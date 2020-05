Roušky a dezinfekční přestávky. Podívejte se do závodů Škody během nutných opatření

Opatření snižující riziko šíření nákazy koronavirem zavedla ve svých závodech od 27. dubna také Škoda. Po obnově výroby už přitom od 11. května v závodech Mladé Boleslavi a v Kvasinách probíhá také výroba vozů na noční směně. Automobilka tak nyní ukazuje, jak produkce v rouškách a s přestávkami na dezinfekci prostředí probíhá.

Všechna opatření, kterých je více než 80, spadají pod zavedené koncepty „Safe Production“ a „Safe Office“, přičemž došlo i na změny v organizaci jednotlivých provozů. Značka tak chce aktivně a účinně bránit šíření nákazy COVID-19 na pracovištích a maximálně chránit zdraví svých zaměstnanců. Více se o nově zavedených pravidlech Škoda rozpovídala už dříve.

Ve Kvasinách přitom Škoda začíná postupně testovat na koronavirus přibližně 2300 Poláků, kteří do závodu dojíždějí za prací. Odběry vzorků a testování chce automobilka stihnout do konce května, aby polští zaměstnanci mohli od 1. června opět nastoupit do práce.

Vzorky se budou polským pendlerům odebírat ve stanu na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou, kam zaměstnanci Škody přijedou v autech. Prvotní testování a následné opakování testu každých 30 dní bude pro polské zaměstnance podmínkou k práci v ČR. Celkem pracuje v závodě v Kvasinách asi 9000 lidí včetně pendlerů.