné sehnat předváděcí nebo skladové vozy v nízkých jednotkách kusů, a to za ceny od 462.200 Kč oproti tehdy ceníkovým 499.900 Kč.