Škoda Auto bojuje s podvodníky, kteří jejím jménem lákají z lidí peníze. Dejte si pozor na nabídky investování!

Škoda Auto upozorňuje na podvodné nabídky investování a soutěží, které nelegálně zmiňují její jméno.

Během uplynulých dvou let, kdy kovidová pandemie držela lidi více doma, výrazně vzrostl počet podvodných aktivit s cílem vylákat z lidí peníze. Jedná se především o nabídky zdánlivě výhodných investic, kde často dochází ke zneužití jména značky Škoda Auto s cílem navodit pocit důvěryhodnosti.

Mladoboleslavská automobilka proto dává veřejně najevo, že neposkytuje žádné nabídky investování ani investiční nástroje, a dokonce ani její akcie nejsou veřejně obchodovatelné. To znamená, že pokud vás někdo s podobnou nabídnou osloví, jedná se o podvod. Aktivity podvodníků aktivně sleduje a veškeré podklady předává Policii České republiky jako oporu trestního oznámení na neznámého pachatele. Škody jdou do závratných výšin. Je znám případ, kdy pachatelé oklamali celkem 60 lidí, které připravili o 12 milionů korun.

„Známe konkrétní případy, kdy lidé přišli o stovky tisíc korun. Bránit se není lehké, protože tito podvodníci jsou vynalézaví a velmi schopní manipulátoři. Největší past je si myslet, že se to přece právě mně nemůže stát. Může, není to o inteligenci. Útočníci se vás vždy snaží dostat pod časový tlak. Je potřeba kontrolovat správnost webové stránky, e-mailových adres, neklikat na nic zbrkle a v klidu popřemýšlet, jestli to celé není nějaké podivné. Například snadný výdělek na internetu jen pro prvních pár lidí prostřednictvím bezrizikového investování je od začátku velmi podezřelý,“ říká Jana Magdoňová, reportérka Českého rozhlasu a jedna z hlavních tváří projektu Ověřovna, který ověřuje a vyvrací nepravdivé informace a podvody na internetu.

Podvodníci často vyžadují zadání platebních údajů k zaplacení dopravy nebo poplatku za vstup. Také z poškozených lákají osobní údaje jako například rodné číslo. To je další indicií k podezření, že se jedná o nekalou praktiku, protože Škoda Auto v rámci svých oficiálních soutěží nikdy takové údaje nevyžaduje. Navíc je provozuje a zveřejňuje výhradně na svých stránkách nebo oficiálních profilech na sociálních sítích.

Ve snaze bojovat proti tomuto nešvaru poběží informační mediální kampaň, jejíž tváří se stal Rey Koranteng. Ten v krátkém videu lidem pomůže rozpoznat podezřelou nabídku, zdůrazní, na co si dát pozor a jak podvodné jednání nahlásit.