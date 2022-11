Škoda bojuje o zakázku na novou gigafactory. Znamenala by převrat autoprůmyslu a největší investici v historii

V České republice možná vyroste klíčová gigafactory koncernu Volkswagen. Co všechno by ovlivnila?

Český automobilový průmysl bojuje o největší investici v historii. Koncern Volkswagen aktuálně vybírá vhodné místo ve střední Evropě, kde by vybudoval novou gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Do úzkého výběru kandidátů se dostala i Škoda Auto, přičemž jediným vhodným místem pro realizaci je po konzultaci s agenturou CzechInvest část Plzeň-Líně. Jen výběr ideální destinace trval skoro rok a půl. Během procesu se zvažovala kritéria jako velikost parcely, kapacita vodních zdrojů a hustota dopravní sítě v okolí.

Postavení rozsáhlé továrny podporuje také vláda, vždyť automobilový průmysl vytváří 10 % HDP a 25 % exportu naší země, navazuje na něj rozsáhlý řetězec dodavatelů a zaměstnává desetitisíce lidí. Gigafactory by zároveň přinesla modernizaci v duchu nové doby, které je třeba se přizpůsobit.

Bonusem pro český autoprůmysl by bylo dovršení centralizace výroby elektromobilů od těžby lithia přes produkci bateriových vozidel až po recyklaci. Tím by Česká republika získala ve střední a východní Evropě obrovskou konkurenční výhodu.

Přítomnost gigafactory by mimo jiné podpořila zpracovatelský průmysl a také rozvoj dalších komerčních služeb, jako je pojišťovnictví nebo doprava a logistika. Druhotným benefitem se stane posílení stavebnictví nebo energetiky. Plzeňskému kraji by projekt přinesl dalších 4000 pracovních míst, nové možnosti odborného vzdělání na středoškolské i vysokoškolské úrovni a rozmach školicích středisek.

S postupným přílivem pracovních sil až na 5000 převážně kmenových zaměstnanců souvisí rovněž výstavba bytových jednotek a podpora rozvoje dopravní sítě. Koncern chce maximum surovin dovážet do závodu po kolejích a vybuduje také další sjezd z dálnice D5 navazující na nové silnice mimo zastavěné plochy.

Postupný náběh si z počátku vyžádá „jen“ 1500 lidí. Uplatnění by našli absolventi středních a vysokých škol v technických oborech, jako je chemie, elektronika a mechatronika. Pokud by Česká republika zakázku získala, stavební práce na prostoru o rozloze minimálně 250 ha začnou na podzim roku 2024 s plánovaným startem výroby v roce 2027. Pozemky patří převážně Ministerstvu obrany a obcím, které parcely od ministerstva dříve obdržely.

Plán ale doprovázejí vášnivé diskuze. Kvůli výstavbě by se muselo zrušit místní záložní vojenské letiště, s čímž řada lidí nesouhlasí. Zachování letiště není možné z bezpečnostních důvodů kvůli nenaplnění standardu minimální vzdálenosti gigafactory od zastavěných ploch. Vedle armády letiště využívají letecké a parašutistické školy. Také zde sídlí letecká záchranná služba, jejíž zachování a modernizace jsou podmínkou projektu. Pro armádu se hledá strategicky odpovídající alternativa.

Do roku 2030 plánuje koncern Volkswagen spolu s dalšími partnery postavit šest standardizovaných továren po celé Evropě. Právě rozsáhlé sjednocení architektury i produktů má pomoci koncernu zjednodušit a zefektivnit výrobu. V souvislosti s plánem trvalé udržitelnosti budou továrny provozovány na elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů a samozřejmostí se stane recyklace v uzavřeném cyklu.

Celkově by gigafactory mohla přispět k sanaci a zlepšení životního prostředí v okolí. Vzorem pro ostatní se stane závod v Salzgitteru, jež má k dispozici nejmodernější a stále se vyvíjející technologie. Celkový objem výroby bateriových článků má dosáhnout 240 GWh. Ty budou distribuovány do pěti továren v okolí 250 km. Většinu ale dopraví vlak do Mladé Boleslavi.