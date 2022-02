Škoda Auto má náskok před emisními limity. Díky elektromobilům splnila rok 2021 s rezervou

Zdá se, že díky elektrickým modelům jsou automobilky schopné plnit emisní normy dle nařízení Evropské unie. Škoda Auto v boji s rokem 2021 obstála.

Stále náročnější boj s emisními limity zvládla Škoda Auto s optimistickou rezervou. Na území Evropské unie včetně Norska a Islandu dosáhla průměrných emisí CO2 za rok 2021 114,8 g/km a byla tak 3 g pod stanoveným limitem.

Výsledek významně podpořil zvýšený prodej elektrifikovaných a elektrických modelů. Na trhy členů Evropské unie včetně Norska a Islandu dodala Škoda Auto 43 400 bateriových elektromobilů a 27 600 plug-in hybridů.

Dle výroční zprávy Svazu dovozců automobilů registrovala Škoda Auto na českém trhu 738 SUV Enyaq iV a 94 minivozů Citigo iV, které již na stránkách automobilky nenajdeme. Velmi dobrým výsledkem 989 registrací se může pochlubit také Octavia vybavena hybridním pohonem. V případě plug-in hybridu bylo realizováno 640 registrací. Čtveřici mladoboleslavských ekologických modelů uzavírá Superb iV se 407 registracemi.

Součástí stragie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je plán na uvedení třech dalších plně elektrických modelů do roku 2030. Svou pozicí zaujmou místo pod řadou Enyaq iV, aby byly dostupnější širokému spektru zákazníků. Cílem je zvýšit do roku 2030 podíl prodejů plně elektrických vozů v Evropě na 50-70 %. Tím by automobilka snížila flotilové emise o více jak polovinu ve srovnání s minulým rokem.