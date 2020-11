Škoda detailně ukázala, jak vyrábí nový Superb. Takový pohled se často nenaskytne

Škoda Auto nechává nahlédnout do své továrny na výrobu automobilů v Kvasinách prostřednictvím dvou nových videí, která vám ukážou velkou část procesu výrobu automobilů. Na tomto místě vznikají modely Kodiaq, Karoq a Superb včetně plug-in hybridní verze iV. Poslední zmíněný se už zde od své příští generace vyrábět nebude.

Obě videa zachycují v podstatě to samé, ovšem to druhé je o něco detailnější. Začíná se ve svařovně, kde se denně sestaví až 1500 karoserií. Velkou část svářečských prací zde mají na starosti roboti, kterých je 893. Přes krátký pohled do lakovny se pak podíváte i na samotné montážní linky.

Na nich se vyrobí přes 50 automobilů za hodinu, za týden (vyrábí se šest dnů v týdnu) to tedy dělá přibližně 1200 nových vozů. Na výrobní lince si můžete všimnout systému dProdukce, za který Škoda dostala v roce 2019 ocenění Automotive Lean Production Award v kategorii Special Award – Smart Digital Application.

Ve zkratce se jedná o součást jednoho velkého projektu kompletní digitalizace výroby automobilů v této české automobilce. Informační technologie zde pracovníkům šetří čas, zamezuje chybám a umožňuje rychlejší přístup k dokumentacím, příručkám a pracovním pokynům.