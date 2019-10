Historie závodu ve Vrchlabí se píše od sedmdesátých let devatenáctého století, spojitost s automobily se ale datuje od začátku dvacátého století. Nejprve díky zahájení zakázkové výroby karoserií v roce 1908, od roku 1946 už pod křídly Škodovky. Továrnu ve Vrchlabí si řada z vás spojí s výrobou známé Škody 1203. Během let zde ale vznikaly i modely 105, 120, 130, Favorit, Fabia sedan, Octavia RS a samozřejmě Roomster.

Škoda Roomster výrobu osobních aut ve Vrchlabí koncem roku 2012 uzavírala (vzniklo přes 70.000 exemplářů). Tou dobou již továrna procházela modernizací a místo aut se zaměřila výhradně na převodovky DQ 200, které z Krkonoš následně putují nejenom do vozů Škoda, ale také Volkswagen, Seat či Audi.

Vzhledem k tomu, že se nové automobily i v souvislosti s emisními normami odklánějí od manuálních převodovek, bylo třeba „hrábnout do strun“. Je to znát i na objemu výroby – zatímco v roce 2016 ve Vrchlabí vyrobili miliontou skříň DQ 200, o dva roky později už to byly 2 miliony. Nyní se předpokládá, že do konce letošního roku opustí brány závodu převodovka s pořadovým číslem 3.000.000.

Budeme-li se bavit v konkrétních číslech, je situace následující: denně ve Vrchlabí vyrobí zhruba 2280 převodovek při taktu linky 31 sekundy. Denně zde zpracují 45 tun materiálu a vyrobí asi 27.000 dílů. Hotové produkty pak míří to 13 závodů v 8 zemích světa, včetně Indie, Jihoafrické republiky a Ruska. Škoda si pro své potřeby nechává 38 % vyrobených kusů, zbytek putuje do vozů ostatních značek koncernu VW. Proměna továrny nebyla zadarmo – vyžádala si investici 250 milionů eur, která padla na přestavbu výrobních hal, technického zařízení, tréninkového centra a oblasti logistiky.

Fabrika ve Vrchlabí využívá zásad Průmyslu 4.0 a patří k nejmodernějším závodům koncernu VW. Pokud člověk nemá srovnání, nezbývá, než tomu věřit, nicméně pokud si představujete, že výroba ozubení, hřídelů a citlivých části mechatroniky probíhá v zaprášených halách, všude se prohánějí plynové ještěrky a bez špuntů do uší se neobejdete, jste na omylu. Z podlahy moderní továrny by se dalo snad i jíst, do výroby je zapojeno 45 robotů a 175 CNC obráběcích strojů a ve třech etapách došlo i k inovaci transportních systémů.

Zatímco v roce 2012 se díly přepravovaly pomocí tahačů a vysokozdvižných vozíků, což vyžadovalo přítomnost fyzické obsluhy, o rok později byl nasazen bezobslužný transportní systém schopný sám dodat díly na místa spotřeby. Od roku 2017 už pracovníci nemusejí sami manipulovat s paletami a od loňska můžete na ploše potkat i autonomního robota Omron, který uveze až 130 kg, nevyžaduje navádění pomocí indukčních smyček či magnetických pásů, a dokonce si sám otevře dveře. Obsluze stačí, aby s robotem jednou prošla danou trasu a dále už není potřeba se o něj starat.

Robot denně absolvuje asi 120 jízd, během nichž urazí 35 asi kilometrů. 35 kilometrů, které nebudou muset naběhat pracovníci továrny. Transportní systémy si na cestu hezky hrají, ale nejde jenom o divadélko pro novináře. Jde o bezpečnostní opatření, aby pracovníci věděli, že se robot blíží. Robot Omron je plně autonomní a umí se i učit. Pokud třeba zjistí, že se na obvyklé trase pravidelně setkává s překážkou, trasu sám pozmění.

Jak funguje robot Omron v praxi, uvidíte v přiloženém videu. V galerii pak najdete snímky, které jsme pořídili přímo v továrně Škody Auto ve Vrchlabí během prohlídky.